MindsEye : fenêtre de sortie, trailer, plateformes et plus

MindsEye est le prochain thriller d’action de Build A Rocket Boy, promettant une expérience cinématographique immersive. Voici tout ce que nous savons sur ce titre ambitieux.

Le State of Play de février a révélé quelques titres passionnants à venir sur PS5 en 2025 et au-delà, dont MindsEye. Ce jeu solo se déroule dans un futur fictif où l’IA, la robotique et les implants neuronaux ont façonné la société, et c’est au protagoniste Jacob Diaz de découvrir les secrets de son passé.

Les promesses d’une histoire immersive, de combats explosifs et d’une conduite endiablée, voici tous les détails dont nous disposons pour l’instant sur ce jeu.

Pour le moment, MindsEye n’a pas encore de date de sortie officielle. Cependant, selon le trailer de révélation, le jeu devrait sortir à l’été 2025.

Plateformes

C’est confirmé, MindsEye va sortir sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour le moment, aucune version PS4, Xbox One ou Nintendo Switch n’a été mentionnée.

Trailers

Lors du State of Play de février 2025, deux trailers ont été dévoilés. Le premier trailer a offert un aperçu de l’histoire et du personnage principal, Jacob Diaz, ainsi que d’autres figures clés du jeu.

Le second trailer a mis en avant le gameplay, notamment les phases d’action en vue à la troisième personne et les séquences de conduite ultra-dynamiques.

Histoire

L’intrigue de MindsEye se déroule à Redrock, une ville futuriste où l’intelligence artificielle, la robotique et les implants neuronaux ont radicalement transformé la société.

Vous incarnez Jacob Diaz, un ancien soldat équipé d’un implant mystérieux, victime de trous de mémoire et de flashbacks troublants. Ce dispositif lui révèle des fragments d’une mission secrète qui a bouleversé sa vie à jamais.

Déterminé à lever le voile sur son passé, Jacob se lance dans une série de missions périlleuses. Mais il n’est pas le seul à chercher des réponses… Il devra faire face à une corruption politique omniprésente, une armée incontrôlable et une intelligence artificielle hostile. L’histoire s’annonce immersive, complexe et psychologiquement intense.

Build A Rocket Boy

Gameplay

Le jeu propose une expérience riche en action, avec des combats à pied, des courses-poursuites effrénées et même des affrontements aériens.

Les affrontements seront rythmés à la troisième personne, avec une importance donnée à la couverture pour se protéger des tirs ennemis.

Jacob pourra utiliser un drone tactique, capable de repérer les ennemis sur le terrain et de faciliter la prise de décision en combat.

Attendez-vous également à des courses-poursuites à haute vitesse, où vous devrez manœuvrer habilement votre véhicule pour échapper à vos poursuivants ou accomplir des missions sous tension.

Avec une histoire intrigante, un gameplay varié et une mise en scène digne d’un film d’action, MindsEye s’annonce comme l’un des jeux les plus prometteurs de 2025.

D’autres grandes sorties sont à prévoir cette année avec notamment Borderlands 4, Tides of Annihilation, le DLC Overture de Lies of P et Hell is Us.