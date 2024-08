Le meilleur build pour Valby Ultime dans The First Descendant : compétences, armes…

Dans The First Descendant, Valby Ultime est une Légataire ultime dotée de capacités uniques qui lui permettent de contrôler le champ de bataille et de dévaster ses ennemis. Pour exploiter pleinement son potentiel, il est crucial de lui attribuer un build optimisé. Modules, armes, composants externes… Nous vous dévoilons tout dans notre guide.

La mise à jour 1.0.5 de The First Descendant a introduit Valby Ultime, une Légataire au potentiel redoutable. Grâce à ses techniques avancées et ses armes puissantes, elle peut dominer ses adversaires avec aisance. Cependant, pour qu’elle excelle dans les nombreux défis du jeu, un build minutieusement ajusté est indispensable pour faire d’elle une force inébranlable sur le terrain.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Valby Ultime, ses compétences et comment la débloquer.

Configuration des modules

Emplacement Module Description 1 Apport d’Hydratation Lorsqu’elle est sur l’eau, augmente le taux de coups critiques des compétences, la durée des compétences et le taux de déclenchement des attributs des armes à feu. La réduction de la consommation de PM ne s’applique pas. 2 Manœuvre aérienne Modifie le grappin pour qu’il puisse être utilisé en plein vol. Cependant, il ne peut être utilisé qu’une seule fois, et le temps de charge augmente de X %. Selon le niveau d’amélioration, augmente la capacité maximale du module (actuellement +X) et réduit l’augmentation du temps de charge (actuellement +X %). 3 Tactiques de Vétéran Lorsqu’un ennemi est vaincu, réinitialise le temps de recharge d’une compétence aléatoire avec une probabilité de X %. 4 Ligne de front Dégâts critiques des compétences +X %, taux de coups critiques des compétences +X % 5 Mesures d’urgence Taux de coups critiques des compétences +X %, dégâts critiques des compétences +X % 6 Neutralité focalisée Puissance des compétences neutre +X %, temps de recharge des compétences -X % 7 Simplification des compétences Modificateur de puissance des compétences +X %, PM max -X % 8 Extension de compétence Durée de la compétence +X%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Légataire. 9 Prolongement de compétence Portée de compétence +X% 10 DÉF renforcée DÉF augmentée de +X% 11 PV augmentés PV Max +X% 12 Doigts Lestes Réduction du temps de recharge des compétences -X%.

Avec ce build, vous souhaitez maximiser les effets de toutes vos capacités en élargissant la portée et en augmentant la durée des flaques que vous créez. Vous réduirez également leurs temps de recharge avec des modules pour les utiliser régulièrement, assurant un temps d’application de 100 % pour votre affaiblissement Maelström.

Associez Apport d’Hydratation à des modules qui augmentent les dégâts et le taux de coups critiques des compétences pour améliorer votre vitesse d’élimination.

Réacteurs

L’attribut de Valby Ultime est le Neutre, et ses compétences utilisent un mélange de dégâts de type Dimension et Fusion.

Puisque Nettoyage possède deux charges et un faible temps de recharge, cela sera votre compétence principale pour créer des flaques et appliquer Maelström. Nous vous recommandons donc d’opter pour le Réacteur Phase Matérialisée. Il est idéal pour bénéficier des bonus de Ratio de Puissance de Compétence.

Composants Externes

Pour Valby Ultime, vous voudrez des composants externes qui augmentent la puissance des compétences et l’ATQ des armes à feu, qui sont ses points faibles.

L’ensemble Acrobate est donc parfait puisqu’il augmente ces deux statistiques principales. En équipant les quatre pièces de cet ensemble, vous bénéficierez également d’un taux de coup critique supplémentaire pour ces statistiques, ce qui n’est pas négligeable.

Les meilleures armes pour Valby Ultime

Les meilleures armes pour Valby Ultime sont le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre et le fusil éclaireur Scarabée Bleu.

Cage à Foudre

NEXON

ATQ : 24

: 24 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Surcharge : Lorsque vous éliminez un ennemi, la cible a un taux de chance défini de provoquer une onde de choc électrique qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis proches.

La capacité du pistolet-mitrailleur Cage à Foudre à piéger les ennemis s’aligne bien avec le style de jeu de Valby. Il améliore ses compétences comme Balle à bulles et Plouf Plouf, car les ennemis pris dans les effets de l’arme et ses capacités aquatiques subiront des dégâts et des effets de contrôle amplifiés.

La capacité passive de Valby, Osmose Aqueuse, profite aussi de la Cage à Foudre parce qu’elle lui permet de réduire le coût de ses compétences tout en maintenant la pression sur l’ennemi. La synergie entre la réduction des coûts en PM et le contrôle continu des ennemis améliore son efficacité globale en combat.

Pour le meilleur build de la Cage à Foudre, n’hésitez pas à consulter notre guide.

Scarabée Bleu

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Portée effective : 35m

: 35m Vague Arcanique : Lorsque vous utilisez une compétence de type Fusion, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Énergie arcanique. Lorsque vous utilisez une compétence de type Singulier, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Purification.

Le Scarabée Bleu est un très bon choix pour Valby Ultime en raison de ses nombreuses compétences de Fusion. La Vague arcanique aide à augmenter le taux de coups critiques des compétences et améliore son potentiel de dégâts explosifs. De plus, sa portée est idéale si vous ne prévoyez pas d’utiliser un fusil de sniper ou si vous préférez la moyenne portée.

Explication des compétences de Valby Ultime

Nexon Games

Valby Ultime est une Légataire spécialisée dans les DPS dans The First Descendant, exploitant des capacités technologiques avancées pour infliger des dégâts massifs et désorienter ses adversaires. Voici toutes ses compétences :

Osmose Aqueuse (Passive) : Lorsque Valby se tient sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit.

: Lorsque Valby se tient sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit. Balle à bulles : Valby tire une balle à bulle devant elle, ce qui crée de petites flaques sur sa position et dans la zone d’impact. Les ennemis qui marchent dans une flaque subissent des dégâts continus et l’effet Maelström.

: Valby tire une balle à bulle devant elle, ce qui crée de petites flaques sur sa position et dans la zone d’impact. Les ennemis qui marchent dans une flaque subissent des dégâts continus et l’effet Maelström. Plouf Plouf : Valby crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, plonge à l’intérieur, et peut ensuite surgir n’importe où au sein de cette étendue d’eau. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et l’effet Maelström.

: Valby crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, plonge à l’intérieur, et peut ensuite surgir n’importe où au sein de cette étendue d’eau. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et l’effet Maelström. Nettoyage : Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement ainsi que sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et l’effet Maelström.

: Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement ainsi que sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et l’effet Maelström. Grenades Maelström : Remplace l’arme équipée par Lance-grenades maelström. Tirer avec le lance-grenades crée une grenade maelström qui attire à elle les ennemis subissant Maelström et leur inflige des dégâts continus.

Les compétences de Valby lui permettent de contrôler le champ de bataille avec fluidité. Balle à bulles et Plouf Plouf se combinent pour infliger des dégâts aux ennemis et les piéger dans l’effet Maelström, ce qui en fait une menace persistante.

Sa capacité passive, Osmose Aqueuse, vous encourage à rester près de l’eau pour réduire le coût en PM de ses compétences et maximiser l’efficacité de ses attaques.

Vous pouvez débloquer Valby Ultime dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec des Calibres (devise premium) ou en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion avec les matériaux suivants :

Cellules améliorées de Valby Ultime 949x Repton 538x Matériau de revêtement 75x Feuille métallique conductrice 1x Schéma des Cellules améliorées de Valby Ultime 450 000 Or

Catalyseur à Spirale de Valby Ultime 554x Fragment de Monade 652x Plasma semi-permanent 242x Biogel macromoléculaire 1x Schéma du Catalyseur à Spirale de Valby Ultime 450 000 Or

Stabilisateur de Valby Ultime 969x Silicone 682x Héllion 166x Batterie de plasma à chaud 1x Schéma du Stabilisateur de Valby Ultime 450 000 Or

Code de Valby Ultime

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Valby Ultime ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.