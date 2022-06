Comment profiter de Netflix Jeux : catalogue et plus

Plusieurs semaines après son lancement en Europe, le service Netflix Jeux a fait ses débuts en France, avec pour commencer 5 titres. Plusieurs mois plus tard, leur catalogue s’est bien étoffé.

Le 2 novembre 2021, Netflix a déployé son offre gaming dans l’hexagone, permettant à ses abonnés d’accéder sans frais supplémentaires à des jeux mobiles.

Si lors du lancement seuls Stranger Things 1984, Stranger Things 3 : Le jeu, Shooting Hopps, Card Blast et Teeter Up étaient disponibles, ce n’était clairement qu’un début.

Important à savoir sur la nature de l’offre : – Sans pub

– Sans coût additionnel

– Accès illimité aux jeux dispo

– Les jeux seront sans achats intégrés Nous avons hâte d’avoir vos premiers retours sur cette toute nouvelle page de notre histoire ! pic.twitter.com/j9mJFDsmIh — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

“Que vous rêviez d’un tout nouveau jeu casual ou d’une expérience immersive qui vous permettra de plonger dans vos histoires préférées, nous souhaitons constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous”, avait déclaré Mike Verdu, le vice-président Développement des jeux vidéo.

Comment profiter des jeux Netflix depuis l’application ?

Dans le cadre du déploiement de ce nouveau service, un nouvel onglet a été ajouté à l’application Netflix, permettant d’accéder aux jeux offerts.

Lancez l’application Netflix

Faites défiler les sections jusqu’à arriver à “Jeux Netflix”

Sélectionnez le jeu souhaité puis cliquez sur “Installer le jeu”, vous serez alors redirigé vers le Play Store

Lancez le jeu depuis la section Netflix ou depuis le tiroir d’applications de votre mobile

Si besoin connectez-vous en jeu avec votre compte Netflix

Choisissez votre profil

Vous pourrez dès lors commencer à jouer

Comment profiter des jeux Netflix depuis le Play Store ou l’Apple Store ?

Si toutefois votre application n’est pas encore au diapason, pas de panique, vous pouvez passer directement par le Play Store ou l’Apple Store pour en profiter.

Pour ce faire :

Installez le jeu souhaité

Lancez le jeu en question

Connectez-vous en jeu avec votre compte Netflix

Choisissez votre profil

Vous pourrez dès lors commencer à jouer

Quels sont les jeux disponibles ?

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Dragon Up

Exploding Kittens

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Moonlighter

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3 : Le Jeu

Teeter (Up)

This is a True Story

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Wonderputt Forever

Netflix ajoute des jeux à son catalogue environ tous les 2 mois. Les prochaines nouveautés, Before your eyes et Into the breach débarqueront au cours du mois de juillet.

À présent que le géant américain a fait ses premiers pas dans l’industrie du gaming, reste à voir ce qu’il réserve à ses abonnés pour la suite !