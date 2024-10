Off The Grid est-il jouable en crossplay ? PC, Xbox et PlayStation

Off The Grid est une nouvelle approche audacieuse du genre très compétitif des Battle Royale, combinant des éléments de gameplay typiques des extraction shooter avec une esthétique cyberpunk.

Comme pour tout Battle Royale de grande envergure, maintenir une base de joueurs active est essentiel pour garantir des parties pleines et dynamiques. Le support du crossplay est devenu une norme dans le genre, mais il présente certains défis techniques, notamment en ce qui concerne la détection et l’exclusion des tricheurs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans Off The Grid.

Off The Grid prend-il en charge le crossplay ?

Off The Grid est actuellement en accès anticipé et ne prend pas en charge le crossplay à ce stade. Cela étant dit, Gunzilla Games a promis une prise en charge complète du crossplay entre les joueurs Xbox et PlayStation à une date encore non précisée. Cependant, pour les joueurs PC, vous serez confinés à des parties avec uniquement d’autres joueurs de la même plateforme.

Le développeur a été assez discret sur ses plans pour le crossplay durant cette phase initiale et pour l’avenir. Lors d’une interview avec Game Rant en mai, l’équipe a partagé son approche globale à ce sujet :

“En activant le crossplay, nous visons à créer une communauté de joueurs plus inclusive et connectée, en supprimant les barrières qui séparaient auparavant les joueurs en fonction de leur choix de console. Notre équipe a travaillé dur pour s’assurer que le crossplay n’affectera pas l’équilibre du gameplay et que tous les joueurs auront les mêmes chances de réussir.“

L’absence notable de mention des joueurs PC suggère que le crossplay pour cette plateforme ne figure pas parmi les priorités pour le moment. Nous mettrons ce guide à jour si la situation évolue.