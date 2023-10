Lords of the Fallen est-il crossplay ? Détails de la cross-progression

Les développeurs de Lords of the Fallen ont déjà confirmé que les joueurs peuvent jouer en coopération pendant toute la durée de la campagne, mais avec le multijoueur déjà confirmé dans le RPG, beaucoup se demandent si le jeu intègre le crossplay. Voici alors tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans le jeu.

Lords of the Fallen a été très bien accueilli par les fans lors de son accès anticipé et est déjà considéré comme l’un des meilleurs jeux “souls-like” de 2023. Avec plus de 40 heures de gameplay trépidant et d’exploration RPG, les fans d’Elden Ring de FromSoftware sont absolument conquis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec les développeurs ayant déjà confirmé le multijoueur dans le jeu, les fans sont impatients de s’aventurer avec leurs amis dans les royaumes démoniaques d’Axiom et d’Umbral. Toutefois, beaucoup se demandent si le jeu propose le crossplay.

Découvrez alors tout ce qu’il faut savoir sur le crossplay dans Lords of the Fallen.

CI GAMES Le multijoueur est tout à fait possible dans Lords of the Fallen, mais le crossplay est plus compliqué.

Le crossplay est-il disponible dans Lords of the Fallen ?

Lords of the Fallen propose le crossplay entre PC et les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cela signifie que si vous êtes sur PC, vous pouvez jouer en coopération avec un ami ou un inconnu sur une PS5 ou une Xbox Series X|S. Cependant, la fonctionnalité sur consoles est un peu plus limitée.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon les développeurs, les joueurs de PlayStation 5 et de Xbox ne peuvent pas jouer ensemble, car le jeu ne supporte pas le crossplay entre les consoles. Donc, si vous êtes un joueur sur console, vous ne pouvez vous associer qu’avec des joueurs possédant le même type de console ou un PC.

Lords of the Fallen propose-t-il la cross-progression ?

Non, Lords of the Fallen ne propose pas de cross-progression. Les développeurs ont mentionné que la cross-progression est désactivée pour éviter les pratiques qui impliquent la création d’un compte Hexworks dans Lords of the Fallen.

Pour le mode coop, notez que si vous rejoignez le monde d’un autre joueur, l’histoire dans votre propre monde ne progressera pas. De même, les objets cachés, les coffres et le butin seront inaccessibles pendant la coopération. Cependant, les loots lâchés et la Vigor peuvent être collectés par les deux joueurs simultanément.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans Lords of the Fallen.