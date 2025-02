Les meilleurs mods de Kingdom Come Deliverance 2 : sauvegarde, poids…

Les mods de Kingdom Come Deliverance 2 peuvent adapter l’expérience de jeu à vos préférences. Voici une sélection des meilleurs mods pour vous faciliter la vie.

Avec son réalisme exceptionnel et ses mécaniques poussant l’immersion plus loin que n’importe quel autre RPG, Kingdom Come: Deliverance 2 s’impose comme une expérience unique et incontournable.

Cela ne veut pas dire pour autant que tous les aspects du jeu séduiront tous les joueurs. En effet, certains choix de game design ne sont pas au goût des joueurs souhaitant une aventure plus casual et moins contraignante.

Que vous souhaitiez pouvoir sauvegarder à votre guise, voir le paysage même en portant un heaume, ou encore ne plus être surchargé en permanence, voici les meilleurs mods à télécharger.

Les meilleurs mods de Kingdom Come Deliverance 2

Warhorse Studios Épargnez-vous la frustration en retirant les fonctionnalités trop réalistes à votre goût.

Sauvegardes Illimitées

Comme son nom l’indique, le mod Unlimited Saving II permet de sauvegarder votre partie en appuyant simplement sur F5. En temps normal, il faut dormir dans un lit, consommer un Schnaps du Sauveur ou progresser dans une quête pour avoir droit à une sauvegarde.

Ce mod supprime cette contrainte et devient vite indispensable si vous n’êtes pas friand d’une immersion trop poussée ou si vous aimez sauvegarder fréquemment.

Ramasser instantanément les plantes

Les plantes servent à préparer diverses potions très utiles, mais voir Henry les cueillir en boucle peut rapidement devenir lassant. Le mod Instant Herb Picking II permet de vous épargner ces quelques secondes de cinématique en vue troisième personne.

Augmenter la capacité de charge

La surcharge est l’ennemi de tous les accumulateurs compulsifs ou looters un peu trop assidus dans Kingdom Come: Deliverance 2. Fini les soucis de surcharge : ce mod permet d’ajuster la capacité de charge, de deux fois la normale jusqu’à l’infini, selon les paramètres choisis.

Augmenter l’endurance

L’endurance est une statistique clé à surveiller, aussi bien en combat que lors des déplacements ou pour fuir des PNJ hostiles. Si vous préférez profiter du jeu sans vous préoccuper de cette limite, le mod More Stamina est parfait pour éviter la fatigue.

Bander l’arc plus vite

Les armes à distance comme l’arc sont très efficaces dans KCD2, mais le temps pour bander ce dernier peut vite s’avérer frustrant. Le mod Faster Bow Charge Duration permet de régler le souci, en doublant la vitesse de charge de l’arme.

Retirer la vision réduite des casques

L’un des aspects réalistes de Kingdom Come Deliverance 2 est que le port d’un casque avec visière limite votre champ de vision. Le mod No Helmet Vision supprime totalement cet inconvénient. Il permet de conserver une vision claire tout en portant un casque, ou de conserver la restriction de visibilité avec des zones obscurcies partiellement transparentes pour conserver un peu de réalisme.

La nourriture ne périme plus

Manger de la viande avariée est désagréable, même dans un jeu. Le mod Convenient Food and Herbs altère la mécanique de décomposition des aliments et des herbes. Plusieurs options existent, pour allonger la dégradation des consommables, voire pour complètement la supprimer.

Les armes et équipements ne s’abiment plus

L’usure des armes et armures fait partie intégrante de Kingdom Come: Deliverance 2, et oblige Henry à régulièrement réparer son attirail. Si cette mécanique vous ennuie, le mode Durable Equipment and Weapons permet de réduire – voire de supprimer complètement – l’usure.

Désactiver l’interface

Le mod Toggle HUD n’affecte pas directement le gameplay mais améliore l’immersion. Il permet d’activer ou de désactiver l’interface, ce qui est idéal pour explorer la carte ou prendre des captures d’écran sans encombrements visuels.

Retirer les réactions hostiles des PNJ

Si vous avez accidentellement tué quelqu’un ou été surpris en flagrant délit, les habitants risquent de ne pas apprécier. Le mod Angriness Begone empêche ce genre de réactions en désactivant le système d’hostilité des PNJ et des animaux.

Tous les mods proposés dans cet article sont téléchargeables depuis le site Nexus Mods. Ils s’installent généralement de la même façon, mais nous vous conseillons tout de même de systématiquement lire leur description afin de vous assurer de leur méthode d’installation.

Pour installer des mods :

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur Nexus Mods Allez sur la page du mod qui vous intéresse Cliquez sur l’onglet “Files” puis sur “Manual Download” Une fois téléchargé, faites un clic droit sur le fichier zip et extrayez-le. Déplacez le fichier extrait dans le dossier KingdomComeDeliverance2\Mods.

Si l’installation est réussie, les mods devraient fonctionner correctement dans votre jeu.