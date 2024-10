Qu’est-ce que Off The Grid ? Le nouveau Battle Royale cyberpunk

Off The Grid est la dernière évolution du genre Battle Royale, fusionnant des mécaniques de jeu de type extraction shooter dans une dystopie futuriste. Avec la promesse d’une campagne de plus de 60 heures et des parties pouvant accueillir jusqu’à 150 joueurs, ce nouveau jeu attire déjà l’attention. Voici alors tout ce que vous devez savoir sur ce jeu et ses fonctionnalités uniques.

Alors que Neill Blomkamp est surtout connu pour ses films à succès tels que District 9, Chappie et le film Gran Turismo de 2023, le réalisateur a cofondé un studio de jeux vidéo en 2020. Aujourd’hui, le premier grand projet de Gunzilla Games est disponible en accès anticipé et commence à faire parler de lui.

Off The Grid est désormais jouable, et des milliers de joueurs se lancent déjà dans l’aventure tandis que des dizaines de milliers d’autres suivent les plus grands streamers en ligne. Mais qu’est-ce que ce jeu apporte de nouveau et en quoi se distingue-t-il des autres Battle Royale sortis au fil des années ?

Voici un aperçu complet du gameplay, des mécaniques clés, ainsi que des promesses pour l’avenir du jeu.

Le gameplay

Gunzilla Games Dans Off The Grid, l’expérience de base du Battle Royale reste intacte, mais avec quelques changements.

Décrit comme le “Battle Royale le plus déjanté du monde“, Off The Grid plonge les joueurs dans un futur dystopique sur l’Île Teardrop, où les humains s’affrontent pour remporter un prix de 100 millions de dollars. Le hic ? Étant donné que l’action se déroule dans un futur lointain, tous les participants ont des membres cybernétiques et doivent accepter un cycle infini de tourments, les médecins les ramenant constamment à la vie, peu importe la gravité de leur mort sur le champ de bataille.

Voilà pour le concept, mais qu’en est-il du gameplay en lui-même ? Le jeu adopte une perspective à la troisième personne, similaire à Fortnite plutôt que Warzone. Avec des mécaniques de tir réactives et des systèmes de santé familiers, les combats en équipe et les affrontements explosifs ressemblent à ce qu’on attendrait d’un Battle Royale classique.

Cependant, Off The Grid apporte quelques touches uniques. Grâce à vos améliorations cybernétiques, vous pouvez vous déplacer de manière inédite sur la carte et attaquer vos ennemis avec des outils dévastateurs. Que ce soit en bondissant du sol ou en vous projetant dans les airs, de nombreuses astuces vous permettent de prendre l’avantage.

Un Battle Royale avec une touche d’Extraction Shooter et des NFT

La véritable nouveauté d’Off The Grid réside dans sa manière de fusionner des éléments typiques du Battle Royale avec des mécaniques issues des Extraction Shooters.

Tout comme dans n’importe quel Battle Royale, la zone de jeu rétrécit progressivement, et l’objectif principal est d’être le dernier survivant. Cependant, le jeu va plus loin. Au cours de la partie, vous rencontrerez des PNJ qui ripostent, certains transportant des objets rares. Vous aurez également l’occasion d’extraire divers butins au fur et à mesure de la progression des parties.

Gunzilla Games Vous pouvez échanger divers objets cosmétiques par le biais d’un marché en ligne basé sur la blockchain.

Un marché en jeu permet ensuite de vendre et d’échanger ces objets, le tout fonctionnant via la blockchain, ce qui implique l’intégration de NFT. Bien que les détails exacts restent encore flous, l’objectif à long terme est de créer une économie d’échange florissante, où les objets pourront être échangés sur un marché numérique.

Plateformes

L’accès anticipé d’Off The Grid est officiellement disponible depuis le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC via l’Epic Games Store. Mais ce n’est pas tout.

Les joueurs sur Xbox peuvent également rejoindre l’aventure, mais pas de la même manière. Le jeu n’est disponible que sur Xbox Series X et uniquement pour les membres du programme Xbox Insiders. Il n’y a pour l’instant aucune information sur la date de sortie complète pour l’ensemble des joueurs Xbox.

Y a-t-il du crossplay ?

Non, Off The Grid ne dispose pas de crossplay en accès anticipé, mais les développeurs ont confirmé que cela arrivera sur PlayStation et Xbox. Aucun commentaire n’a été fait quant à l’éventualité du crossplay sur PC à l’avenir.

L’avenir du jeu

Pour l’instant, Off The Grid propose une seule carte avec des parties accueillant jusqu’à 60 joueurs. Cependant, l’équipe de développement aspire à étendre ce nombre à 150 joueurs par lobby.

En plus de cela, le site officiel du jeu tease une campagne narrative de plus de 60 heures qui viendra compléter l’aspect compétitif du titre, bien que les détails restent encore à préciser. Nous savons déjà que des cinématiques joueront un rôle clé dans la narration du jeu, avec certaines déjà disponibles pour les fans.

Au fil des mises à jour, Off The Grid recevra de nouveaux contenus, tels que des membres cybernétiques supplémentaires, de nouvelles cartes, des armes et bien plus encore.

Alors que ce n’est que le début pour Off The Grid, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des futures mises à jour et des nouvelles fonctionnalités. Avec déjà des milliers de joueurs testant le jeu dans sa forme la plus précoce, il pourrait bien devenir le prochain Battle Royale à succès.