Les 50 meilleurs jeux PC de tous les temps

C’est la semaine du gaming sur PC chez Dexerto, et nous commençons en beauté classant les meilleurs jeux PC de tous les temps.

Ce n’est pas une tâche facile. Le gaming sur PC remonte à plusieurs décennies, et de nouvelles pépites voient le jour chaque année. C’est une plateforme qui propose de tout, des jeux indés sensationnels aux MMO dantesques, en passant par le frisson des FPS les plus compétitifs.

Alors, parmi les milliers de jeux PC existants, comment avons-nous réussi à en sélectionner seulement 50 ? Eh bien, nous avons commencé par nous disputer, bien sûr ! Non, je plaisante (les cris sont venus plus tard). En réalité, nous avons sondé l’équipe gaming de Dexerto pour établir une première liste de 100 jeux. Ensuite, l’équipe senior s’est réunie (c’est là que les cris ont commencé) pour affiner cette liste jusqu’à ce que nous soyons tous satisfaits.

Le résultat ? Une sélection qui mêle des titres classiques incontournables, des pépites sous-estimées, et une grande variété de genres. Quoi que vous en pensiez, nous pouvons affirmer avec certitude que vous ne trouverez nulle part ailleurs une liste des meilleurs jeux PC tout à fait comme celle-ci.

Nous avons également indiqué quels jeux sont disponibles sur le PC Game Pass, afin que vous puissiez facilement les essayer sans frais supplémentaires si vous êtes abonné au service.

50. Chivalry 2 (2021)

Genre : Action

Action Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Suite de Chivalry: Medieval Warfare sorti en 2012, Chivalry 2 est un jeu médiéval multijoueur en vue à la première personne où vous participez à d’immenses batailles à 64 joueurs.

Pourquoi on l’adore ? Chivalry 2 offre des combats médiévaux brutaux dans d’énormes batailles en ligne. Rien n’égale le chaos de ces affrontements à 64 joueurs, qui semblent tout droit sortis de Kingdom of Heaven ou Game of Thrones. Ce qui le distingue vraiment de la concurrence, c’est son humour.

Ce n’est pas seulement grâce aux dialogues et aux performances dignes de Monty Python, mais aussi au gameplay lui-même. Presque tout peut être utilisé comme arme : faucilles, balais, ruches, poulets, bras coupés… C’est un brillant au gameplay impitoyable et à l’humour ravageur.

49. Dishonored 2 (2016)

Arkane Studios

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Une aventure steampunk en mode furtif, Dishonored 2 met les joueurs dans la peau de l’impératrice déchue Emily Kaldwin ainsi que de l’assassin royal Corvo Attano, dans leur quête pour la ramener sur le trône.

Pourquoi on l’adore ? Dishonored 2 présente une expérience plus aboutie que le premier opus, et jouer Emily est une addition très appréciable. Se faufiler à la mode Tenchu, tout en pesant des choix éthiques sur qui tuer ou épargner, crée des moments inoubliables et remplis de tension. Mais ce qui nous a le plus marqués, c’est l’impact de nos choix sur le monde qui nous entoure.

48. Dwarf Fortress (2006)

Vay 12 Games

Genre : Simulation et gestion

Simulation et gestion Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Medieval Dynasty ?

Description : Dwarf Fortress est une simulation complexe de construction et de gestion où les joueurs contrôlent le destin d’une colonie de nains.

Pourquoi on l’adore ? Peu d’expériences sont aussi immédiatement déconcertantes que jouer à Dwarf Fortress pour la première fois. La courbe d’apprentissage est énorme, mais si vous persévérez, vous découvrirez l’un des jeux les plus ingénieux de tous les temps.

Le mode standard Fortress n’impose aucun objectif, laissant les joueurs libres de jouer comme ils le souhaitent. Sans condition de victoire, le jeu se termine seulement lorsque la colonie est détruite ou lorsque le joueur décide de retirer manuellement sa forteresse. Dwarf Fortress capte l’essence des jeux vidéo rétro tout en offrant autant de profondeur qu’un jeu de stratégie moderne.

47. Les Sims 3 (2009)

The Sims Studio

Genre : Simulateur

Simulateur Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Stardew Valley ou Cities: Skylines ?

Description : Le troisième opus d’une franchise de simulation indétrônable, qui invite les joueurs à créer leurs Sims et à contrôler chaque aspect de leur quotidien.

Pourquoi on l’adore ? Aussi ambitieux qu’innovant, Les Sims 3 a pris des risques pour pousser la célèbre franchise de simulation vers une nouvelle direction. L’ajout d’un open world – sous la forme de votre quartier – à explorer a élargi le champ des possibles et a transcendé ce qui n’était auparavant qu’un simulateur de maison de poupée.

De plus, Les Sims 3 a largement amélioré tous les systèmes de personnalisation, permettant aux joueurs de peaufiner chaque détail de leurs Sims et de leur habitation. Mais si l’on ne devait retenir qu’une chose du jeu, c’est l’amélioration drastique de l’IA des Sims, qui ont enfin arrêté de s’uriner dessus en permanence.

46. Command & Conquer: Red Alert 2 (2000)

Westwood Studios

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Un simulateur de guerre RTS excentrique où la Seconde Guerre mondiale a été évitée, mais éclate des années plus tard entre les Soviétiques et les Alliés. Le voyage dans le temps, le contrôle mental et des singes tueurs sont aussi de la partie.

Pourquoi on l’adore ? Probablement le meilleur et le plus célébré des jeux Command & Conquer, Red Alert 2 améliore le premier jeu à tous les niveaux et rivalise avec des titres comme Age of Empires 2 parmi les meilleurs RTS jamais créés.

Chaque pays dispose de pouvoirs spéciaux en construisant des bases de commandement et en formant une armée pour dominer ses adversaires. Bien que Red Alert 3 et d’autres jeux Command & Conquer soient sortis depuis, aucun n’a su égaler la diversité et la grandeur de Red Alert 2.

45. Dota 2

Valve

Genre : MOBA

MOBA Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer League of Legends ?

Description : Né d’un mod créé par la communauté pour Warcraft III: Reign of Chaos, Dota 2 est la réponse de Valve à League of Legends. Bien qu’il soit sorti quatre ans après ce dernier, il se hisse au sommet du genre aux côtés du MOBA de Riot.

Pourquoi on l’adore ? Avec plus de 100 personnages jouables et un design axé sur la récompense des joueurs investissant du temps à maîtriser des mécaniques complexes, Dota 2 est une référence du genre.

Valve continue d’investir dans l’évolution de la méta de Dota 2, offrant une expérience MOBA moderne et rafraîchissante pour les nouveaux venus comme pour les vétérans. Renforcé par des mises à jour régulières, du nouveau contenu et des outils pour combattre la toxicité et les tricheurs, il n’est pas étonnant que Dota 2 reste l’un des jeux les plus joués sur Steam.

44. Divinity: Original Sin 2 (2014)

Larian Studios

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Wartales ou Torment: Tides Of Numenera ?

Description : Se déroulant plusieurs siècles après les événements du premier jeu, Original Sin 2 vous met dans la peau d’un Ensourceleur emprisonné, un être sont la magie innée semble attirer de terribles créatures du néant.

Pourquoi on l’adore ? Avant que Larian ne s’empare de la licence Baldur’s Gate, le studio a créé Divinity: Original Sin 2. Ce RPG, qui pourrait sembler classique, porte la marque de Larian avec une histoire immersive, un combat dynamique au tour par tour, et un monde incroyablement tangible et crédible.

Ce qui distingue ce jeu de ses pairs, c’est la façon dont Larian fait de vos choix un élément central de l’expérience de jeu. Original Sin 2 n’offre pas de solutions faciles, mais récompense les pensées originales et créatives. Si vous cherchez un jeu pour combler le vide laissé par Baldur’s Gate 3, ne cherchez pas plus loin.

43. Apex Legends (2019)

Rewpawn Entertainment

Genre : Hero shooter

Hero shooter Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Valorant ?

Description : Un battle royale compétitif basé sur des héros avec un savant mix dans l’importance du shooting et des compétences.

Pourquoi on l’adore ? Lancé par surprise début 2019, Apex Legends était attendu comme une mode éphémère. Pourtant, grâce à un gameplay fluide et des mécaniques de tir combinées aux capacités des Légendes, Respawn a créé l’une des meilleures expériences de battle royale.

Encore aujourd’hui, aucun autre BR ou shooter n’offre une expérience comparable à Apex. Si vous recherchez des combats palpitants, une mobilité ultra-réactive et des capacités de héros impactantes, tout est là. Certes, le jeu souffre de problèmes typiques des compétitions en ligne (tricheurs, smurfs, système de classement imparfait), mais il reste incontournable pour les amateurs de FPS et de battle royale sur PC.

42. Slay the Spire (2019)

Mega Crit

Genre : Roguelike avec deck-building

Roguelike avec deck-building Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Slay the Spire est un roguelike de construction de deck où les joueurs doivent parcourir des niveaux à la difficulté croissante en combattant des ennemis redoutables et des boss encore plus coriaces.

Pourquoi on l’adore ? Véritablement addictif, Slay the Spire a popularisé la combinaison des jeux de cartes et des roguelikes. Ce qui rend ce jeu si captivant, ce sont ses quatre personnages distincts, chacun disposant de cartes et de mécaniques uniques pour une variété hallucinante de decks thématiques à créer. Gérer ses PV, améliorer ses cartes, choisir quand se reposer et comment orienter son deck est une expérience dont on ne se lasse jamais.

41. Papers, Please (2013)

3909 LLC

Genre : Puzzle

Puzzle Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Tin Hearts ?

Description : Situé dans le pays fictif d’Arstotzka, vous êtes garde-frontière et décidez qui peut entrer dans le pays et, plus important encore, qui doit être refusé.

Pourquoi on l’adore ? Cela fait dix ans que Papers, Please a choqué le paysage vidéoludique, avec son concept simple qui a pourtant tant de choses à dire à travers de simples coups de tampons.

Le principe est simple : suivez les instructions et laissez entrer ou refusez les gens en fonction de leurs documents. Sur le papier (sans jeu de mots), c’est un puzzle game simpliste, mais avec l’augmentation progressive de la difficulté, vous découvrirez une sombre conspiration et serez confronté à des choix cornéliens.

40. Stellaris (2016)

Paradox Development Studio

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Stellaris vous met aux commandes d’une civilisation interstellaire entièrement personnalisable qui s’aventure pour la première fois dans les étoiles. Viendrez-vous en paix ou choisirez-vous de conquérir la galaxie ? Vous seul pouvez décider.

Pourquoi on l’adore ? Stellaris est un jeu incroyablement addictif, notamment grâce à l’incroyable niveau de personnalisation qu’il offre. Vous pouvez choisir votre race et votre politique, concevoir vos vaisseaux et façonner votre société comme bon vous semble.

Cela crée une expérience immersive, renforcée par l’immensité de la galaxie, qui captivera les amateurs d’aventure. Explorez de nouveaux mondes étranges, cherchez de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations, et allez audacieusement là où personne n’est allé auparavant.

39. Doom Eternal (2020)

id Software

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Le Doom Slayer revient pour stopper les légions démoniaques de l’Enfer et empêcher la conquête de la Terre.

Pourquoi on l’adore ? Les jeux Doom ont toujours été un véritable plaisir infernal, mais Eternal dépasse tous les précédents opus de la série. Avec des combats frénétiques, un design des niveaux impressionnant et des graphismes délicieusement démoniaques, Doom Eternal offre une expérience chaotique et viscérale qui séduira les fans de longue date comme les nouveaux venus dans la guerre contre l’Enfer.

Le point fort du jeu reste cependant sa campagne, qui est peut-être la meilleure jamais vue dans la série.

38. Age of Empires II (1999)

World’s Edge

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Un jeu de stratégie en temps réel se déroulant au Moyen Âge, où les joueurs prennent le contrôle d’une civilisation et tentent d’imposer leur domination à travers plusieurs âges distincts.

Pourquoi on l’adore ? La fin des années 90 a été une période magique pour les amateurs de jeux de stratégie en temps réel, et Age of Empires II reste le meilleur du genre. Il a introduit des fonctionnalités qui sont devenues des standards, combinant une intelligence artificielle impressionnante avec une progression intuitive et un système de combat simplifié mais efficace.

Trois mois après sa sortie, Microsoft avait déjà expédié plus de deux millions de copies, et le jeu ne s’est jamais essoufflé. Son mode multijoueur lui a offert une longévité remarquable, avec des joueurs se connectant encore aujourd’hui pour des parties à grande échelle, 25 ans plus tard.

Ce jeu a distillé l’essence de ce que les joueurs attendaient du genre, réalisant les rêves d’une génération entière de stratèges grâce à l’évolution des ordinateurs domestiques.

37. Yakuza 0 (2015)

Ryū ga Gotoku Studio

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Yakuza 0 se déroule dans l’ère de la bulle économique japonaise, une époque où l’argent ne manquait pas. Cependant, au lieu de se concentrer sur le faste des années 80, le jeu emmène les joueurs dans les bas-fonds de Kamurocho et Sotenbori.

Pourquoi on l’adore ? Yakuza 0 est l’origin story de la célèbre série d’action du studio Ryu Ga Gotoku. Non seulement il propose l’une des meilleures histoires de la série, mais il regorge de personnages attachants.

Quand vous n’êtes pas occupé à écraser vos adversaires avec les coups puissants de Kiryu, vous explorez les rues illuminées au néon de Kamurocho, une version fictive du quartier Kabukicho de Tokyo.

Le soin apporté à la reconstitution de ce lieu emblématique est évident. Avec 100 quêtes secondaires, une pléthore de mini-jeux amusants et une histoire principale captivante, Yakuza 0 vous tiendra en haleine pendant de nombreuses heures.

36. Crusader Kings III (2020)

Paradox Development Studio

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Un jeu de stratégie se déroulant à l’époque des chevaliers et des grandes maisons nobles, où le joueur cherche à accroître son influence et à dominer la carte par tous les moyens nécessaires.

Pourquoi on l’adore ? Dans un monde de jeux Total War qui cherchent à offrir une fantaisie de pouvoir à travers de grandes batailles spectaculaires, Crusader Kings III ose faire les choses différemment. Sans éléments en temps réel, il fonctionne comme un jeu de choix et de conséquences, où la tromperie et la diplomatie sont tout aussi importantes que le fait de lever une armée et de vaincre son voisin.

Ce qui distingue vraiment CK3, c’est l’ampleur des choix qu’il offre au joueur. Vous voulez épouser votre cousin pour éviter que votre oncle ne se rebelle ? C’est possible. Vous devez sacrifier un groupe de personnes à des dieux païens pour conserver votre trône ? C’est aussi une option.

35. Inside (2016)

Playdead

Genre : Puzzle

Puzzle Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Inside vous place dans la peau d’un jeune garçon cherchant par tous les moyens à s’échapper d’un mystérieux laboratoire sous-terrain.

Pourquoi on l’adore ? Sur le papier, Inside n’est qu’un simple jeu de puzzle en 2D, mais sous la surface (ou à l’intérieur), il y a bien plus. Ce jeu terriblement perturbant et fascinant utilise des visuels saisissants et un gameplay simple mais efficace pour raconter une histoire haletante que, même huit ans plus tard, nous ne pouvons oublier. Honnêtement, ses charmes ne peuvent pas être décrits ; ils doivent être vécus.

34. Bioshock (2007)

2K Games

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Prey ?

Description : Après que votre avion se soit écrasé au milieu de l’Atlantique, vous découvrez la ville sous-marine avancée de Rapture. Pourtant, les jours de gloire de Rapture sont depuis longtemps passés, et sa population a sombré dans la folie à cause de drogues modifiant les gènes. Votre mission ? Éliminer les mutants de Rapture pour trouver un moyen de remonter à la surface.

Pourquoi on l’adore ? Un jeu presque parfait. Chaque élément de Bioshock est méticuleusement conçu, du gameplay excitant (mélanger armes et pouvoirs psychiques est toujours une bonne idée) au design art déco unique et à la bande-son envoûtante de Garry Schyman.

Cependant, le point fort du jeu reste son histoire, qui mélange habilement les thèmes randiens et objectivistes avec les clichés des jeux vidéo pour créer une des narrations les plus captivantes sur la nature du choix. Si vous prétendez avoir vu venir ce twist, peut-être devriez-vous déménager à Rapture ; il paraît qu’ils recherchent les meilleurs et les plus brillants.

33. Fortnite (2017)

Epic Games

Genre : Battle Royale

Battle Royale Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non

Description : Fortnite a complètement bouleversé le genre battle royale à sa sortie en 2017. Avec ses couleurs vives, ses personnages décalés et un monde en constante évolution, Fortnite s’est imposé comme l’un des jeux les plus populaires de tous les temps.

Pourquoi on l’adore ? Fortnite a redéfini le genre battle royale et a introduit des millions de joueurs non seulement au genre mais aussi au jeu vidéo en général. Les options de personnalisation sont inégalées, avec d’énormes collaborations qui ajoutent du caractère, tandis que le gameplay reste fluide, cohérent et aussi captivant qu’au premier jour.

Cela fait bien longtemps que Fortnite a transcendé les limites de son genre, et l’un des fers de lance de la progression des jeux-services.

32. Cyberpunk 2077 (2020)

CD Projekt Red

Genre : Action-RPG

Action-RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Fallout 4 ?

Description : Un RPG d’action vaste se déroulant dans une mégapole dystopique entièrement dépendante de la technologie pour fonctionner. On y incarne V, un mercenaire dont la vie va basculer après un casse qui tourne au désastre.

Pourquoi on l’adore ? Le cyberpunk a vécu une véritable résurgence ces dernières années, et le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red n’y est pas pour rien. Devenu l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, son lancement désastreux a poussé beaucoup de joueurs à abandonner l’espoir d’obtenir le jeu de leurs rêves.

Depuis, une multitude de correctifs et mises à jour ont été déployés, et Night City est aujourd’hui l’un des environnements vidéoludiques les plus captivants jamais créés. Réussissant à capturer l’essence de Grand Theft Auto sans ses éléments comiques absurdes, Cyberpunk 2077 est une dystopie dont il devient impossible de se séparer, avec à son univers, ses personnages et son histoire inoubliables.

31. Starcraft II: Wings of Liberty (2010)

Blizzard

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Quatre ans après les événements de Brood War, Starcraft II vous place dans la peau de Jim Raynor, qui tente de renverser le Dominion Terran.

Pourquoi on l’adore ? Les fans de Starcraft ont attendu Wings of Liberty pendant longtemps, et ils n’ont pas été déçus. Le jeu a honoré le gameplay qui avait fait le succès du premier Starcraft auprès des amateurs de RTS tout en apportant de nouvelles mécaniques à la campagne, comme des environnements dynamiques et des missions nocturnes.

Au-delà de cela, l’histoire est sensationnelle et offre un niveau de choix surprenant pour un jeu de stratégie. Bien sûr, c’est dans le mode multijoueur que le jeu a vraiment brillé, et bien que lancer sa première partie en ligne soit plus intimidant que d’affronter une armée de Zergs affamés, l’expérience offre une addiction garantie.

30. Stardew Valley (2016)

ConcernedApe

Genre : Simulation de ferme

Simulation de ferme Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Après le décès de votre grand-père, vous abandonnez votre vie trépidante en ville pour reprendre sa ferme à l’abandon. Vous faites la rencontre des villageois excentriques de Stardew Valley et découvrez les nombreux secrets de la région.

Pourquoi on l’adore ? Les jeux “cozy” sont monnaie courante en 2024, avec des titres comme Disney Dreamlight Valley, Animal Crossing, et des centaines d’autres jeux de ferme sortis ces dernières années. Pourtant, Stardew Valley reste le meilleur de tous grâce à sa musique magnifique, ses mécaniques amusantes et variées, et son charme inégalé.

29. Dragon Age: Inquisition (2014)

BioWare

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Après qu’une brèche ait déchiré le ciel, vous incarnez le seul survivant de cet événement cataclysmique. Votre mission : diriger l’Inquisition et enquêter sur la nature des événements.

Pourquoi on l’adore ? Inquisition est l’un des Dragon Age les plus mémorables, en grande partie grâce à ses compagnons. Peu de jeux proposent un groupe de héros auxquels on repense avec autant de tendresse.

Collaborer avec eux reste une expérience inoubliable, et malgré des zones en monde ouvert parfois laborieuses à parcourir, son récit et ses personnages soigneusement élaborés en font un jeu qu’on oublier difficilement.

28. Civilization 4 (2006)

Firaxis Games

Genre : RTS

RTS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Cities Skyline ou Age of Empires II ?

Description : Une légendaire série de RTS où les joueurs dirigent leur civilisation vers la gloire à travers des milliers d’années d’histoire.

Pourquoi on l’adore ? Peu de genres ont été dominés par une seule série autant que le 4X l’a été par Civilization. Les concurrents vont et viennent, mais rares sont ceux qui ont la longévité nécessaire pour rivaliser. Civilization 4 atteint un parfait équilibre entre jouabilité, fonctionnalités et esthétique.

Ce quatrième opus propose tout ce que vous attendez : des arbres technologiques ramifiés, des unités militaires avancées et un système économique poussé, le tout dans un monde magnifique mais ergonomique, facilitant des décisions éclairées. Les jeux plus récents ont peut-être ajouté des fioritures, mais Civilization 4 est, et restera peut-être toujours, le meilleur de la série.

27. Prey (2017)

Arkane Studios

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Coincé dans une station spatiale avec des aliens métamorphes, vous incarnez Morgan Yu, tentant d’empêcher les créatures d’atteindre la Terre.

Pourquoi on l’adore ? Intense, effrayant et atmosphérique, Prey n’est pas pour les âmes sensibles. C’est même un euphémisme : ce jeu est véritablement terrifiant. Il regorge de jump scares dignes des films de James Wan, et c’est un vrai plaisir.

Cependant, au-delà de ces frissons, la véritable magie réside dans les détails subtils : une narration environnementale exceptionnelle qui enrichit une histoire déjà magnifique.

26. Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

BioWare

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Dragon Age: Inquisition ou Jedi Fallen Order ?

Description : 4000 ans avant la formation de l’Empire vu dans les films Star Wars, ce RPG spectaculaire vous confie la mission de vaincre le seigneur Sith Darth Malak.

Pourquoi on l’adore ? Les premiers jeux Star Wars étaient pour la plupart médiocres, les systèmes pré-2000 rendant difficile la retranscription de l’univers épique de Georges Lucas. Cela a commencé à changer au début des années 2000, avant que Knights of the Old Republic ne change la donne, réalisant les rêves d’une génération de fans.

KOTOR s’inspire de nombreuses influences, de son système de combat inspiré de D&D à la mécanique des compagnons à la Baldur’s Gate. Ces éléments s’intègrent brillamment dans cet univers légendaire, et il est étonnant que cela n’ait pas été fait plus souvent depuis.

L’histoire, bien que classique Star Wars, se déroule à une époque antérieure qui donne l’impression de découvrir les secrets du passé, comme des archéologues dans un temps éloigné. Les personnages vont et viennent, les enjeux montent, et le jeu culmine dans une des conclusions les plus palpitantes de tous les RPG.

25. Destiny 2 (2017)

Bungie Studios

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Fallout 76 ?

Description : Le looter-shooter de Bungie envoie ses joueurs explorer la galaxie à la recherche d’armes et d’armures rares, avec pour objectif ultime de vaincre des raids, des donjons, et bien plus encore.

Pourquoi on l’adore ? La popularité de Destiny a un peu diminué au fil des années, mais ce looter-shooter ambitieux reste un incontournable sur PC. Avec des avalanches de loot à récupérer durant les nombreuses activités proposées, c’est le genre de jeu capable d’occuper ses aficionados pendant des centaines voire des milliers d’heures.

Destiny 2 se distingue également par ses expériences collaboratives uniques. Des événements de clan aux courses pour les premières mondiales en passant par les Nuits Noires, il est indispensable de coopérer pour surmonter les défis les plus difficiles. Cela en fait un excellent choix pour jouer avec des amis et un parfait exemple de jeu orienté vers sa communauté.

24. Left 4 Dead (2008)

Valve

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Dead Island 2 ?

Description : Alors qu’une apocalypse zombie ravage le monde, quatre survivants s’unissent pour traverser ce monde chaotique, bunker après bunker.

Pourquoi on l’adore ? Bien que Left 4 Dead offre une expérience solo agréable, le jeu atteint son apogée lorsqu’il est joué entre amis. Rien ne vaut le frisson de se préparer à affronter une horde de goules cannibales tout en sachant que vos compagnons vous couvrent. Cela dit, il est tout aussi amusant d’incarner les zombies spéciaux et de transformer les cerveaux délicieux de vos amis en votre prochain repas.

23. Hades (2020)

Supergiant Games

Genre : Roguelite

Roguelite Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Death’s Door ?

Description : Hades vous met dans la peau de Zagreus, le fils du Dieu des Morts, alors qu’il tente de s’échapper des Enfers pour rejoindre le reste de sa famille sur l’Olympe.

Pourquoi on l’adore ? Les roguelikes – ou plutôt roguelites dans le cas de Hades – sont rarement portés par leur scénario… et voilà que Supergiant Games vient encore une fois changer la donne. Ce jeu combine des combats à haute intensité avec une histoire touchante, qui se révèle un peu plus à chaque run, réussie ou non.

Pour jeter encore quelques fleurs au prince des Enfers, Hades s’offre évidemment la patte graphique adorable de Supergiant Games, et la maestria de Darren Korb à la bande-son.

22. Quake 2 (1997)

id Software

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Quake 2 vous met dans la peau de Bitterman, un marine de l’espace, alors qu’il combat les Strogg, une menace extraterrestre cherchant à conquérir la Terre.

Pourquoi on l’adore ? L’un des jeux les plus importants (et meilleurs) jamais créés, Quake 2 a repoussé les limites de ce que l’on pensait possible pour un FPS. Bien que sa campagne soit souvent éclipsée par son mode multijoueur frénétique, Quake 2 était extrêmement ambitieux pour l’époque (il avait une histoire !) et reste très respecté, même s’il a été éclipsé par la sortie de Half-Life un an plus tard. C’est surtout grâce aux deathmatches multijoueurs que les joueurs sont tombés amoureux de Quake 2.

21. Halo: The Master Chief Collection (2019)

Bungie Studios

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Le célèbre Master Chief tente de sauver la galaxie d’une multitude de menaces dans un pack réunissant les six premiers opus principaux de la franchise Halo.

Pourquoi on l’adore ? À ce stade, presque tout le monde connaît Master Chief, mais c’est un vrai plaisir de pouvoir revivre son histoire entière dans un emballage unique. La Master Chief Collection reprend les jeux tant aimés des fans de Xbox et leur donne un coup de jeune, avec des améliorations graphiques et de gameplay.

Cela rend l’expérience narrative beaucoup plus immersive et agréable, en extirpant Master Chief de l’ère des polygones imputable aux consoles des années 2000. En tant que série, Halo a tout fait correctement à son apogée, influençant le genre pendant des années et devenant une expérience de tir emblématique aux côtés de Call of Duty.

20. Deus Ex (2000)

Ion Storm

Genre : Action-RPG

Action-RPG Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Dishonored ?

Description : Situé dans un futur dystopique cyberpunk où diverses théories du complot prennent vie, Deus Ex vous place dans la peau de l’agent JC Denton, qui tente de sauver le monde d’un virus mortel et des pires instincts de l’humanité.

Pourquoi on l’adore ? Icône du genre RPG, Deus Ex équilibre un gameplay complexe et profond avec une histoire nuancée et à la complexité insoupçonnée. Ce jeu repose sur le choix, offrant une quantité presque écrasante d’options pour progresser et construire votre personnage. Ce qui le rend si captivant, cependant, c’est que chacun de ces choix a des conséquences pour vous et le monde qui vous entoure. Ce jeu incroyablement ambitieux reste, même aujourd’hui, une référence des RPG de science-fiction.

19. Minecraft (2011)

Mojang

Genre : Sandbox, survie

Sandbox, survie Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Minecraft est un bac à sable en monde ouvert où votre imagination est la seule limite. Construisez des maisons impressionnantes, explorez les profondeurs des mines, utilisez des mods pour créer une centrale nucléaire ou préparez simplement du pain et des gâteaux : tout est possible dans ce jeu.

Pourquoi on l’adore ? Minecraft est un jeu légendaire pour d’innombrables raisons, et il n’y a pas de meilleure façon d’y jouer que sur PC. L’aventure de base est offre déjà une infinité de possibilités, et l’ajout de mods ajouter encore de puissants outils de personnalisation à cette expérience inoubliable.

18. Disco Elysium: The Final Cut (2019)

ZA/UM

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer The Outer Worlds ?

Description : Vous vous réveillez dans une chambre d’hôtel dégoûtante, vêtu uniquement de vos sous-vêtements. Vous ne vous souvenez pas de votre nom ni du visage que vous voyez dans le miroir. Un cadavre pend dans la cour, et apparemment, vous êtes le détective chargé d’enquêter. Mais qui êtes-vous et que se passe-t-il ? C’est à vous de le découvrir.

Pourquoi on l’adore ? Disco Elysium s’est taillé une place dans cette liste grâce à son écriture exceptionnelle, plaçant les joueurs dans la peau d’un détective amnésique cherchant à découvrir son identité tout en résolvant un meurtre dans la ville post-guerre de Revachol. À travers des dialogues captivants et des choix significatifs, vous déterminez le type de personne et de policier que vous devenez, qu’il s’agisse d’un fasciste, d’un communiste ou même d’un flic SDF vivant dans les poubelles. Le jeu mêle une narration politiquement chargée à un humour noir acéré, offrant une expérience unique à ne pas manquer.

17. The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

Bethesda Games

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Premier jeu Elder Scrolls à permettre aux joueurs de parcourir un monde ouvert entièrement modélisé en 3D, Morrowind a établi les standards des RPG pour les années à venir.

Pourquoi on l’adore ? À ce stade, la série Elder Scrolls est devenue un mastodonte du RPG, mais Morrowind est le jeu où les joueurs ont vraiment compris son potentiel pour la première fois. L’échelle gigantesque de Daggerfall a été réduite pour cette suite, mais le monde ouvert de Morrowind repoussait absolument toutes les limites techniques à son arrivée en 2002.

Bien que ses graphismes puissent aujourd’hui sembler datés, c’était un jeu aux visuels époustouflants lors de sa sortie. Bethesda a capturé de nombreuses ambiances dans ses environnements malgré des limitations techniques importantes, donnant vie aux terres étranges de Vvardenfell et au-delà.

16. Valorant (2020)

Riot Games

Genre : FPS, Hero shooter

FPS, Hero shooter Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais vous pouvez obtenir des récompenses exclusives en jouant via le PC Game Pass.

Description : Le shooter 5v5 de Riot Games mélange des capacités uniques d’Agents avec un gameplay de FPS tactique, offrant enfin un concurrent sérieux à Counter-Strike.

Pourquoi on l’adore ? Beaucoup étaient sceptiques lorsque Riot Games a annoncé qu’ils créaient leur propre FPS, mais Valorant a dépassé toutes les attentes.

L’utilisation des Agents avec des capacités uniques vous oblige à aborder les combats sans simplement compter sur vos compétences de tir, bien que le shooting reste bien plus prévalent que dans Overwatch. Valorant s’est imposé comme l’un des FPS compétitifs incontournables.

15. Call of Duty: Warzone (2020)

Activision

Genre : FPS, Battle royale

FPS, Battle royale Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non

Description : Warzone est la deuxième incursion de Call of Duty dans le genre battle royale, après Blackout en 2018. Cette fois-ci, le jeu a introduit des changements majeurs et des fonctionnalités uniques, se démarquant des autres titres BR et affrontant des géants comme Fortnite tout en conservant le gameplay classique de COD.

Pourquoi on l’adore ? Si vous aimez Call of Duty, il sera difficile de ne pas apprécier Warzone. Le jeu conserve l’expérience rapide et frénétique typique de COD, mais à une échelle bien plus grande. Avec les chargements personnalisés et Resurgence, Warzone se distingue vraiment des autres BR.

De plus, Warzone intègre les nouveautés de chaque nouvel opus annuel de Call of Duty, assurant à chaque joueur des modifications de gameplay majeures ainsi qu’un apport constant en nouvelles armes.

14. Fallout: New Vegas (2010)

Obsidian Entertainment

Genre : Action-RPG

Action-RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Laissé pour mort dans le désert du Mojave, le Courrier sort de sa tombe peu profonde pour se venger de ceux qui l’ont trahi.

Pourquoi on l’adore ? Sans conteste le meilleur des Fallout de Bethesda, New Vegas offre tout ce que l’on peut attendre d’un désert nucléaire. L’action est amusante, les personnages mémorables, et les lumières vives de The Strip apportent une pause bienvenue dans les tons gris et bruns de ce monde ruines.

Mais le meilleur atout de New Vegas est son histoire captivante et complexe, qui place l’avenir du Mojave entre vos mains. Allez-vous vous allier à la NCR ou encore tout offrir à la Légion de Caesar ?

13. Diablo 4 (2023)

Blizzard

Genre : Hack ‘n’ Slash

Hack ‘n’ Slash Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Cinquante ans après les événements de Diablo 3, des héros se lèvent pour stopper la démone Lilith dans sa conquête de Sanctuaire.

Pourquoi on l’adore ? Diablo 4 intègre davantage les éléments de jeu-service et de multijoueur que ses prédécesseurs, permettant aux joueurs de former des groupes pour accomplir des quêtes et des batailles épiques, aussi bien en PvE coopératif qu’en PvP.

Le DLC Vessel of Hatred enrichit encore cette expérience avec la Dark Citadel, offrant enfin des événements de type Raid, longtemps attendus par les fans de Diablo. Il sera fascinant de voir où les futures extensions mèneront cette aventure.

12. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

CD Projekt Red

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Dragon Age: Inquisition ou Mass Effect Legendary Edition ?

Description : RPG en monde ouvert suivant Geralt de Riv dans sa quête pour retrouver sa fille adoptive, en fuite face à la Chasse Sauvage.

Pourquoi on l’adore ? Les deux premiers jeux Witcher ont rendu Geralt de Riv populaire auprès des fans de RPG, mais il leur manquait un petit quelque chose pour réellement s’imposer dans ce genre déjà fourni en titres incontournables.

Énorme dans son ambition, le jeu immerge le joueur dans une narration captivante malgré une approche classique. Le combat est précis et sans surcharge inutile, tandis que les relations avec amis et ennemis donnent vie au monde. La version next-gen a encore sublimé l’offre originale, et il est difficile de trouver un meilleur RPG cette année ou une autre.

Près de 10 ans plus tard, le monde ouvert de The Witcher 3 reste l’un des open worlds les plus immersifs jamais conçus, et l’on se demande encore comment CD Projekt a pu le remplir d’autant de contenu passionnant.

11. Grand Theft Auto V (2013)

Rockstar Games

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Watch Dogs 2 ou Yakuza 0 ?

Description : Trois criminels de générations différentes s’unissent pour réaliser les braquages les plus audacieux. Et, au passage, régler quelques-uns de leurs problèmes personnels.

Pourquoi on l’adore ? Après GTA IV, les attentes étaient absurdement élevées pour GTA V. Continuant à forger sa légende, Rockstar Games a relevé le défi haut la main.

La possibilité de basculer entre les trois personnages – Michael, Trevor et Franklin – tout en les voyant vivre leur propre vie à Los Santos donne l’impression de jouer aux Sims, avec le curseur de violence poussé au max.

Les missions haletantes, et l’avalanche de fonctionnalités dont aucune ne semble superflue marquent une nouvelle avancée pour Rockstar, qui s’est traduit par le succès massif de GTA Online. Pas de pression pour GTA 6, donc.

10. League of Legends (2009)

Riot Games

Genre : MOBA

MOBA Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais vous pouvez obtenir des récompenses exclusives en jouant via le PC Game Pass.

Description : Le MOBA le plus populaire au monde, où les joueurs prennent le contrôle de champions pour tenter de détruire en premier la base ennemie dans des affrontements 5v5.

Pourquoi on l’adore ? Les débuts des MOBA compétitifs ont opposé League of Legends et DOTA 2 dans une lutte pour la suprématie. Bien que DOTA 2 reste immensément populaire, c’est League qui a décroché la couronne, s’imposant comme le mastodonte de son genre, et plus généralement de l’esport.

Avec plus de 160 champions, une profondeur de jeu hallucinante malgré des contrôles simples, et une scène esport bouillonnante, LoL semble tout simplement indétrônable.

9. Counter-Strike: Global Offensive (2012)

Valve

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Black Ops 6 ?

Description : Counter-Strike: Global Offensive oppose deux équipes – terroristes et contre-terroristes – dans divers modes compétitifs.

Pourquoi on l’adore ? Souvent imité, jamais égalé, CS:GO s’est imposé comme le FPS tactique ultime au cours de plus d’une décennie de popularité. Après le succès de CS 1.6 et Source, Valve a repris le développement d’un portage console appelé Global Offensive, et le résultat a dépassé toutes les attentes.

Considéré comme l’exemple parfait du “facile à apprendre, difficile à maîtriser”, CS:GO a marqué l’histoire de l’esport, exigeant autant de stratégie que de compétences mécaniques. Entre son marché de skins, ses serveurs communautaires et ses tournois majeurs, CS:GO a été le jeu le plus populaire sur Steam pendant des années.

En 2023, Valve a remplacé CS:GO par CS2, qui cherche à perpétuer l’héritage de son prédécesseur.

8. Baldur’s Gate 3 (2023)

Larian Studios

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Diablo IV ou Dragon Age Inquisition ?

Description : La retranscription ultime de l’univers de Donjons et Dragons dans un RPG au tour par tour dont la narration et l’arborescence des choix plantent un nouveau jalon dans l’évolution du genre.

Pourquoi on l’adore ? Baldur’s Gate 3 est une expérience qui redéfinit vos attentes vis-à-vis des RPG. Avec un nombre vertigineux d’options de création de personnage et la possibilité de jouer l’un des compagnons en tant que Personnage Origine pour une perspective unique sur le monde de Faerûn, le jeu offre une profondeur incroyable.

Ses personnages magnifiquement écrits et joués dont chaque dialogue est une cinématique, son histoire captivante où chaque lancer de dé a du poids, et son système de combat qui suscite autant de cris de joie que de rage font de ce jeu un incontournable.

7. Mass Effect Legendary Edition (2021)

BioWare

Genre : Action-RPG

Action-RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Une trilogie RPG spatiale épique où le stoïque Commandant Shepherd lutte contre une menace existentielle appelée les Moissonneurs.

Pourquoi on l’adore ? Les jeux Mass Effect sont d’excellents RPG, avec un combat solide et des fonctionnalités qui ont aidé à définir le genre. Néanmoins, c’est leur narration, digne d’Arthur C. Clarke ou H.G. Wells, qui les place parmi les meilleures séries de jeux vidéo de tous les temps.

La Legendary Edition regroupe les trois jeux principaux, permettant aux joueurs de vivre l’histoire de Shepherd du début à la fin. Le deuxième opus, notamment, avec sa mission suicide, reste un des moments les plus marquants de l’histoire des RPG.

6. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Bethesda Games

Genre : RPG

RPG Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Oui

Description : Un RPG en monde ouvert massif de Bethesda qui emmène les joueurs dans les terres enneigées de Skyrim pour une aventure épique à travers la province nordique de Tamriel.

Pourquoi on l’adore ? Skyrim est sans aucun doute l’un des plus grands RPG jamais créés, ayant vendu plus de 60 millions d’exemplaires sur presque toutes les plateformes imaginables.

Sa taille, son ampleur et sa beauté en font un jeu où vous pouvez passer des centaines, voire des milliers d’heures. Et cela, avant même de considérer les DLC et les mods, qui font de Skyrim un titre dont on ne fait jamais vraiment le tour.

5. Portal 2 (2011)

Valve

Genre : Puzzle

Puzzle Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Cocoon ou Mirror’s Edge ?

Description : Jeu de plateforme et de réflexion emblématique, Portal 2 vous met au défi de résoudre une série d’énigmes uniques grâce au Portal Gun tout en découvrant la vérité sur Aperture Science.

Pourquoi on l’adore ? Portal a sorti les jeux de puzzle de leur niche, et Portal 2 a perfectionné l’expérience. Avec des mécaniques améliorées, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et une histoire captivante et hilarante, ce jeu a quelque chose de spécial.

Les énigmes sont juste assez difficiles pour être stimulantes sans devenir frustrantes, et les personnages que vous rencontrez (deux principaux, si l’on ne compte pas le Cube) sont aussi attachants qu’exaspérants.

4. Half-Life 2 (2004)

Valve

Genre : FPS

FPS Multijoueur : Non

Non Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Crysis ou Control ?

Description : Pendant une invasion extraterrestre impitoyable, le silencieux mais déterminé docteur Gordon Freeman ajuste ses lunettes, prend son fidèle pied-de-biche et donne une leçon de violence aux envahisseurs.

Pourquoi on l’adore ? Half-Life 2 est un FPS d’exception qui a changé à jamais le genre. Il a innové, bien avant des titres comme Call of Duty, avec des mécaniques addictives comme le Gravity Gun, qui a ajouté une touche de réflexion au-delà des simples combats contre des aliens.

Half-Life 2 a également enrichi son univers, se connectant avec des jeux comme Portal à un lore captivant pour les fans. Des décennies après, nous espérons toujours un Half-Life 3. Tu nous manques, Gordon.

3. World of Warcraft (2004)

Blizzard

Genre : MMORPG

MMORPG Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Diablo IV ?

Description : Le plus grand MMO de l’histoire, où les joueurs choisissent une classe, une race et se battent dans des donjons et raids à travers les mondes adorés d’Azeroth et au-delà.

Pourquoi on l’adore ? World of Warcraft est une véritable icône de la culture pop et la figure de proue du genre MMORPG depuis deux décennies. Que vous aimiez le PvP, le PvE, l’exploration ou encore la collection de cosmétiques, vous trouverez votre bonheur dans ce jeu qui est devenu un petit bout – parfois pas si petit que ça – de la vie de millions de passionnés.

En dehors du jeu, WoW a également eu un énorme impact social : des amitiés, des couples, et même des mariages sont nés dans Azeroth. Comment ne pas inclure ce jeu dans cette liste ?

2. Red Dead Redemption 2 (2018)

Rockstar Games

Genre : Action-aventure

Action-aventure Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non

Description : Une épopée d’action-aventure se déroulant dans le Far West au tournant du siècle, où le gang Van Der Linde lutte pour s’adapter à une société en mutation.

Pourquoi on l’adore ? RDR2 est une véritable leçon de narration. Ce jeu propose un rythme plus lent que ce à quoi l’on est habitué, nous immergeant dans cette Amérique encore instable, où la loi du plus fort est encore de vigueur malgré une autorité centrale qui tente avec ardeur de reprendre le contrôle.

Avec des personnages mémorables et des moments émotionnels magnifiquement interprétés, l’expérience est enrichie par un monde immersif sans égal. Et si vous voulez une expérience en ligne, le mode multijoueur vous permet de former un groupe d’amis pour explorer ensemble les plaines.

1. Elden Ring (2022)

FromSoftware

Genre : Action-RPG

Action-RPG Multijoueur : Oui

Oui Disponible sur le PC Game Pass ? Non, mais pourquoi ne pas essayer Lies of P ?

Description : Un guerrier immortel, souvent décrit comme Sans-éclat, doit traquer les demi-dieux pour devenir le nouveau Seigneur d’Elden et restaurer l’équilibre de sa terre natale.

Pourquoi on l’adore ? Elden Ring a repris la formule de Dark Souls et l’a revitalisée en l’intégrant dans un monde ouvert, offrant aux jeux Souls leur “moment Breath of the Wild”.

Le jeu conserve des boss extrêmement difficiles, la menace d’invasion par d’autres joueurs, et des marécages empoisonnés, mais il a permis à la série Souls de recevoir enfin la reconnaissance qu’elle mérite d’un public plus large.

Elden Ring a également redéfini les aventures en monde ouvert, à tel point que même son extension a été nommée pour le Jeu de l’année 2024. 15 ans après Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki a réussi le tour de force de renouveler la formule que lui seul – et ses équipes – semble maîtriser.

Pour continuer de célébrer avec nous les meilleurs jeux PC de tous les temps, ne manquez par le programme de la PC Gaming Week.