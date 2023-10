Lords of the Fallen est-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Lords of the Fallen, le dernier-né des jeux de type “souls-like”, suscite de grands espoirs parmi les fans du genre. Et comme pour chaque nouvelle sortie, beaucoup se demandent si le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass. Toutes les infos.

Après avoir reçu son lot d’éloges de presque tous les médias lors de son accès anticipé, Lords of the Fallen s’affirme déjà comme l’un des meilleurs souls-like de 2023. Avec son vaste monde de Mournstead et sa longue liste de boss, le jeu cible clairement les fans d’Elden Ring de FromSoftware.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, avec l’arrivée du cloud gaming sur le marché, beaucoup se posent la question de savoir si le jeu est accessible via le Xbox Game Pass, à l’instar de son concurrent de cette année, Lies of P.

Découvrez alors si Lords of the Fallen est disponible sur le Xbox Game Pass.

CI GAMES De nombreux joueurs se demandent si le jeu sera disponible sur le Game Pass.

Lords of the Fallen sera-t-il sur le Xbox Game Pass ?

Non, Lords of the Fallen n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass, et il n’y a aucune annonce officielle des développeurs concernant de tels projets pour l’avenir. Bien que de nombreux jeux aient rejoint le Game Pass cette année, Lords of the Fallen, pour le moment, n’a pas de plans en ce sens.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, gardez à l’esprit que le jeu pourrait être ajouté au Game Pass dans le futur si les développeurs le souhaitent. Plusieurs jeux ont en effet rejoint le catalogue du Xbox Game Pass après leur sortie officielle.

Donc, si vous hésitez à acheter Lords of the Fallen sur Steam, en attendant une éventuelle disponibilité sur le Game Pass, il demeure incertain de savoir quand ou même si le jeu y sera inclus.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la disponibilité de Lords of the Fallen sur le Xbox Game Pass.