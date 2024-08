Machine à Souhaits dans Once Human : comment la fabriquer et l’utiliser

Pour ceux qui souhaitent tenter leur chance avec la Machine à Souhaits dans Once Human, voici comment utiliser et construire cet outil de type “Jeu de la taupe”.

Le gameplay en monde ouvert de Once Human, qui combine exploration et tirs, rend la découverte et la fabrication de nouvelles tenues, armes et outils extrêmement importantes.

Explorer les régions les plus difficiles du jeu, accéder aux Ancrages de Faille et accomplir des missions peuvent devenir presque impossibles sans un équipement robuste et de haut niveau.

Bien que Once Human propose des moyens conventionnels d’obtenir de nouveaux équipements via des caisses de butin et des missions, le jeu encourage également les joueurs à tenter leur chance avec le jeu de la Machine à Souhaits.

La Machine à Souhaits permet aux joueurs de gagner un nouvel objet de butin à chaque utilisation. Le pool d’objets comprend des plans, des cosmétiques et de l’équipement, avec des raretés allant de normale à Légendaire.

Pour ceux qui sont impatients d’essayer la Machine à Souhaits de Once Human, voici tout ce que vous devez savoir pour en construire une et l’utiliser à volonté.

Pour construire la Machine à Souhaits, les joueurs doivent d’abord débloquer son schéma dans la section Armes & Équipements des Mimétiques. Une fois cela fait, ils devront collecter les ressources suivantes pour la construire :

25x Lingots de cuivre

10x Pièces rouillées

5x Bouts de Ferraille

3x Caoutchouc

5x Verre

Pour créer la Machine à Souhaits, entrez simplement en mode construction (B puis clic droit), cliquez sur l’onglet Équipements, accédez à la section Divers, et vous trouverez le schéma pour la construire.

Starry Studio Il y a différents modes de jeu dans la Machine à Souhaits de Once Human.

Utiliser la Machine à Souhaits dans Once Human coûte 500 Protochrome par utilisation (ou partie).

Une fois qu’un objet est obtenu dans une réserve de la Machine à Souhaits, il est retiré du butin, ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance d’obtenir des doublons.

Activer la Machine déclenche une petite animation dans laquelle les joueurs doivent frapper un lama avec un maillet. Heureusement, peu importe le lama que vous frappez, cela n’affecte en rien le prix que vous recevrez.

Et voilà, vous savez tout sur la fabrication et l’utilisation de la Machine à Souhaits dans Once Human. À vous de jouer !