Les meilleurs mods de Dragon Ball Sparking Zero : CJ, Shrek, HUD…

Dragon Ball Sparking Zero propose un gameplay chaotique et intense, avec de nombreux mouvements et combo à maîtriser. Cependant, comme pour beaucoup d’autres jeux, vous vous demandez peut-être s’il est possible de pimenter encore plus l’expérience avec des mods.

Peut-être souhaitez-vous un combat personnalisé ou incarner un personnage qui n’est pas inclus dans le jeu de base. Nous avons déjà vu des personnages de Baldur’s Gate 3 ajoutés à Tekken via des mods, donc la même chose est-elle possible pour Dragon Ball Sparking Zero ?

Dans ce guide, nous avons compilé les meilleurs mods que nous avons découverts jusqu’à présent pour Dragon Ball Sparking Zero.

Les meilleurs mods de Dragon Ball Sparking Zero

Bien que le jeu soit encore en accès anticipé, il existe déjà des mods tiers disponibles en téléchargement sur Nexus Mods ou GameBanana. Actuellement, la majorité de ces mods sont purement cosmétiques, remplaçant un personnage par un autre.

Nous mettrons bien sûr à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux mods seront disponibles.

Découvrez ci-dessous les meilleurs mods que vous pouvez essayer dès maintenant.

Mod CJ de GTA

Voir CJ (Carl Johnson) être ajouté dans presque tous les jeux n’est plus une surprise à ce stade. Ce qui est impressionnant, c’est la rapidité avec laquelle les gens ont réussi à l’intégrer dans Dragon Ball Sparking Zero. Le jeu n’était même pas encore sorti de son accès anticipé qu’un mod de CJ était déjà une réalité.

Le mod CJ est l’un de ceux qui a fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux. Il remplace essentiellement le modèle de Goku par celui de CJ, vous permettant ainsi de voir le personnage emblématique de GTA San Andreas réaliser toutes sortes d’attaques spectaculaires pendant vos combats.

Toppo devient Shrek

bandai namco / Ercuallo

Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Shrek, l’ogre des marais, dans l’univers de Dragon Ball ? Et bien, le mod Shrek pourrait bien être ce qu’il vous faut. Comme le mod CJ, ce mod remplace un personnage du jeu, en l’occurrence Toppo.

HUD toggle

BANDAI NAMCO

Quel que soit le personnage que vous incarnez, peut-être souhaitez-vous prendre une capture d’écran d’un coup incroyable. Le seul problème, c’est que l’interface HUD peut parfois gâcher l’image. Le mod HUD toggle résout ce problème en vous permettant de masquer l’interface du jeu d’une simple pression sur une touche, vous offrant ainsi des captures d’écran parfaites à tout moment.

Tous les objets en boutique pour 1 Zéni

BANDAI NAMCO Super Shenron peut vous donner plus de Zénis.

Dans Dragon Ball Sparking Zero, les joueurs peuvent obtenir de la monnaie du jeu, le Zéni, en terminant des Combat d’Épisode. Cela peut cependant prendre un certain temps, surtout si vous avez du mal avec un combat particulier.

Le mod Tous les objets en boutique pour 1 Zéni est alors conçu pour ceux qui veulent un moyen rapide et facile d’acquérir des objets en boutique, sans avoir à traverser toutes ces épreuves.

Les mods sont-ils interdits dans le jeu ?

Utiliser des mods dans un jeu en ligne comporte toujours des risques, et Dragon Ball Sparking Zero ne fait pas exception. Il existe toujours une possibilité de bannissement si vous vous faites attraper en utilisant des mods, surtout s’ils vous donnent un avantage compétitif dans les modes en ligne.

Modifier des fichiers tiers est probablement contraire aux conditions d’utilisation (ToS), et avec suffisamment de signalements, cela pourrait entraîner un bannissement. En revanche, les mods purement cosmétiques semblent être tolérés avec un peu plus de souplesse.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Dragon Ball Sparking Zero, découvrez alors comment trouver et utiliser les boules de cristal, les meilleurs personnages à utiliser ainsi que la méthode pour débloquer les deux routes de l’arrivée sur la planète Namek.