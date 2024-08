Les meilleurs mods Les Sims 4 à télécharger en 2024

Les mods sont un excellent moyen d’améliorer un jeu, car ils enrichissent l’expérience avec davantage de personnalisation, des améliorations techniques, voire des fonctionnalités amusantes. Pour rendre votre aventure dans les Sims 4 encore plus joyeuse, voici les meilleurs mods pour 2024.

Les Sims 4 ont été considérablement enrichis avec plus de 40 extensions, kits et packs de jeu, comme l’extension Amour Fou en 2024. Ceux-ci complètent le contenu existant, offrant de nouvelles façons de profiter du jeu.

Cependant, il existe une autre façon de fournir de nouveaux contenus dans les Sims 4, mais aussi de modifier radicalement certains éléments du jeu : les mods.

Voici donc nos recommandations des meilleurs mods les Sims 4 à télécharger en 2024.

Les meilleurs mods de gameplay

Electronic Arts

Expanded Mermaids

Créateur : SpinningPlumbobs

Lien de téléchargement : Expanded Mermaids

Avec la sortie du pack d’extension Iles Paradisiaques, de nombreux simmers étaient ravis de pouvoir devenir une sirène grâce à l’introduction de cette Espèce très appréciée. Malgré cela, le gameplay inclus pour les sirènes est plutôt limité.

SpinningPlumbobs a enrichi les fonctionnalités de cet état de vie, permettant désormais de plonger pour se nourrir d’algues, de dormir sous l’océan, ou encore d’explorer les profondeurs grâce à une haute compétence en fitness et ramener des poissons rares et des « objets intéressants ».

Le mod introduit également des Kelpies et des Sorcières des Mers, dotant le Sim d’interactions uniques et de sorts puissants.

Fanart Maps

Créateur : Shayan Horbank & Angel Adrián Treviño

Lien de téléchargement : Fanart Maps

Précédemment retiré de notre liste des meilleurs mods pour Les Sims 4 en raison de l’indisponibilité temporaire du téléchargement, ils est de retour — et ce mod de menu de cartes pour de nombreux quartiers différents du jeu peut insuffler une nouvelle vie au jeu.

Avec de nombreuses cartes disponibles au téléchargement, de Willow Creek à Evergreen Harbor, et une carte remastérisée pour Newcrest, vous pouvez choisir celles que vous souhaitez ajouter à votre jeu. Il convient de noter qu’il n’y a pas de cartes pour tous les mondes des Sims 4.

PlantSim Lives

Electronic Arts

Créateur : SrslySims

Lien de téléchargement : PlantSim Lives

Si vous êtes fan des VégéSims dans Les Sims 4 ou si vous souhaitez retrouver un peu de cette nostalgie des Sims 2, SrslySims a tout ce qu’il vous faut dans un seul mod.

Bien que les VégéSims existent dans Les Sims 4 (et fassent partie du jeu de base), vos sims ne peuvent rester que temporairement dans cet état et redeviennent finalement des Sims ordinaires. Avec ce mod, cependant, vos Sims peuvent vivre leur vie aux mains vertes aussi longtemps qu’ils vivent. Vous êtes également libre de choisir la coiffure que vous préférez (auparavant, seule une coiffure verte pouvait être utilisée avec la version par défaut de cette espèce).

Incluant de nouvelles interactions comme « Se plaindre des pucerons » et « Faire une promenade en nature » ainsi que de nouveaux aliments, boissons et tatouages dans le CAS pour afficher votre style végétal — ce mod est essentiel si vous êtes fan des espèces.

SimDa Dating App

Créateur : LittleMsSam

Lien de téléchargement : SimDa Dating App

Envie d’injecter un peu de rencontres modernes dans la vie de vos Sims ? Ne cherchez pas plus loin que le SimDa Dating App de LittleMsSam. Avec des options pour choisir un rendez-vous spécifique, un rendez-vous à l’aveugle, et des modules complémentaires optionnels tels que de nouveaux objectifs d’aspiration et des traditions de vacances, ce mod est idéal pour ajouter encore plus d’opportunités de narration à l’histoire de votre Sim.

MC Command Center

Electronic Arts

Créateur : Deaderpool

Lien de téléchargement : MC Command Center

Probablement l’un des mods les plus connus pour Les Sims 4 (et pour de bonnes raisons), le MC Command Center de Deaderpool permet un contrôle approfondi sur de nombreux aspects de différentes fonctionnalités.

Des choses simples comme supprimer la nécessité de taper la longue liste de cheats du jeu, à la facilité de gagner de l’argent, d’ajouter des points de compétence, ou de modifier les relations, vous pouvez tout faire. Relookez les populations, limitez les horribles looks vestimentaires désastreux des PNJ, ce mod est indispensable pour tout joueur pointilleux.

Il introduit même une forme de progression de l’histoire, permettant aux Sims non joués de se marier ou même d’avoir des enfants sans avoir à les jouer vous-même, et peut également déplacer des Sims sans-abri dans des lots vacants.

Avec des modules supplémentaires optionnels que vous pouvez télécharger pour ajouter exactement ce que vous voulez à votre jeu sans tout le superflu, il y en a pour tous les goûts.

Playable Pets

Créateur : AOM

Lien de téléchargement : Playable Pets

Vous voulez prendre le contrôle de n’importe quel animal de compagnie au sein de votre foyer ? Ce mod gratuit de gameplay pour Les Sims 4 vous permet de le faire ! Avec Playable Pets, vous pouvez dire à vos animaux de compagnie Sims où aller et quoi faire !

Bien que les Sims animaux n’aient pas autant d’interactions que leurs homologues humains et espèces, il y a encore suffisamment d’options ici pour rendre ce mod essentiel pour quiconque possède des animaux de compagnie dans son foyer.

Les meilleurs mods d’interface et de caméra

Classic Camera

Electronic Arts

Créateur : VictorAndrade

Lien de téléchargement : Classic Camera

Si vous jouez aux Sims depuis le premier opus de la franchise, vous pouvez être nostalgique de la caméra en vue isométrique utilisée dans ce jeu. Eh bien, le mod Classic Camera, créé par VictorAndrade, est là pour vous aider. Ajoutant une bonne dose de nostalgie à votre jeu Les Sims 4, il ajuste la perspective de la caméra pour qu’elle ressemble davantage à celle présente dans l’entrée des années 2000.

Vous pouvez l’activer et la désactiver à volonté, l’ajuster davantage à votre goût via son menu de paramètres, et elle se désactive en mode CAS ou Construction/Achat pour que vous puissiez utiliser ces modes sans interférence.

UI Cheats Extension

Créateur : Weerbesu

Lien de téléchargement : UI Cheats Extension

Marre d’avoir à entrer manuellement des cheats chaque fois que vous vous connectez au jeu ? Le moddeur Weerbesu a ce qu’il vous faut. Avec plus de 25 nouveaux éléments cliquables dans l’interface utilisateur du jeu, vous pouvez rapidement rectifier les besoins de vos Sims, ajouter de l’argent, supprimer des traits, et plus encore, pour reprendre le jeu sans avoir besoin de passer du temps à taper des commandes dans la barre de cheats.

Les meilleurs mods pour plus de réalisme

Slice of Life

Electronic Arts

Créateur : KawaiiStacie

Lien de téléchargement : Slice of Life

Vous voulez donner plus de personnalité à vos Sims pour les rendre plus uniques ? Slice of Life inclut 16 personnalités basées sur Myers-Briggs qui affectent la vie quotidienne de vos Sims, y compris des éléments tels que leurs hobbies et leurs humeurs générales.

Slice of Life ne se limite pas à cela puisqu’il inclut des packs comme « My Phone Pack », « My Health Pack » et « My Beauty Pack » qui ajoutent des éléments tels qu’une compétence de maquillage et des parfums ou eaux de cologne portables, ce mod gratuit propulse véritablement Les Sims 4 à un autre niveau.

Meaningful Stories

Créateur : roBurky

Lien de téléchargement : Meaningful Stories

Ce mod gratuit de gameplay par roBurky remanie complètement le système des humeurs et des émotions qui est présent par défaut dans Les Sims 4. Il vise à aider vos Sims à « se sentir plus humains » et apporte des changements plus subtils aux émotions, faisant en sorte que les Sims ne puissent pas passer d’une émotion à l’autre sans nuance.

Leurs humeurs deviennent également beaucoup moins prévisibles, mais ces humeurs sont, en retour, plus cohérentes. Les humeurs ressenties peuvent aussi varier en intensité, nécessitant de réagir plus attentivement à ce qui se passe plutôt que de pouvoir réparer un état d’humeur négatif en un instant.

Complete Cooking Overhaul

Electronic Arts

Créateur : SrslySims

Lien de téléchargement : Complete Cooking Overhaul

SrslySims a sérieusement bouleversé la boucle de gameplay de la cuisine dans Les Sims 4, avec pour objectif de la rendre plus immersive. Vous devrez faire vos courses, y compris pour tous les articles déjà présents dans le jeu ainsi que de nouveaux, allant des délicieux ramen aux Poptarts. Vous pouvez même exposer vos articles dans des magasins de détail !

Les recettes ont été révisées pour exiger une quantité plus réaliste d’un ingrédient particulier, et des plats qui ne pouvaient auparavant pas être cuisinés à la maison, comme la pizza ou des recettes expérimentales, sont désormais à la portée de vos Sims.

Road to Romance

Créateur : Lumpinou

Lien de téléchargement : Road to Romance

Vous cherchez à injecter un peu plus d’amour dans la vie de vos Sims ? Ne cherchez pas plus loin que ce mod. Il introduit une toute nouvelle compétence, Romance, ainsi qu’une nouvelle humeur, Affectueux, ce qui bouleverse la façon dont l’amour fonctionne. Au début, vos Sims auront du mal avec leurs relations amoureuses alors qu’ils progressent lentement dans cette compétence, ce qui impacte également les états d’humeur qu’ils peuvent recevoir.

Vous pouvez même emmener vos Sims en thérapie de couple et à des rendez-vous en ligne ! Road to Romance est le mod parfait pour tout amateur de narration.

Farmland mod

Electronic Arts

Créateur : Arnie

Lien de téléchargement : Farmland Mod

Si l’aspect monde ouvert des Sims 3 vous manque, ce mod Farmland gratuit est ce qu’il vous faut. Le créateur de mods bien connu de la communauté, Arnie, a réalisé l’impensable en remodelant le quartier de Sable Square à Brindleton Bay en quelque chose de vraiment fantastique.

Avec de vastes parcelles de terres agricoles à acheter, prêtes pour la culture de récoltes et l’élevage de bétail, des chevaux montables, et même des moutons et des cochons, ce mod est le complément parfait à Cottage Living.

Il y a même un mode Histoire auquel participer, où vous aiderez George et sa femme Adele en accomplissant des tâches et en découvrant le mystère de l’incendie de leur ferme.

Les meilleurs mods de création de personnage

Stand Still in CAS

Créateur : MizoreYukii

Lien de téléchargement : Stand Still CAS

De nombreuses animations que les Sims ont tendance à faire dans le CAS pour Les Sims 4 peuvent être incroyablement frustrantes, et ces deux mods obsolètes de Shimrod101 et Shooksims, ont été mis à jour par MizoreYukii sur ModTheSims.

Il existe trois versions au total parmi lesquelles choisir, les deux premières proposant différentes poses CAS, donc choisissez celle que vous préférez. Le troisième mod ne fait que modifier et supprimer les animations ennuyeuses des états de vie occultes qui sont présentes.

More Columns in CAS

Electronic Arts

Créateur : Weerbesu

Lien de téléchargement : More Columns in CAS

Êtes-vous un collectionneur de contenu personnalisé, avez-vous tous les packs ou les deux ? Passez-vous trop de temps à faire défiler une liste infinie de vêtements et de coiffures pour trouver ce que vous cherchez ?

Le mod ‘More Columns in CAS’ de Weerbesu étend les colonnes par défaut à 3, 4 ou 5, selon votre préférence.

Old School CAS Room

Créateur : Littledica

Lien de téléchargement : Old School CAS Room

Les fans des titres plus anciens des Sims se souviendront de la salle qui figurait dans des jeux comme Les Sims ou Les Sims 2 et 3. Bien que les quatrième et première versions du jeu présentent un fond uni coloré, les autres titres avaient une salle décore où vous créiez vos Sims.

Ce mod vise à ramener cette fonctionnalité nostalgique dans le jeu. Avec différentes options de couleurs pour les murs et les portes de la salle, vous pouvez personnaliser ce décor minimalement à votre goût.

CAS Lighting – City Light

Electronic Arts

Créateur : SimplyAnjuta

Lien de téléchargement : CAS Lighting – City Light

Vous considérez-vous comme un photographe en série dans Les Sims ? Créer un Sim peut être un endroit fantastique pour capturer un magnifique portrait de votre Sim préféré, mais il existe quelques mods d’éclairage qui peuvent aider à les amener au niveau supérieur sans avoir besoin de beaucoup de post-traitement.

Projetant une douce lueur rouge et violette autour de votre Sim, ce mod vous permettra de créer des clichés éblouissants que votre Sim serait fier d’exposer chez lui.

Luumia CAS Overhaul

Créateur : Luumia

Lien de téléchargement : Luumia CAS Overhaul

Tout fan de longue date des Sims saura que Luumia a été un moddeur essentiel dans la communauté des Sims 4, fournissant des remplacements de skins, des révisions d’éclairage et des fonctionnalités manquantes comme les poils corporels.

Ce mod vise à améliorer le CAS d’un point de vue visuel. Il ajoute un éclairage de fond doux autour de vos Sims et une révision de l’éclairage qui vise à donner aux « Sims et aux animaux un sentiment de profondeur ».

Les meilleurs mods de construction

Better BuildBuy

Electronic Arts

Créateur : TwistedMexi

Lien de téléchargement : Better BuildBuy

Avez-vous déjà voulu rechercher des objets par couleur ? Ou activer les éléments de débogage cachés du jeu pour qu’ils apparaissent dans le catalogue ? Better BuildBuy a ce qu’il vous faut. L’ajout le plus évident est l’extension du nombre d’objets que vous pouvez voir dans le catalogue en même temps, mais il y a bien plus.

Vous pouvez afficher ou masquer le contenu Maxis et le contenu personnalisé, ajuster les couleurs d’éclairage comme vous le pouvez en mode Live, et utiliser des filtres qui décomposent chaque kit individuel ou affichent les objets Live Edit (objets visibles dans les mondes du jeu).

OMSP Shelf

Créateur : PictureAmoebae

Lien de téléchargement : One More Slot Please

Parfait pour ceux qui cherchent à encombrer leurs maisons, ce mod de Picture Amobae vous permet de placer une « étagère » qui peut être déplacée pour vous aider à encombrer tout ce qui est contre un mur – des comptoirs de cuisine aux étagères, voire aux réfrigérateurs !

L’étagère dépasse également de tout objet sur lequel vous la placez en mode Construction/Achat, ce qui la rend beaucoup plus facile à déplacer. Vous pouvez ensuite rendre l’étagère invisible pour qu’il semble que vous ayez placé tous ces objets directement sur la surface choisie.

Shiftable Mirrors

Electronic Arts

Créateur : PictureAmoebae

Lien de téléchargement : Shiftable Mirrors

Malheureusement, les miroirs ne peuvent pas être déplacés de haut en bas des murs comme les peintures. Le mod de Picture Amobae rectifie cela, vous permettant de placer librement les miroirs là où vous le souhaitez.

Vous pouvez choisir entre un package fusionné qui active cette fonction pour tous les miroirs de tous les packs, ou les télécharger séparément si vous ne les possédez pas tous.

TOOL

Créateur : TwistedMexi

Lien de téléchargement : TOOL

Vous voulez un contrôle total sur les objets à l’extérieur de votre terrain dans Les Sims 4 ? TOOL peut faire cela. Abréviation de Takes Object Off Lot, ce mod de TwistedMexi donne aux constructeurs une liberté totale pour façonner leur vision des terrains encore plus loin.

Avec la possibilité de faire pivoter, agrandir, réduire, élever et déplacer des objets autour, et en dehors de votre terrain, ce mod est un rêve absolu pour les constructeurs qui cherchent ce petit plus de contrôle pour vraiment donner vie à leur vision ou à une histoire. Vous pouvez même remplacer les fenêtres d’un appartement par de nouvelles !

De plus, si vous utilisez Better BuildBuy mentionné ci-dessus, vous pouvez également utiliser cet outil en mode construction, au lieu d’être limité à son utilisation en mode Live sans cela.

Photographic Memory Photo Spawner

Electronic Arts

Créateur : Ravasheen

Lien de téléchargement : Photographic Memory Photo Spawner

Si vous cherchez à ajouter une touche plus personnelle aux maisons de vos Sims, ce mod est fait pour vous. Bien que les photos prises par vos Sims puissent déjà être accrochées autour de votre maison avec des cadres, le mod de Ravasheen génère des versions sans cadre des photos déjà existantes (soit de votre inventaire, soit de celles qui se trouvent dans le monde).

Une fois placées en mode Live ou Construction/Achat, vous pouvez ensuite décider et personnaliser davantage si vous souhaitez les fixer avec des bandes de ruban adhésif ou des punaises. En bonus, il existe également un mod pour le tableau de liège montré dans l’image ci-dessus pour vous permettre de les accrocher avec style.

Avant de choisir les meilleurs mods pour Les Sims 4, vous devrez savoir comment les ajouter à votre jeu. Heureusement, télécharger et installer des mods dans Les Sims 4 est un processus beaucoup plus facile qu’auparavant :

Télécharger des mods

Télécharger des mods pour Les Sims 4 est un processus relativement simple : Pour la plupart — et dans le cas des mods de cette liste — tout ce que vous aurez à faire est de sélectionner le bouton « télécharger », le nom du fichier, ou l’équivalent sur chaque page de téléchargement particulière. Certains seront via des sites comme CurseForge, et Patreon, tandis que d’autres seront via Sim File Share ou le site d’un créateur.

Les joueurs peuvent également télécharger des mods depuis le hub officiel pour Les Sims 4 sur CurseForge. Selon le site, c’est un « espace sécurisé et organisé pour les mods et CC de la plus haute qualité ». De nombreux mods de créateurs de contenu bien connus peuvent déjà y être trouvés, y compris MC Command Center et SimDa Dating App.

Évidemment, l’incontournable Nexus Mods est aussi une palteforme parfaitement adaptée pour chercher et télécharger de nouveaux mods.

Installer des mods (PC & Mac)

Une fois que vous avez téléchargé les mods que vous souhaitez utiliser dans Les Sims 4, vous devrez d’abord localiser votre dossier Mods. Celui-ci se trouve généralement sous « Documents\Electronic Arts\Les Sims 4\Mods ».

Dexerto

Après l’avoir localisé, il vous suffit de déplacer les fichiers dans le dossier approprié :

Localisez le dossier où vous avez enregistré les mods que vous avez téléchargés. Si le fichier se termine par .package ou .ts4script, déplacez-le simplement dans le dossier Mods. Certains fichiers que vous téléchargez seront dans un fichier .zip ou .rar. Extrayez-les et placez le contenu extrait dans le dossier Mods. Certains zips peuvent contenir des images et des documents texte qui fournissent des détails supplémentaires sur le mod. Ceux-ci n’ont pas besoin d’être placés dans le dossier.

C’est tout ! Vos mods sont installés. Il vous reste maintenant à activer les mods dans Les Sims 4.

Les mods ne fonctionneront pas immédiatement dans Les Sims 4 et requièrent une activation :

Une fois que vous avez lancé le jeu, sélectionnez l’icône « … » depuis le menu principal ou le coin supérieur droit de l’écran en cours de jeu. Cliquez sur « Options de jeu ». Vous verrez un onglet « Autre » sur le côté gauche de la fenêtre qui s’affiche. Cliquez dessus. Assurez-vous que « Activer le contenu personnalisé et les mods » et « Modification de script autorisé » sont cochés. Appuyez sur « Appliquer les modifications » puis redémarrez votre jeu.

Tous les mods que vous avez maintenant téléchargés devraient fonctionner. Si vous voulez vérifier quels mods le jeu reconnaît que vous avez installés, sélectionnez « Afficher le contenu personnalisé » une fois que vous avez redémarré pour voir ce qui apparaît.

Electronic Arts

Les mods Les Sims 4 sont-ils disponibles sur console ?

Malheureusement non, les mods ne sont pas disponibles sur les consoles. Bien que cela soit peu probable à ce stade du cycle de vie du jeu, si cela change un jour, nous ne manquerons pas de vous mettre à jour ici avec les étapes nécessaires.

Vous connaissez maintenant les meilleurs mods pour Les Sims 4. À vous de jouer !