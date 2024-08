Les meilleurs raccourcis et paramètres clavier/souris dans Deadlock

Pour être le meilleur dans Deadlock, vous devrez trouver les meilleurs paramètres adaptés à votre style de jeu. Voici donc ce que vous devez savoir sur les meilleurs paramètres de clavier et de souris, ainsi que quelques suggestions pour une sensibilité et des raccourcis clavier optimaux.

Deadlock a enfin été reconnu par Valve, permettant au monde entier de parler du jeu MOBA de type hero shooter en toute liberté. Maintenant qu’il est enfin entre les mains des testeurs, il suscite un immense engouement.

Avant de vous plonger pleinement dans ce jeu de tir, il est essentiel d’affiner vos paramètres de souris et de raccourcis clavier pour les adapter à vos préférences. Le jeu repose fortement sur votre précision et votre timing, rendant ces ajustements cruciaux.

Voici donc les meilleurs paramètres clavier et souris pour Deadlock sur PC.

Les meilleurs paramètres souris

Ci-dessous, vous trouverez les meilleurs paramètres souris pour Deadlock :

Sensibilité de la souris : 2,10

: 2,10 Ratio de sensibilité du zoom : 1,00

: 1,00 Inversion de la souris : Désactivé

: Désactivé Zoom par basculement : Activé

Valve Ces paramètres de souris ont été configurés à 400 dpi.

Aucun des paramètres ci-dessus ne doit être considéré comme une règle absolue, cependant, nous vous recommandons de les utiliser comme base et de les ajuster selon vos préférences à partir de là.

Ces paramètres de souris ont été configurés à 400 dpi. Avec cette configuration, vous devriez pouvoir effectuer un 360° sur 24,7 centimètres, ce qui sera idéal pour la plupart des joueurs. Évidemment, vous êtes libre d’augmenter ou de diminuer la sensibilité selon vos préférences.

Si vous utilisez un dpi plus élevé, vous devrez réduire la sensibilité si vous souhaitez conserver la distance de 360°.

Pour chaque dpi que vous augmentez de manière exponentielle, vous devrez diminuer la sensibilité en jeu de moitié. Ainsi, si vous êtes à 800 dpi, mettrez la sensibilité à 1,05, si vous êtes à 1600 dpi, mettrez la sensibilité à 0,53, et vice versa.

En général, il est préférable de régler le ratio de sensibilité du zoom à 1,00 car cela correspondra à la même vitesse que le tir au jugé. Mais, si vous préférez que votre sensibilité au zoom soit plus rapide ou plus lente, il est préférable de l’ajuster en fonction de vos goûts.

De plus, nous avons opté pour l’activation du zoom par basculement parce que c’est ce à quoi nous sommes habitués, mais si vous êtes plus à l’aise sans, n’hésitez pas à le désactiver.

Les meilleurs paramètres de raccourcis clavier

Les raccourcis clavier dans Deadlock sont assez complexes. Par défaut, la plupart des capacités sont attribuées à votre ligne de chiffres, et les objets sont attribués aux boutons traditionnels des capacités (c’est-à-dire les boutons W, X et C).

Cependant, si vous venez d’autres jeux de tir de héros comme Overwatch 2 et Valorant, vous pouvez trouver les raccourcis clavier par défaut de Deadlock assez déroutants et peu compatibles avec votre mémoire musculaire.

Pour cette raison, nous vous recommandons deux configurations de raccourcis clavier différentes, l’une étant plus proche des paramètres par défaut et l’autre étant une configuration à laquelle les joueurs de Valorant et d’Overwatch 2 seront plus habitués.

Valve

Les meilleurs raccourcis clavier pour débuter dans Deadlock

Les raccourcis clavier avec paramètres par défaut :

Avancer : Z

: Z Reculer : S

: S Gauche : Q

: Q Droite : D

: D Sauter/Grimper : Espace

: Espace S’élancer : Maj gauche

: Maj gauche S’Accroupir/Glisser : Ctrl gauche

: Ctrl gauche Tirer : Souris 1

: Souris 1 Zoom : Souris 2

: Souris 2 Objet 1 : A

: A Objet 2 : W

: W Objet 3 : X

: X Objet 4 : E

: E Corps à corps : A

: A Capacité 1 : 1

: 1 Capacité 2 : 2

: 2 Capacité 3 : 3

: 3 Capacité 4 : 4

: 4 Parade mêlée/jeter l’objet : F

: F Interrompre la capacité : Espace

: Espace Appuyer pour parler : V

: V Ping : Souris 3

: Souris 3 Tableau de scores : Tab

Ces paramètres sont relativement proches des paramètres par défaut, et si vous n’avez pas beaucoup d’expérience avec les jeux de tir de héros avant de commencer Deadlock, ces paramètres pourraient vous convenir.

Pour ces paramètres, nous avons défini la touche V pour parler, car c’est ce à quoi la plupart des gens sont habitués. De plus, nous avons changé le raccourci de l’Objet 4 en E pour un accès plus facile.

À part ces petits changements, les paramètres restent largement similaires à ceux par défaut. Vous êtes bien sûr libre de les modifier selon vos préférences, car il ne s’agit que d’un modèle pour trouver les bons raccourcis pour vous.

Les meilleurs raccourcis clavier pour les joueurs de Valorant et d’Overwatch 2 dans Deadlock

Raccourcis clavier pour les joueurs de Valorant et d’Overwatch 2 :

Avancer : Z

: Z Reculer : S

: S Gauche : Q

: Q Droite : D

: D Sauter/Grimper : Espace

: Espace S’élancer : Maj gauche

: Maj gauche S’accroupir/Glisser : Ctrl gauche

: Ctrl gauche Tirer : Souris 1

: Souris 1 Zoom : Souris 2

: Souris 2 Objet 1 : 1

: 1 Objet 2 : 2

: 2 Objet 3 : 3

: 3 Objet 4 : 4

: 4 Corps à corps : A

: A Capacité 1 : E

: E Capacité 2 : C

: C Capacité 3 : X

: X Capacité 4 : A

: A Parade mêlée/jeter l’objet : F

: F Interrompre la capacité : Espace

: Espace Appuyer pour parler : V

: V Ping : Souris 3

: Souris 3 Tableau de scores : Tab

Ces paramètres sont un bon modèle pour les joueurs ayant de l’expérience dans Valorant ou Overwatch 2.

Nous avons beaucoup joué à Overwatch 2, donc nous sommes habitués à ce que l’Ultime, appelé Capacité 4 dans Deadlock, soit attribué à la touche A. Cependant, si vous êtes un joueur de Valorant, vous pourriez être plus habitué à ce que X soit votre ult.

Globalement, si vous êtes habitué à d’autres jeux de tir de héros, il est préférable d’utiliser les touches E, C, X, A, Z et F pour vos capacités, car ce sont toutes des touches proches de ZQSD qui sont normalement utilisées comme boutons de capacité dans d’autres jeux de tir de héros. Il est préférable d’utiliser la rangée de chiffres pour vos objets.

Cependant, vous remarquerez peut-être que Deadlock possède bien plus de boutons et d’actions que votre jeu de tir de héros moyen. Pour cette raison, nous vous recommandons également d’attribuer des actions aux boutons latéraux de votre souris, si vous en avez une.

Dans nos propres paramètres, nous avons défini le Corps à corps sur la souris 4 et Parade mêlée/jeter l’objet sur la souris 5. Nous vous recommandons vivement de tester dans le bac à sable et d’essayer différentes configurations de boutons qui s’adaptent à votre style de jeu.

Encore une fois, ce ne sont que des suggestions, alors assurez-vous d’expérimenter avec différents raccourcis clavier et sensibilités pour voir quelle combinaison vous convient le mieux.

N’hésitez pas aussi à consulter notre guide sur les meilleurs paramètres PC dans Deadlock pour mettre toutes les chances de votre côté.