Les meilleurs personnages de Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero propose le plus grand nombre de personnages jamais vu dans la franchise. Mais quels sont les meilleurs combattants ? Voici notre analyse des personnages à privilégier pour les attaques à courte portée, les attaques chargées de Ki, et ceux qui dominent globalement dans le jeu.

La célèbre franchise Budokai Tenkaichi fait son grand retour avec Dragon Ball Sparking Zero, le premier opus en 17 ans. Comme prévu, le jeu présente une liste fraîche et actualisée de personnages à débloquer, avec plus de 180 combattants, ce qui en fait le plus grand roster jamais vu dans un jeu Dragon Ball.

L’article continue après la publicité

Avec une telle variété de personnages et des compétences uniques, certains se distinguent pour diverses raisons. Bien sûr, les statistiques des personnages dans Sparking Zero reflètent en grande partie leur niveau de puissance tel qu’il apparaît dans l’anime.

L’article continue après la publicité

Voici donc les meilleurs personnages à jouer dans Dragon Ball Sparking Zero.

Meilleurs combattants à courte portée

Le combat rapproché est central dans Sparking Zero, et il n’est pas surprenant que certains personnages soient bien plus efficaces au corps-à-corps que d’autres. Voici les meilleurs combattants à courte portée dans le jeu :

L’article continue après la publicité

Broly (Z)

BANDAI NAMCO

En dehors de Goku, Vegeta et Gohan, Broly est le Saiyan le plus puissant de l’univers Dragon Ball. Contrairement à sa version Super, la version originale de Broly est plus équilibrée, tout en restant l’un des plus puissants personnages du jeu. Avec une statistique d’attaque presque maximale et de puissantes capacités de Ki, Broly (Z) est un excellent choix pour un combat acharné, chaque coup infligeant des dégâts dévastateurs.

L’article continue après la publicité

Broly (Super) Super Saiyan Pleine puissance

BANDAI NAMCO

Quelle que soit sa version, Broly est un combattant redoutable. Bien qu’il soit moins équilibré que Broly (Z), la version Super Saiyan Pleine puissance inflige d’énormes dégâts à courte portée et est étonnamment rapide et agile malgré sa grande taille. Avec une charge de Ki limitée, cette version de Broly n’a pas besoin d’utiliser beaucoup d’attaques basées sur le Ki. Il suffit de se rapprocher de l’adversaire, d’asséner quelques coups, et sa barre de vie fondra en un rien de temps.

L’article continue après la publicité

Singe Géant Vegeta et Singe Géant Baby (GT)





Dans la franchise Dragon Ball, les Saiyans peuvent se transformer en Singes Géants augmentant ainsi leur force, taille et durabilité. Dans Sparking Zero, Singe Géant Vegeta et Singe Géant Baby sont deux des personnages les plus puissants en termes de statistiques d’attaque.

Cependant, leur grande taille les rend lents et incapables de réaliser des combos, ce qui les limite quelque peu. Ils sont excellents pour affronter d’autres combattants puissants, mais peuvent rencontrer des difficultés contre des personnages plus rapides.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Meilleurs combattants basés sur le Ki

Le Ki est l’essence même du pouvoir de combat dans Dragon Ball et permet d’utiliser des attaques dévastatrices à distance. Dans Sparking Zero, chaque personnage possède des capacités de Ki uniques, et une statistique dédiée détermine la quantité de Ki qu’un personnage peut charger et utiliser.

Voici les personnages les plus efficaces pour se concentrer sur des attaques à distance grâce au Ki :

Son Goku (GT) Super Saiyan 4

BANDAI NAMCO

Les fans des premiers jeux Budokai Tenkaichi ne seront pas surpris de voir Goku (GT) figurer parmi les meilleurs combattants de Sparking Zero. Ses attaques régulières et spéciales sont presque maximisées, et il dispose également d’une réserve étendue de santé et de Ki.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En mode Sparking, son attaque spéciale Technique du dragon peut réduire considérablement la barre de vie de n’importe quel adversaire.

Whis

BANDAI NAMCO

Bien que Whis ne combatte pas souvent dans l’anime, il est un personnage redoutable dans Sparking Zero. Rapide et mortel, Whis peut éliminer ses ennemis de près tout en lançant des attaques de Ki dévastatrices. Sa capacité Barrière lui permet également de se défendre avec le Ki, un atout rare parmi les personnages.

L’article continue après la publicité

Son Goku (Super) Ultra Instinct

BANDAI NAMCO

Les différentes transformations de Goku, l’un des êtres les plus puissants de la franchise, figureront toujours dans cette liste. Bien que la forme Ultra Instinct de Goku soit très complète, ses attaques basées sur le Ki et sa panoplie de mouvements le distinguent des autres.

L’article continue après la publicité

Ultra Kamehameha et Ultra Barrage sont le duo parfait d’attaques Ki pour toutes les situations, que ce soit à travers la carte ou de plus près. De plus, elles infligent toutes deux des dégâts dévastateurs.

L’article continue après la publicité

Meilleurs combattants polyvalents

Certains personnages de Sparking Zero se distinguent non seulement dans un domaine, mais brillent également dans tous les aspects du combat. Voici les meilleurs combattants polyvalents qui s’adapteront à toutes les situations :

Gogeta (GT) Super Saiyan 4

BANDAI NAMCO

Gogeta (GT) Super Saiyan 4 est presque le combattant parfait. Rapide, puissant et doté d’une santé colossale, ce personnage est une véritable machine à éliminer les ennemis. Avec ses attaques de Ki destructrices et sa grande vitesse, Gogeta est le choix idéal pour réussir à sortir victorieux de n’importe quel combat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jiren (Pleine Puissance)

BANDAI NAMCO

En tant que principal antagoniste de la saga Super, Jiren est un adversaire redoutable. En mode Pleine Puissance, il possède l’une des meilleures statistiques de santé du jeu et inflige des dégâts considérables avec ses attaques spéciales. Que ce soit en combat rapproché ou à distance, Jiren est un excellent choix pour dominer vos adversaires.

Gogeta (Super) Super Saiyan God Super Saiyan

BANDAI NAMCO

À chaque fois que Goku et Vegeta fusionnent dans Dragon Ball, le résultat est toujours puissant. La forme Super Saiyan God Super Saiyan (SSGSS) de Gogeta issue de la saga Super est l’une des meilleures fusions entre les deux.

L’article continue après la publicité

Avec des statistiques exceptionnelles dans tous les domaines, Gogeta est rapide, puissant, et possède une grande quantité de santé dans sa forme SSGSS.

L’article continue après la publicité

Beerus

BANDAI NAMCO

En tant que Dieu de la Destruction, Beerus est l’un des meilleurs personnages à choisir dans Dragon Ball et est devenu l’une des figures les plus puissantes depuis son introduction dans la saga Super. Il est sans aucun doute LE personnage capable de tout faire.

Ses attaques basées sur le Ki infligent d’énormes dégâts et sa puissance en combat rapproché est tout aussi redoutable. De plus, ses mouvements rapides et agiles font de lui un contre parfait face à des personnages plus massifs comme Broly.

L’article continue après la publicité

Nous mettrons cet article à jour régulièrement à mesure que de nouveaux personnages seront ajoutés au roster de Sparking Zero, alors n’hésitez pas à revenir. En attendant, vous pouvez consultez l’état des serveurs, comment corriger vos crashs en jeu ainsi que comment trouver et utiliser les boules de cristal.