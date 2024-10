Un nouveau pack DLC Dragon Ball Sparking Zero fuite et les fans s’affolent

Les joueurs de Dragon Ball Sparking Zero ont repéré un nouveau pack DLC non annoncé, et ils sont convaincus que de nouveaux combattants pourraient bientôt débarquer dans le jeu.

Le 9 octobre, soit deux jours avant la sortie officielle de Sparking Zero, un mystérieux “Martial Arts Pack” a fait son apparition dans les bases de données Steam.

Sparking Zero doit déjà recevoir des personnages en DLC issus du dernier film, Dragon Ball Super: Super Hero, ainsi que de l’anime à venir, Dragon Ball Daima, ce qui rend l’arrivée soudaine de ce Martial Arts Pack assez surprenante pour la communauté.

L’utilisateur X TheRechow explique : “Dragon Ball Sparking Zero a été détecté par SteamDB avec un nouveau pack DLC pour SZ. On n’en sait pas beaucoup à ce sujet pour le moment. Il n’y a actuellement aucune page de boutique pour ce DLC.“

Les arts martiaux ont joué un rôle majeur dans l’ensemble de la franchise Dragon Ball, et ils sont particulièrement significatifs dans la série originale, qui mettait fortement l’accent sur les tournois d’arts martiaux.

La série originale est assez peu représentée dans Sparking Zero, et les fans soupçonnent que Dragon Ball OG pourrait jouer un rôle important dans ce nouveau pack DLC. Bandai Namco n’a pas encore dévoilé d’informations sur ce pack, et on ne sait pas s’il contiendra de nouveaux combattants, mais cela n’a pas empêché les joueurs d’espérer.

“Il est possible que nous ayons des personnages du Tenka Ichi Budôkai dans les prochains contenus. Peut-être ChiChi et Mutaito ?” a suggéré un joueur.

Un autre a répondu : “Le roi démon Piccolo est INDISPENSABLE.” Un autre fan encore a plaisanté : “Si on n’a pas Bacterian en DLC, je me révolte.“

Il est également possible que ce pack ne contienne que de nouveaux costumes pour les personnages existants, sans nouveaux combattants, mais nous ne le saurons pas avant que Bandai ne dévoile des informations supplémentaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Dragon Ball Sparking Zero, découvrez alors comment trouver et utiliser les boules de cristal, les meilleurs personnages à utiliser ainsi que la méthode pour débloquer les deux routes de l’arrivée sur la planète Namek.

