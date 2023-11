De nouveaux leaks sur GTA 6 évoquent le premier enfant de la franchise

Les leaks sur GTA 6 sont de plus en plus fréquents depuis la révélation imminente du jeu. Les dernières informations laissent entendre que celui-ci pourrait inclure le premier enfant de la série.

GTA 6 semble plus proche que jamais depuis l’annonce officielle par Rockstar d’une bande-annonce à venir pour le jeu. Le niveau d’excitation est à son comble, sauf pour cette personne qui a dû boire son urine.

Les mois à venir seront probablement remplis de spéculations sur le prochain grand titre de Rockstar. Grâce aux importants leaks sortis sur GTA 6 depuis 2022, plusieurs informations ont pu être vérifiées, comme la présence du personnage principal féminin, Lucia.

Lucia a fait l’objet des derniers leaks sur GTA 6, Rockstar Universe affirmant qu’une source interne leur a révélé que Lucia a un enfant dans le jeu. De plus, cet enfant apparaîtra dans des cinématiques et aura une certaine importance dans l’intrigue. Attention, spoilers potentiels.

Le dernier leak sur GTA 6 a été récemment publié sur la page d’accueil de Rockstar Universe et détaille les spéculations suivantes : « D’après une source interne, Lucia a un enfant qui apparaît dans le scénario du jeu », ont-ils expliqué.

Contrairement aux personnages comme Michael de GTA 5 qui avaient des enfants adultes dans le jeu, l’enfant de Lucia serait différent. « On pense que l’enfant de Lucia est beaucoup plus jeune et n’apparaît que dans des cinématiques, comme Jack Marston dans Red Dead Redemption 1 & 2 », précise Rockstar Universe.

La franchise GTA a depuis toujours évité d’inclure des enfants dans ses histoires et mondes ouverts. Compte tenu du contenu des jeux, ça parait assez logique. Surtout que la série GTA est un aimant à controverses.

Fait intéressant, ces derniers leaks sur GTA 6 semblent correspondre à une fuite beaucoup plus importante apparue sur le subreddit r/GamingLeaksAndRumours plus tôt ce mois-ci. Ce leak affirmait également provenir de sources internes à Rockstar et faisait référence à l’enfant de Lucia.

Il va sans dire qu’étant donné le fait que nous n’avons même pas de trailer ou de date de sortie pour GTA 6 à l’heure actuelle, prenons ces informations avec un grain de sel. Nous en apprendrons certainement davantage lorsque Rockstar dévoilera la bande-annonce de GTA 6 en décembre 2023.

Nous couvrirons bien sûr les principales actualités jusqu’à la sortie de GTA 6, à retrouver dans la rubrique Gaming de notre site.