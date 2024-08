Les meilleurs mods Black Myth: Wukong à télécharger sur PC

Black Myth: Wukong compte déjà de nombreux mods pour améliorer l’expérience de jeu. Voici quelques-uns des meilleurs mods disponibles actuellement.

Black Myth: Wukong a conquis le monde avec un lancement explosif qui l’a propulsé au rang du deuxième jeu le plus joué simultanément de tous les temps sur Steam, et ce, en seulement 24 heures après sa sortie.

Ce nombre massif de joueurs est amplement mérité. Le jeu capture parfaitement la légende iconique du Voyage vers l’Ouest.

L’article continue après la publicité

Bien sûr, les joueurs ont prouvé à maintes reprises qu’il n’y a pas de jeu si parfait qu’il ne pourrait bénéficier de quelques ajustements. C’est dans cette optique que nous avons compilé les meilleurs mods pour Black Myth: Wukong à télécharger sur PC. Les voici, sans ordre particulier.

L’article continue après la publicité

Mod Simple Map

Intitulé simplement “Simple Map“, ce mod ajoute une carte qui est plus que la bienvenue au jeu. Malgré son nom, la carte ajoutée est en réalité assez détaillée.

L’article continue après la publicité

Elle dispose de fonctions permettant au joueur de zoomer, de faire défiler la carte, et même d’afficher les ressources à proximité. Cela peut sembler une petite addition, mais avec les chemins ramifiés et faciles à manquer de Black Myth: Wukong, ce mod est un véritable bonheur. Avec plus de 30 000 téléchargements au moment de l’écriture, les joueurs semblent être du même avis.

L’article continue après la publicité

Nexus Mods : Wmm555

Mod Son Goku

Celui-ci est peut-être un peu plus fantaisiste, mais Goku semble indéniablement adapté à Black Myth: Wukong, en partie grâce aux parallèles entre le personnage et le Roi Singe. Le mod a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux et est extrêmement populaire parmi les joueurs.

L’article continue après la publicité

Le mod Son Goku, créé par l’utilisateur de Nexus Mods NorskPL, fait exactement ce qu’il promet et transforme le Prédestiné en Goku de Dragon Ball Z. Techniquement, il s’agit de Goku de Dragon Ball Super puisqu’il existe une option pour activer l’Ultra Instinct.

L’article continue après la publicité

Mod Double pioche en diamant

Un autre mod un peu plus farfelu, mais notre âme de fan de Minecraft ne pouvait pas le laisser hors de cette liste. Ce mod remplace votre bâton de départ par la célèbre Pioche en diamant du jeu sandbox. Enfin, plutôt deux pioches, techniquement.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, cela ne vous confère aucun avantage supplémentaire, comme la capacité de miner de l’Obsidienne, même si ce n’est pas vraiment utile dans Black Myth: Wukong.

Nexus Mods : NorskPL

Mod Better Dodge

Le mod Better Dodge de Black Myth: Wukong ajoute des frames d’invulnérabilité supplémentaires à votre esquive, ce qui facilite certaines séquences de combos frustrantes des boss. Il compense également le léger input lag dont se plaignent certains joueurs, rendant l’esquive plus réactive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Actuellement, ses paramètres ne peuvent pas être ajustés, donc vous devez vous contenter de ce que vous avez.

Game Science

Mod Sabre laser à double lame

Si vous pensez que Black Myth: Wukong manquait un peu de flair de science-fiction, pourquoi ne pas transformer toutes les armes du jeu en l’emblématique sabre laser à double lame de Dark Maul ? C’est exactement ce que fait le mod de NorskPL.

Libérer votre côté obscur de la force peut sembler amusant, mais si un singe avec un sabre laser à double lame est trop ridicule pour vous, NorskPL propose également un autre mod qui transforme le personnage principal en Dark Maul lui-même.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nexus Mods : NorskPL

En l’absence de support officiel pour les mods, il n’y a pas de méthode unique pour installer des mods sur Black Myth: Wukong. Chacun des mods de cette liste a ses propres instructions d’installation, mais pour la plupart, vous devrez les placer dans un dossier spécifique pour qu’ils fonctionnent.

Rendez-vous dans le dossier où vous avez installé Black Myth: Wukong, et cherchez ce chemin : BlackMythWukong\b1\Content\Paks~mods. Si le dossier ~mods n’existe pas, vous pouvez en créer un vous-même.

L’article continue après la publicité

Vous devrez également configurer les options de lancement pour le jeu sur Steam en sélectionnant Propriétés. Ensuite, dans la boîte des options de lancement, ajoutez -fileopenlog. Nexus Mods dispose également de son propre outil de lancement appelé Vortex.

L’article continue après la publicité

Les mods de Black Myth: Wukong fonctionnent-ils sur console ?

Il n’est actuellement pas possible d’utiliser des mods dans la version console de Black Myth: Wukong et le développeur Game Science n’a fait aucune annonce officielle concernant l’ajout éventuel d’une telle fonctionnalité à l’avenir.

L’article continue après la publicité

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la probabilité d’un support officiel des mods pour les consoles, mais cela reste rare dans les jeux, à l’exception des titres Bethesda comme Starfield, Skyrim, et Fallout.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs mods de Black Myth: Wukong sur PC.