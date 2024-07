Marvel Rivals ajoute un héros inattendu à la bêta fermée et les fans sont ravis

Le 27 juillet, Marvel Rivals a ajouté deux nouveaux superhéros à son impressionnante liste de 21 personnages de la bêta fermée : Thor et Jeff.

NetEase et Marvel Games ont révélé le 26 juillet lors du panel du San Diego Comic-Con qu’ils ajouteraient deux nouveaux superhéros à la liste de Marvel Rivals via une mise à jour le 27 juillet.

Jusque-là, les joueurs pouvaient choisir parmi un vaste sélection de 21 personnages, y compris les ajouts les plus récents, Venom et Adam Warlock, pour le plus grand bonheur des fans.

L’article continue après la publicité

Malgré certaines critiques concernant les Twitch Drops, NetEase travaille à augmenter le nombre de joueurs dans la bêta. Pour ceux qui peuvent y accéder, ils peuvent maintenant jouer avec deux nouveaux personnages populaires parmi les fans de longue date de Marvel.

L’article continue après la publicité

Les héros sont Jeff The Land Shark et Thor Odinson, membres des classes Stratège et Avant-garde, respectivement. Marvel a publié un teaser de 49 secondes montrant Jeff chantant sur l’air du thème de Marvel Rivals et dansant à l’écran.

L’article continue après la publicité

Avec la sortie du teaser, l’excitation est à son comble parmi les joueurs, l’un d’eux déclarant : « Oh mon dieu, il est tellement mignon. J’ai hâte de jouer avec lui ! » Un autre a écrit : « Oh oui, nous sommes là pour ça ! Ne vous retenez pas sur les personnages ».

Un troisième utilisateur a commenté : « Jeff doit être le Stratège le plus surpuissant, sérieux ». Cependant, plusieurs autres ont exigé que Deadpool soit ajouté au jeu, étant donné l’engouement autour du dernier film du MCU, Deadpool & Wolverine.

L’article continue après la publicité

En rapport: Adam Warlock se joint à Marvel Rivals en tant que héros de soutien

L’article continue après la publicité

Une bande-annonce cinématique de trois minutes pour Marvel Rivals a également été publiée, incluant Dr. Doom (Dr Fatalis) et d’autres personnages qui seront ajoutés au jeu à l’avenir, pour le grand plaisir des joueurs.