Quelle arme jouer dans Monster Hunter Wilds ? Gameplay, difficulté…

Avec pas moins de 14 armes différentes, Monster Hunter: Wilds offre une grande variété de styles de jeu. Vous n’avez pas encore quelle arme vous accompagnera dans vos chasses ? Suivez le guide !

Le choix d’une arme est crucial dans Monster Hunter, et l’opus Wilds ne fait pas exception à la règle. Même s’il est possible de changer son arsenal au campement – et même d’emporter deux armes avec soit dans Monster Hunter Wilds – la plupart des joueurs préfèrent se concentrer sur une seule option.

En effet, les Lames Doubles, la Lance ou encore les Fusarbalètes – pour ne citer qu’elles – offrent des expériences radicalement différentes. Afin d’en maîtriser les subtilités, il est souvent préférable de ne pas trop se disperser.

Pour vous aider à choisir votre future arme de prédilection dans Monster Hunter Wilds, nous résumons dans ce guide les caractéristiques de chacune d’entre elles, ainsi qu’une estimation de leur difficulté.

Grande Épée / Great Sword

La Grande Épee est une arme très mobile, puisqu’elle permet à son utilisateur de sprinter tout en la portant. Néanmoins, ses coups sont terriblement lents, mais aussi incroyablement puissants. La clé du succès avec cette arme est de trouver le positionnement et le timing permettant d’effectuer dans son entièreté un combo redoutable.

Cette arme peut s’avérer assez difficile à prendre en main, notamment à cause de la lenteur de ses coups. Les débutants peuvent avoir du mal à créer et reconnaitre les occasions pour placer un puissant combo. De plus, l’utilisation des contres et offset attacks est particulièrement important pour optimiser les dégâts.

Style de jeu : frappes lentes mais très puissantes

Type de dégâts : tranchants

Difficulté : Moyenne

Épée Longue / Long Sword

L’Épée Longue est l’arme la plus populaire de Monster Hunter, et il est facile de comprendre pourquoi. En plus de vous donner un look de samouraï, elle offre un panel d’options très polyvalentes en combat. Mobile, rapide et puissante offensivement comme défensivement, cette arme peut tout faire.

Malgré sa mécanique de jauge et la complexité qu’elle offre aux joueurs qui souhaitent en maîtriser toutes les subtilités, l’Épée Longue est l’une des armes les plus simples à prendre en main. Même sans être à l’aise avec les commandes, il est assez simple d’infliger des dégâts corrects tout en évitant les représailles.

Style de jeu : polyvalence, contres, enchaînements spectaculaires

Difficulté : Facile

Épée & Bouclier / Sword & Shield

La combinaison Épée & Bouclier offre un gameplay très dynamique, basé sur des enchaînement de coups rapides, et l’accès à une excellente mobilité. Le bouclier n’est pas là pour décorer, puisque cette arme donne accès à un excellent blocage ainsi qu’à des coups pouvant rapidement assomer un monstre. L’Épée & Bouclier est également la seule arme permettant d’utiliser des consommables sans rengainer, ce qui offre un confort de jeu exceptionnel.

Pour couronner le tout, c’est une arme facile à prendre en main, avec laquelle il est très facile de survivre aux assauts des monstres les plus coriaces.

Style de jeu : attaques rapides, consommables sans rengaîner, bon mix offensif et défensif

Difficulté : Facile

Lames Doubles / Dual Blades

Tout est question de mobilité et d’enchaînements ininterrompus de coups avec les Lames Doubles. Ces deux dagues finement aiguisées permettent d’enchaîner les entailles à une vitesse folle, le tout en esquivant habilement les attaques adverses.

C’est une arme très prisée pour son côté spectaculaire, et qui est relativement accessible pour les débutants. Si les combos sont faciles à comprendre et à exécuter, les meilleurs joueurs se démarqueront en esquivant les attaques sans jamais arrêter leurs assauts.

Style de jeu : très mobile, combos d’attaques rapides

Difficulté : Facile

Marteau / Hammer

La machine à bonk est de retour, plus mobile et dévastatrice que jamais dans Monster Hunter Wilds. Le Marteau se base sur un système de charge, permettant de déterminer la puissance du combo à venir. Avec cette arme, trouver la bonne opportunité de cogner la tête du monstre peut très rapidement déboucher à un KO.

C’est une arme assez facile à prendre en main, notamment grâce à sa très bonne mobilité et son système de charge qui laisse le temps au joueur de se déplacer pour trouver le bon angle d’attaque.

Style de jeu : bonne mobilité, coups chargés, gros potentiel de KO

Difficulté : Facile

Corne de Chasse / Hunting Horn

Derrière cette arme étrange se cache un gameplay aussi original que captivant, basé sur l’exécution de mélodies buffant tous les joueurs du groupe, mais aussi sur la génération de bulles d’écho infligeant des dégâts répétés.

La Corne de Chasse est une arme délicate à prendre en main, puisqu’elle demande d’exécuter des combos précis aux moments adéquats. Pour un débutant qui apprendre les bases de Monster Hunter, c’est une couche supplémentaire d’informations qui peut être difficile à digérer.

Style de jeu : frappes lentes à moyenne distance, buff les alliés, zones de dégâts répétés

Difficulté : difficile

Lance

Souvent boudée pour son manque de combos spectaculaire, la Lance a pourtant de nombreux points positifs. Grâce à ses attaque rapide profitant d’une bonne allonge et à son bouclier impénétrable, c’est larme défensive par excellence. Un bon joueur de Lance pourra rester au contact des monstres en permanence, infligeant inlassablement des dégâts qui, accumulés, n’ont rien à envier aux autres armes.

La lance est facile à comprendre et à prendre en main, mais a besoin d’un peu de pratique pour maîtriser tous les outils offensifs et défensifs, mais surtout de mobilité qui la rendent agréable à jouer.

Style de jeu : Excellente défense, petits combos répétés

Difficulté : moyenne

Lancecanon / Gunlance

La Lancecanon troque un peu de la défense de sa cousine la Lance contre de la puissance de feu, par le biais d’attaques à base d’obus. Ses combos sont plus lents, plus risqués, mais offrent souvent un final explosif assez spectaculaire.

C’est une arme qui peut facilement repousser les débutants à cause de la vitesse de déplacement médiocre qu’elle offre. Une fois les outils de mobilité maîtrisés, son kit est néanmoins assez abordable, et un énorme bouclier est toujours rassurant au moment de foncer vers le danger.

Style de jeu : Bonne défense et options de parades, utilisation d’obus

Difficulté : moyenne

Morpho-Hache / Switch-Axe

Impressionnante et polyvalente, la Morpho-Hache est une arme enchaînant de vastes entailles à grands coups de hache, jusqu’à pouvoir passer en forme épée pour déchaîner de puissantes attaques explosives.

Avec ses deux formes et ses jauges à gérer en permanence, la Morpho-Hache est une arme qui ajoute une bonne dose de complexité au gameplay déjà exigeant de Monster Hunter Wilds.

Style de jeu : Changement de forme, gestion de jauges

Difficulté : Difficile

Volto-Hache / Charge Blade

Cette arme spectaculaire peut passer d’une gameplay à l’épée et au bouclier au maniement d’une hache géante, infligeant des coups dévastateurs chargés d’électricité. Avec son système de fioles, c’est l’une des armes les plus originales de la franchise.

Néanmoins, la Volto-Hache a la réputation d’être l’arme la plus complexe de Monster Hunter, et ce n’est pas démérité. Pour profiter au maximum des dégâts du mode hache, il faut exploiter le kit entier de l’arme, le tout en suivant un ordre précis.

Style de jeu : Changement de forme, charger les fioles en séquençant ses actions

Difficulté : Difficile

Insectoglaive / Insect Glaive

L’arme aérienne par excellence a bien changé dans Monster Hunter Wilds, perdant un peu de son aspect voltigeur au profit d’un gameplay un peu plus terrestre. L’identité de l’Insectoglaive reste néanmoins la même : utiliser le Kinsect pour récolter des extraits de monstre, qui donnent ensuite accès à des attaques spectaculaires.

Par sa mobilité verticale, sa gestion de ressources et ses combos exigeants, l’Insectoglaive est l’une des armes les plus difficiles à prendre en main.

Style de jeu : Gestion de ressource (extraits via le Kinsect), mobilité aérienne

Difficulté : Difficile

Fusarbalète Léger / Light Bowgun

Cette arme est en quelque sorte la mitraillette de Monster Hunter, offrant un excellent mix de dégâts, d’utilité et de mobilité. Son gameplay “gun and run” est très accessible, et la complexité de l’arme provient surtout de son vaste choix de munitions permettant de s’adapter à toutes les situations.

Le Fusarbalète Léger est l’arme à distance la plus facile à prendre en main. Sa bonne vitesse de déplacement couplée à sa portée permettent au joueur de facilement rester à l’écart du danger. Des manipulations de la glissade permettent d’optimiser les dégâts, mais l’arme reste mécaniquement très accessible.

Style de jeu : “Gun and run”, polyvalent grâce aux nombreuses munitions

Difficulté : Facile

Fusarbalète Lourd / Heavy Bowgun

Le Fusarbalètre Lourd est l’arme la moins mobile de Monster Hunter, mais elle compense cet énorme défaut par d’excellents dégâts et une grande portée. Son arsenal de munitions lui ouvre de nombreux styles de jeu, du sniper à longue distance au fusil à pompe accompagné d’un bouclier très efficace.

Cette arme n’a pas de combo à proprement parler, mais son manque cruel de mobilité peut rapidement punir les joueurs qui n’ont pas un bon sens du positionnement.

Style de jeu : Lent mais puissant, bouclier, polyvalent grâce aux nombreuses munitions

Difficulté : Moyenne

Arc / Bow

L’Arc est sans conteste l’arme à distance la plus spectaculaire de Monster Hunter. Elle dispose de tout un panel d’outils uniques lui offrant d’énormes dégâts, une mobilité impressionnante, et un gameplay engageant.

Entre le timing des attaques et la gestion de la stamina et des enduits, l’Arc est une arme très exigeante avec laquelle le moindre faux pas fait drastiquement chuter les dégâts.

