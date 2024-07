Avec d’innombrables univers captivants à explorer, il est bien difficile de trouver un MMORPG à son pied. Pour vous aider à trouver votre futur coup de cœur, nous avons compilé pour vous les meilleurs MMORPG disponibles sur le marché.

Peu de genres peuvent se vanter d’être aussi captivants – et chronophages – que les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG). Nombreux sont les studios à s’être cassé les dents sur ces univers immenses, et peu sont les MMO à réellement survivre à l’épreuve du temps.

Pour les joueurs, se lancer dans un nouveau MMORPG est toujours un véritable saut dans le vide, et une expérience qui peut s’avérer fabuleuse comme décevante. Alors afin de vous aider à trouver un MMORPG taillé pour vos envies, voici les 10 meilleurs titres actuels.

1. Final Fantasy XIV

Square Enix

Après des débuts chaotiques lors de sa première sortie en 2010, Final Fantasy XIV (communément appelé FFXIV) a également été largement critiqué par les experts. Après une fermeture complète du jeu, il a ressurgi à l’été 2013 sous le nom de A Realm Reborn — une refonte totale qui a fait mouche auprès des fans.

Final Fantasy XIV est définitivement un jeu narratif avant d’être un MMORPG. Le titre compte une grosse poignée d’extensions, chacune pouvant prendre jusqu’à 40 heures pour compléter l’histoire. Sans parler des autres contenus qui les accompagnent, comme les nouveaux métiers, les nouvelles zones, les donjons et les épreuves.

En tant que MMO, le jeu met l’accent sur l’aspect communautaire. Une grande partie de la communauté est bienveillante et se concentre davantage sur les aspects décontractés du jeu, bien qu’il y ait évidemment un cœur de joueurs plus hardcore.

Son système de combat avec ciblage peut sembler simpliste et ennuyeux au départ, mais l’acquisition de compétences au fil de la progression rend le jeu bien plus complexe et mécaniquement demandant qu’on pourrait le croire au premier abord. De plus, FFXIV propose des combats de boss dantesques aux mécaniques bien peaufinées.

Points forts :

Jeu totalement gratuit jusqu’au pré-extensions et jusqu’au niveau 70

Communauté accueillante et bienveillante

L’une des histoires les plus captivantes tous MMORPG confondus

Points faibles :

Progression laborieuse avec des quêtes peu intéressantes

Énormément de texte non doublé à lire

Peu de personnalisation de gameplay (une classe = une manière de jouer)

2. The Elder Scrolls Online

Zenimax Online Studios

Si vous cherchez à jouer à l’une des séries de RPG les plus emblématiques axées sur l’histoire avec d’autres joueurs, ne cherchez pas plus loin que The Elder Scrolls Online. Tout au long de son cycle de vie, les développeurs de ZeniMax ont ouvert de plus en plus de coins du monde de Tamriel à explorer. À ce stade, c’est sans doute le plus ambitieux des jeux Elder Scrolls jamais créé, permettant aux joueurs d’explorer énormément de lieux emblématiques.

Contrairement à FFXIV et World of Warcraft, le combat dans ESO n’est pas complètement basé sur le ciblage automatique, avec des systèmes qui offrent un peu plus de liberté et de contrôle aux joueurs sur ce qu’ils font. Tout comme dans les jeux principaux, vous pouvez viser et vous déplacer librement sur le champ de bataille. Maintenez le bouton d’attaque enfoncé plus longtemps et vous effectuerez une attaque lourde, ou évitez une attaque avec un blocage bien synchronisé.

Pour couronner le tout, vous plonger dans The Elder Scrolls Online pourrait être un expérience d’autant plus enrichissante si vous souhaitez vous immerger dans le très attendu The Elder Scrolls 6 à sa sortie.

Points forts :

Énorme liberté dans la progression. Allez où vous voulez, et du contenu vous y attendra

Mêmes les quêtes secondaires sont doublées ET intéressantes

Énorme diversité de builds, permettant à n’importe quelle classe d’occuper n’importe quel rôle

Points faibles :

Le jeu doit être acheté, ainsi que les extensions (les extensions sont accessibles aussi via le système d’abonnement)

Le système de combat dynamique manque un peu de précision et de fluidité

Une grande quantité de contenu PvE offre des récompenses décevantes une fois le leveling terminé

3. New World

Amazon Games

Grâce en grande partie à son contexte original en plein cœur d’un XVIIème conquistado-fantasy, le monde de New World combine des armures et des styles uniques avec une atmosphère de high fantasy pour une expérience de jeu vraiment impressionnante. Vous combattez contre des humains PNJ corrompus par la source de pouvoir mystique et sombre de l’île d’Aeternum.

En explorant et en découvrant les traditions du monde, vous pourrez participer à des donjons, à du contenu PvP expansif opposant entre 25 et 50 joueurs les uns aux autres, et même à un mode PvPvE où vous vous disputez le contrôle de zones en tuant des ennemis et en collectant des ressources pour votre faction.

New World regorge également de compétences axées sur des aspects non-combattants du jeu, dont les incontournables métiers. Dans ce MMORPG, l’économie est à la solde des joueurs. Le combat est également passionnant grâce aux différentes armes disponibles et l’absence totale de système de classe.

Points forts :

Système de combat très dynamique pour un MMORPG

Expérience PvP riche

Excellents graphismes pour le genre

Points faibles :

Jeu Pay-to-play assez onéreux pour un MMORPG

Le jeu étant récent, il a encore assez peu de contenu PvE endgame

Des bugs récurrents, parfois gênants

4. World of Warcraft

Blizzard Entertainment

Peut-être le MMORPG le plus connu de cette liste, World of Warcraft est un nom familier depuis 2004. Aujourd’hui, il continue d’attirer des fans du monde entier, mettant en vedette certains des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo, d’Alexstrasza à Khadgar et Tyrande. Les joueurs sont transportés dans un monde de high fantasy pour découvrir les neuf extensions au total à travers d’innombrables quêtes épiques, donjons terrifiants et autres activités plus ou moins passionnantes.

Les conceptions de classes de WoW sont sans doute parmi les meilleures du jeu vidéo, chacune ayant différentes spécialisations qui modifient complètement le gameplay. Il tend certainement à s’adresser aux joueurs qui ont beaucoup de temps libre pour parcourir sa quantité ahurissante de quêtes, réputations et autres exigences, mais les joueurs occasionnels auront tout de même beaucoup de plaisir à explorer le monde et à découvrir les mystères d’Azeroth et des mondes au-delà.

Points forts :

Un contenu colossal forgé par 20 ans de suivi actif

Des donjons et raids à foison pour les adeptes de défis PvE

Grande variété de classes et de builds

Points faibles :

Bien que régulièrement améliorés, les graphismes de WoW commencent à faire leur âge

Un jeu chronophage, avec beaucoup de contenu journalier répétitif

Un système d’abonnement ET des extensions à acheter

5. Guild Wars 2

ArenaNet

Guild Wars 2 se classe parmi les meilleurs MMO disponibles actuellement. Pas franchement au top graphiquement – mais pas ridicule non plus – GW2 propose l’un des mondes ouverts les plus captivants du secteur. Le jeu est également incroyablement accessible, et la plateforme idéale pour celles et ceux qui veulent pouvoir tout faire sans passer des centaines d’heures à grind. En d’autres termes, il n’est jamais trop tard pour commencer Guild Wars 2, ou pour y revenir.

La création de personnage donne un excellent aperçu du worldbuilding détaillé qui vous attend dans ce jeu. Les différentes races sont magnifiques, originales et offrent toutes un point d’entrée différent dans l’univers.

Si Guild Wars 2 propose évidemment une trame narrative, la majeure partie de la progression peut se faire via l’exploration. Les magnifiques environnements du jeu sont animés par d’innombrables événements aléatoires qui permettent d’accumuler de l’expérience.

Points forts :

Jeu gratuit et sans abonnement, dont seules les extensions sont payantes

Système de combat dynamique, très axé sur la mobilité

Progression basée sur l’exploration

Points faibles :

Contenu endgame qui manque de profondeur

Le manque de progression verticale après le leveling peut en démotiver certains

Il peut être difficile de résister à la boutique en jeu (notamment pour l’agrandissement de l’inventaire)

6. Albion Online

Sandbox Interactive

Albion Online se libère de nombreuses contraintes imposées par le genre MMORPG. Le jeu ne propose aucun système de classes, offrant plutôt aux joueurs une page blanche où la construction du personnage et les compétences sont dictées par l’équipement porté. C’est une chose remarquablement libératrice à découvrir, et les agréables surprises d’Albion ne s’arrêtent pas là.

Le style artistique pourrait vous faire croire qu’il est relativement détendu, voire cozy. Ce n’est pas le cas, car les affrontements PvP d’Albion sont parmi les plus frénétiques du marché.

Et n’allez pas croire que fracasser d’autres joueurs n’est qu’une activité secondaire. Dans Albion, le système de guildes et d’alliances et au cœur du jeu. Ainsi, contrôler des territoires donne accès à de précieuses ressources, et donc à plus de contrôle dans l’économie du jeu, entièrement entre les mains des joueurs.

Points forts :

Excellente personnalisation du gameplay via les équipements

PvP omniprésent et central dans le jeu

Économie gérée par les joueurs

Points faibles :

Il est indispensable de grind pour avoir une chance en PvP

Le modèle économique flirt avec le Pay-to-win

Le contenu PvE est très limité

7. Dofus

Ankama Games

Le mastodonte du MMORPG français est toujours bien en place après 20 ans d’existence. Malgré son âge, le jeu n’a pas vraiment vieilli graphiquement grâce à une refonte visuelle mais surtout à un style qui lui est propre et est peu sujet aux affres du temps.

Dofus est la référence du combat au tour par tour dans les MMORPG. Chaque classe dispose d’une quantité astronomique de sorts, bien que tous ne seront pas utiles selon votre build. Car oui, la personnalisation de votre gameplay s’étend bien au delà du choix de votre classe (parmi 19 !).

L’aspect communautaire est extrêmement important sur Dofus. À moins de jouer plusieurs personnages par vous-même (ce que bien des joueurs font), une grande partie du contenu – dont les donjons – vous sera difficilement accessible. C’est donc le genre de jeu où vous avez tout intérêt à rapidement vous intégrer à une guilde pour progresser dans les meilleures conditions.

Points forts :

Système de combat qui ravira les adeptes de stratégie tour par tour

Une quantité astronomique de donjons aux mécaniques intéressantes

Un univers riche et loufoque

Points faibles :

L’aspect communautaire s’est beaucoup effrité hors des serveurs monocomptes

Il est très rapidement difficile de se passer d’un abonnement

Certaines classes sont très avantagées pour certains types de contenus

8. Black Desert Online

L’incontournable Black Desert Online était déjà sans doute le MMORPG le plus beau du marché. Cette maîtrise visuelle a été encore améliorée en 2018 avec Black Desert Remastered, qui a poussé les graphismes et l’audio encore un peu plus loin.

Le principal argument de vente de BDO est qu’il offre un véritable monde ouvert, vous donnant une liberté totale dans votre progression. L’histoire du jeu, bien qu’intéressante, peut être confuse et difficile à suivre, mais la vaste gamme d’autres activités signifie que vous n’êtes jamais à court d’occupations.

Dans la plus pure tradition des MMORPG coréens, Black Desert Online demande un investissement en temps conséquent aux joueurs qui souhaitent en explorer les contenus les plus difficiles. En d’autres termes, les afficionados du grind à outrance y trouveront leur bonheur, alors que les joueurs plus casuals pourraient rapidement être rebutés.

Points forts :

Excellents graphismes pour un MMORPG

Combat dynamique et engageant

Monde ouvert donnant un vrai sentiment de liberté

Points faibles :

Grind intensif pour profiter du contenu endgame

Histoire pas vraiment mémorable, à la narration maladroite

PvP impitoyable pour les nouveaux joueurs

9. Star Wars: The Old Republic

BioWare

Les fans des jeux BioWare comme les franchises Mass Effect et Dragon Age se sentiront comme chez eux avec ce MMO gratuit. Offrant des compagnons avec lesquels vous pouvez avoir des romances aux PNJ entièrement doublés (y compris votre propre personnage !), SWTOR propose des fonctionnalités RPG que certains des meilleurs jeux de cette liste ne peuvent qu’imaginer.

Le jeu peut être entièrement joué jusqu’au niveau 60 gratuitement, et vous pouvez également profiter des deux premières extensions sans frais supplémentaires. Il y a beaucoup de contenu à parcourir avant même de devoir envisager de souscrire à leur modèle d’abonnement.

Si le système de combat ou de classes n’a rien de révolutionnaire, c’est bien la narration qui fait de SWTOR un MMORPG unique en son genre, via le doublage de qualité, les choix difficile à faire et un univers Star Wars qui s’éloigne du manichéisme habituel.

Points forts :

Un univers Star Wars riche et immersif

Un leveling qui n’a rien d’une corvée grâce à la narration captivante

Des personnages attachants, notamment via le système de compagnons

Points faibles :

Un système de combat très (trop) classique

Un endgame assez limité

Un manque de joueurs qui commence sérieusement à se faire sentir

10. Eve Online

CCP

Parmi les MMORPG, aucun ne s’approche de la profondeur de simulation offerte par EVE Online. Le jeu est centré sur l’exploration, le commerce et la guerre alors que vous tentez de revendiquer votre place dans l’immense univers du jeu.

Dans le jeu, vous prenez le rôle d’un Capsuleer, un pilote immortel qui utilise la technologie neurale pour naviguer dans son vaisseau à travers l’espace. Plus de 350 sont à débloquer et à personnaliser entièrement, chacun ayant ses propres caractéristiques.

Avec plus de 7 000 systèmes solaires à explorer, connus collectivement sous le nom de “Nouvel Eden”, quatre empires les gouvernent : les Amarr, l’État Caldari, la Fédération Gallente et la République Minmatar. Chacun a son propre lore et ses antécédents uniques. Il existe même des zones inexplorées à découvrir hors des sentiers battus.

Au cours de votre aventure, vous pouvez choisir parmi une sélection de différentes carrières, qui modifient toutes la manière dont vous naviguerez dans le Nouvel Eden : Explorateur, Industriel ou encore soldat.

Points forts :

Un univers colossal qui vous occupera pendant des milliers d’heures

Un système économique passionnant et contrôlé par les joueurs

Des batailles spatiales dantesques

Points faibles :