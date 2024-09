Nintendo Switch 2 : les premières images auraient fuité

La Nintendo Switch 2 est au centre des discussions depuis son annonce. Cependant, aucune information officielle sur la console ou sa date de sortie n’avait encore été divulguée, jusqu’à ce qu’une première fuite laisse entrevoir un tout nouveau design.

La fuite potentielle a été dévoilée sur la page Reddit GamingLeaksAndRumours, où un utilisateur a partagé le « modèle de la deuxième génération de Switch STP » accompagné de plusieurs images et spécifications. Cela a ensuite été relayé par Wario64 sur X/Twitter, qui a ajouté ce look mis à jour de la Switch 2 à la liste des potentielles spécifications.

Naturellement, il est important de prendre ces fuites avec précaution, car aucune confirmation n’a été donnée concernant ces spécifications ou ce design. Toutefois, selon un rapport de VGC, une source, qui aurait été informée sur la console Nintendo Switch 2, mais ne l’a pas vue, a expliqué que « les images sur Reddit correspondent à ce que la société a dit à ses partenaires de s’attendre en termes de design ». Cela donne un air de légitimité à ces images, même si cela ne les confirme pas officiellement.

Les images supposées montrent un design similaire à celui de la première Switch, mais avec un port USB-C sur le dessus et un design qui parait plus fin et plus épure. Le support semble avoir évolué pour occuper une grande partie de l’arrière, renforçant potentiellement la durabilité de l’appareil.

VGC a également expliqué que « la Switch 2 inclura 12 Go de RAM (contre 4 Go pour la Switch originale), une prise en charge de l’HDMI 2.1 et 256 Go de stockage interne (contre 32 Go) », ce qui correspond à une fuite plus tôt dans l’année. Cela correspond aussi aux rapports antérieurs sur le design de la Switch 2, notamment avec l’écran de 8 pouces, bien que tout cela reste des fuites potentielles et non confirmées par Nintendo.