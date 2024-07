Minerais dans Once Human : emplacements et meilleurs endroits pour les extraire

Deux des ressources les plus importantes sont parmi les éléments les plus difficiles à trouver dans Once Human. Si vous essayez de perfectionner votre base, votre build et d’explorer ce jeu en monde ouvert, vous aurez besoin de beaucoup de minerai.

Même si récupérer ces ressources au fil de votre exploration dans Once Human est une méthode viable, il est crucial que les joueurs sachent ce qu’ils recherchent et où trouver les différents minerais.

L’article continue après la publicité

Ainsi, pour vous garantir d’obtenir le très rare Minerai d’or ou de récupérer de l’Aluminium avant d’en manquer et de devoir vous aventurer dans des zones dangereuses, voici les emplacements de tous les minerais dans Once Human.

L’article continue après la publicité

Emplacements de tous les minerais dans Once Human et les meilleurs endroits pour les extraire

Gravier

Starry Studio

Localisation : Partout

: Partout Outil nécessaire : Pioche standard

Le Gravier est une ressource extrêmement utile dans Once Human, et vous en aurez probablement besoin pour la plupart des schémas de construction et d’artisanat, en particulier pour fabriquer des lingots à partir d’autres minerais que vous trouvez. En tant que tel, c’est un minerai assez commun à trouver.

L’article continue après la publicité

Le minerai lui-même ne précise pas qu’il s’agit de gravier, ce qui peut être déroutant pour les nouveaux joueurs. Donc, si vous avez du mal à chercher ce minerai, il vous suffit de chercher des Rochers standard et de les extraire pour obtenir du gravier.

L’article continue après la publicité

Il est aussi important de savoir que vous obtenez du Gravier en procédant à l’extraction de n’importe quel minerai dans Once Human.

Minerai de Soufre

Starry Studio

Emplacement : Partout

: Partout Outil nécessaire : Pioche standard

Le Soufre est une ressource vitale pour tout joueur cherchant à augmenter le niveau de ses armes de mêlée et ses arbalètes dans Once Human.

L’article continue après la publicité

Principalement utilisé pour la poudre à canon, vous voudrez garder un œil attentif sur le Soufre lors de vos voyages. Heureusement, on le trouve partout à Nalcott et il peut être extrait avec votre pioche standard, ce qui en fait une ressource facile à farm en début de partie.

Malheureusement, le Soufre n’est pas aussi commun que le Cuivre ou le Gravier, mais il reste abondant.

L’article continue après la publicité

Minerai de Cuivre

Starry Studio

Emplacement : Partout

: Partout Outil nécessaire : Pioche standard

Le Cuivre est l’un des minerais les plus communs dans Once Human et peut être trouvé partout sur la carte du jeu. Les roches de minerai de Cuivre ont une couleur dorée, ce qui peut amener les joueurs à penser qu’il s’agit d’Or.

L’article continue après la publicité

Le Cuivre est utilisé pour de nombreux éléments électriques en début de jeu et est une ressource vitale pour améliorer votre pioche pour la première fois, donc cela vaut la peine d’en ramasser lorsque vous en croisez.

Minerai d’Étain

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Delta de Broken

: Delta de Broken Outil nécessaire : Pioche en cuivre

Le minerai d’Étain est un peu plus rare dans Once Human, et vous aurez besoin d’une pioche améliorée en cuivre pour extraire les roches lorsque vous les trouverez.

L’article continue après la publicité

Principalement situé dans le Delta de Broken, l’Étain apparaît également dans les zones de niveau supérieur, comme Red Sands et Rivière d’Iron. Néanmoins, le meilleur endroit pour extraire de l’Étain se trouve dans la section nord-est du Delta de Broken, comme indiqué ci-dessus. Cherchez des nœuds de roche avec des cristaux métalliques et vous trouverez de l’étain.

L’article continue après la publicité

Minerai de Fer

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Rivière d’Iron

: Rivière d’Iron Outil nécessaire : Pioche en bronze

Le minerai de Fer est une ressource clé dans Once Human, car il vous permettra de fabriquer les lingots nécessaires pour améliorer encore votre pioche. Heureusement, il se trouve en abondance à Rivière d’Iron, qui est une zone de niveau relativement bas, bien qu’elle puisse être explorée à un niveau inférieur tant que vous êtes prudent.

L’article continue après la publicité

Contrairement à l’Étain ou au Cuivre, le minerai de Fer ressemble à une roche avec une teinte orange, il peut donc être facile de le manquer.

L’article continue après la publicité

Nous avons trouvé que le meilleur endroit pour extraire le minerai de Fer est le sud-ouest de la Rivière d’Iron, juste à côté de la Tour de téléportation. Cela permet de voyager facilement de votre base au minerai, et il y a de nombreux nœuds qui apparaissent à proximité de la tour elle-même.

Minerai d’Aluminium

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Red Sands, région de Blackheart

: Red Sands, région de Blackheart Outil nécessaire : Pioche en acier

L’Aluminium est une ressource endgame trouvée dans des lieux de niveau supérieur, comme Red Sands et la région de Blackheart. Le minerai lui-même a une texture plus lisse que l’étain ou le cuivre, mais une surface extrêmement brillante, presque argentée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleurs endroits à vérifier sont le sud-ouest de la région de Blackheart. C’est une zone de niveau supérieur, alors veillez à apporter les meilleures armes avant de vous y rendre.

Minerai de Tungstène

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Red Sands, Rivière d’Iron, région de Blackheart

: Red Sands, Rivière d’Iron, région de Blackheart Outil nécessaire : Pioche en aluminium

Le minerai de Tungstène se trouve en grande quantité dans les zones de niveau supérieur de Once Human. Les joueurs les trouveront généralement en groupes ; il vous suffit d’en repérer un et vous en trouverez probablement beaucoup d’autres. Nous avons trouvé le plus de succès le long de la frontière sud-est de Red Sands, alors assurez-vous de vérifier de ce côté-là.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est à noter que vous aurez besoin d’une pioche en aluminium pour obtenir du Tungstène, alors pensez à en fabriquer une avant de partir à sa recherche.

Minerai d’Argent

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Partout

: Partout Outil nécessaire : Pioche en bronze

Le minerai d’Argent est relativement rare dans Once Human, mais peut être trouvé partout sur la carte. Néanmoins, nous suggérons de vous rendre dans la région de Blackheart et de vous téléporter à la Tour de téléportation à l’extrême est de la région.

L’article continue après la publicité

Si vous suivez la route vers la gauche, vous rencontrerez plusieurs minerais d’Argent en chemin. La région peut être difficile, mais elle est pleine de minerais précieux.

L’article continue après la publicité

Vous aurez également besoin d’une pioche en bronze pour extraire le minerai, alors assurez-vous d’améliorer vos outils avant de vous aventurer dans le danger.

Minerai d’Or

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Red Sands, Blackheart, et Chalk Peak

: Red Sands, Blackheart, et Chalk Peak Outil nécessaire : Pioche en alliage de Tungstène

Le minerai d”o’Or est l’un des minerais les plus rares dans Once Human et peut être incroyablement difficile et frustrant à trouver. Néanmoins, il est préférable de le chercher dans la région de Blackheart, Red Sands et Chalk Peak, alors, assurez-vous de vérifier là-bas en premier.

L’article continue après la publicité

Nous avons trouvé le plus de minerai d’Or dans la région de Blackheart, où il y avait très peu de structures et de lieux principaux. Cependant, l’Or est relativement aléatoire, ainsi persévérez et vous finirez par en trouver.

L’article continue après la publicité

Notez que vous devrez avoir une Pioche en alliage de Tungstène, donc il y a une bonne préparation avant de pouvoir accéder à l’or.

Pour plus d’informations sur la façon d’obtenir du minerai d’or dans Once Human, consultez notre guide.

L’article continue après la publicité

Minerai de Prototrace

Starry Studio / Dexerto

Emplacement : Red Sands

Red Sands Outil nécessaire : Pioche en alliage de Tungstène

Le minerai de Prototrace est le minerai le plus rare dans Once Human, car il n’apparaît qu’en petits groupes à Red Sands. Il est extrêmement difficile à trouver, mais est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à obtenir plus de Protoplasme pour leurs aventures.

Vous aurez besoin d’une Pioche en alliage de Tungstène pour extraire le minerai, alors assurez-vous de vous préparer avant de vous rendre à Red Sands.

L’article continue après la publicité

À notre connaissance, les deux meilleurs emplacements pour le minerai de Prototrace dans Once Human sont aux coordonnées 7299, -977, ou 5426, -344.

L’article continue après la publicité

Voilà, les minerais de Once Human n’ont plus de secret pour vous. N’hésitez pas à consulter la section Once Human de notre site pour d’autres guides sur le jeu de Starry Studio.