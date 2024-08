Ce mécanisme de Deadlock vous donne un bonus de munitions infinies inattendu

Si vous cherchez des astuces pour vous améliorer dans Deadlock, ce mécanisme que vous avez peut-être manqué auparavant vous donnera un bonus de munitions infinies pendant un match.

Le gameplay rapide de Deadlock pousse les joueurs à être vifs pour éliminer leurs adversaires et collecter un maximum d’âmes dans ce MOBA en vue à la première personne. Le prochain jeu de Valve, actuellement en phase d’alpha, compte environ 100 000 utilisateurs sur Steam et gagne en popularité auprès de streamers comme Shroud.

Le jeu propose un large éventail de héros, appelés Occultistes, chacun ayant ses propres pouvoirs et styles de jeu que les joueurs peuvent utiliser pour protéger leur Patro. Cependant, il existe des actions spécifiques et des mécaniques de mouvement que vous devez comprendre pour prendre l’avantage sur vos ennemis et accumuler les éliminations.

L’un de ces aspects que vous avez peut-être négligé est le Dash Slide (ou glissade élancée), qui vous offre un bonus de munitions infinies pendant quelques secondes en plein combat, qui peut se révéler très utile lorsque la situation devient tendue.

Le Dash Slide est l’une des techniques de mobilité les plus importantes de Deadlock, qu’un joueur doit maîtriser le plus tôt possible pour se déplacer plus efficacement sur la carte. Cette manœuvre demande un certain apprentissage, mais si vous la maîtrisez, vous pourrez échapper à des situations de combat serrées et vous déplacer plus rapidement dans les couloirs.

Valve/Dexerto Lorsque la mécanique du Dash Slide est en cours, les joueurs peuvent obtenir un bonus de munitions infinies pendant quelques secondes.

Pour effectuer un Dash Slide dans Deadlock, avancez avec la touche Z, puis appuyez sur Maj pour vous élancer et immédiatement sur la touche Ctrl pour glisser. Donc, la séquence de touches pour le Dash Slide est Z->Maj->Ctrl.

Pour réussir une glissade fluide, vous devez maintenir une vitesse de Dash minimale de 10m/s. Il est également conseillé de glisser plus souvent dans les escaliers pour prolonger la durée de la glissade.

Vous remarquerez vite que quand vous glissez, une icône d’infini apparaîtra juste en dessous de votre barre de munitions, remplaçant votre compteur de munitions. Cela indique que le bonus de munitions infinies est actif et ne durera que quelques secondes lorsque vous êtes en train de glisser.

Pour glisser plus rapidement, achetez des objets de Vitesse de Déplacement au Curiosity Shop pour augmenter votre vitesse de déplacement par défaut, vous permettant de glisser plus fréquemment et de profiter plus longtemps du bonus de munitions infinies.

Tant que le bonus est actif, vous pouvez facilement utiliser vos armes et tirer quelques coups sans avoir à vous soucier de manquer de munitions dans le chargeur. Ce bonus est extrêmement utile lorsque vous êtes en situation de combat intense et que quelques coups supplémentaires dans le chargeur peuvent faire la différence pour éliminer les ennemis, plutôt que de devoir recharger.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la mécanique du Dash Slide qui vous octroie un bonus de munitions infinies dans Deadlock. Si vous jouez à l’alpha, consultez notre classement des personnages et les meilleurs réglages pour clavier et souris.