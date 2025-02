Tous les monstres confirmés dans Monster Hunter Wilds

La meilleure partie de Monster Hunter Wilds est… ses monstres, sans surprise. Voici une liste de tous les monstres confirmés jusqu’à présent.

Avant sa sortie officielle le 28 février 2025, Monster Hunter Wilds a déjà eu l’occasion de faire découvrir un peu de son univers aux fans via plusieurs phases de bêta. Ainsi, les chasseurs ont déjà pu traquer et vaincre plusieurs monstres, dont le Chatacabra, le Rey Dau ou plus récemment la star de cet opus : l’Arkveld.

Néanmoins, les phases de bêta n’ont montré qu’un échantillon de ce qui attend les joueurs dans la version complète du jeu. Sans plus attendre, découvrez la liste de tous les monstres de Monster Hunter Wilds officiellement dévoilés par Capcom.

Arkveld

Capcom

Arkveld est le monstre star de Monster Hunter Wilds, également connu sous le nom de Spectre Blanc. Ce monstre possède des excroissances en forme de chaînes au bout des ailes et se montre extrêmement agressif. Il a été aperçu en train d’affronter Rey Dau, utilisant ses ailes enchaînées pour lancer des attaques mortelles.

Arkveld était longtemps considéré comme éteint, mais il semble avoir refait surface et sera au centre de l’expédition des chasseurs dans les terres interdites.

Très peu d’informations sont disponibles à son sujet pour le moment, mais Capcom dévoilera plus de détails à l’approche de la sortie du jeu. Ce monstre apparaîtra également sur la jaquette de Monster Hunter Wilds.

Yian Kut-Ku

Capcom

Yian Kut-Ku est une Wyverne Rapace qui fait son retour dans la série avec Monster Hunter Wilds après être apparu dans Monster Hunter Online en 2013.

Sa présence a été confirmée par les développeurs lors du segment consacré à Monster Hunter Wilds au Tokyo Games Show, dans le cadre du Capcom Showcase du 26 septembre 2024. Dans la bande-annonce, on aperçoit plusieurs Yian Kut-Ku regroupés au même endroit.

Traditionnellement, ce monstre est connu pour sa vitesse, due à son corps léger et sa petite taille. Il peut projeter des flammes, surtout lorsqu’il est enragé.

Cependant, les fans peuvent s’attendre à des modifications de son panel de mouvements, comme Capcom l’a fait par le passé avec les monstres réintroduits dans World et Rise.

Doshaguma

Capcom

Cette boule de poils cauchemardesque est Doshaguma, et malgré son statut de proie de début de jeu, il ne faut pas le prendre à la légère. Capcom le décrit comme une bête coriace, territoriale et agressive. De plus, ces colosses poilus se déplacent en meute, et mieux vaut éviter de se retrouver face à plusieurs d’entre eux en même temps.

Pour affronter un Doshaguma, il est vivement conseillé d’isoler le chef de meute du reste de ses congénères afin de le chasser en toute sécurité.

Ils habitent les Plaines venteuses, une région qui peut être un désert aride ou une prairie luxuriante selon les conditions météorologiques. Lorsque le climat devient rude, Doshaguma devient plus féroce et désespéré en raison du manque de ressources.

Chatacabra

Capcom

Chatacabra est une sorte de croisement entre un crocodile et un gorille, mais… est-ce qu’il ne serait pas surtout un peu mignon ? Grâce à son statut de monstre “tutoriel”, ce petit monstre baveux devient rapidement plus attachant que menaçant.

Cette étrange créature amphibienne utilise sa salive gluante pour “armer de pierres ses membres supérieurs afin de renforcer ses attaques”. En d’autres termes, il enfile des gants de boxe en pierre pour vous écraser.

Chatacabra vit dans les Plaines venteuses, et est un monstre très facile à vaincre : idéal pour apprendre les bases du jeu.

Balahara

Capcom

Balahara marque le retour tant attendu de la classe de monstres Léviathan et devrait ravir les fans de Monster Hunter Tri, dont le monstre emblématique appartenait à cette catégorie. Ce monstre glissant est redoutable, qu’il soit seul ou en groupe.

Il est plus malin qu’il n’en a l’air et utilise son corps ondulant pour créer des pièges de sables mouvants. On l’a déjà vu piéger un pauvre Doshaguma dans la bande-annonce, et l’expérience ne semblait pas très agréable.

Autre résident des Plaines venteuses, le Balahara s’épanouit en s’enfouissant dans les étendues de sable, du champ de dunes aux souterrains de la zone.

Quematrice

Capcom

Quematrice est techniquement une Wyverne de terre, mais on préfère le qualifier de “poulet meurtrier”. Ce monstre est doté d’un imposant appendice à l’arrière-train. Même Capcom l’a décrit en disant que sa queue est “disproportionnée”.

Et ce n’est pas juste pour le spectacle. Cette terrifiante volaille répand une substance inflammable sur son territoire avant de l’enflammer en raclant sa queue contre le sol. Comment a-t-elle pu finir dans les Plaines venteuses, un environnement hautement inflammable ? Mystère.

D’après les images disponibles, Quematrice semble être une bête agressive. Il passe son temps à harceler des monstres plus petits dans des luttes pour les carcasses.

Rey Dau

Capcom

Rey Dau est le terrifiant prédateur apex des Plaines venteuses, un adversaire puissant parfaitement adapté aux conditions climatiques les plus extrêmes de la région. Lorsque les tempêtes de sable ravagent la zone, leur intensité est telle qu’elles génèrent des orages électriques.

C’est dans ces conditions que Rey Dau sème la terreur. Cette redoutable Wyverne Volante exploite sa propre bioélectricité et est immunisé aux décharges foudroyantes qui menacent le reste de la faune et de la flore, y compris les chasseurs.

Ce monstre domine la chaîne alimentaire, principalement grâce à sa capacité à canaliser son énergie bioélectrique dans des attaques puissantes. Son attaque la plus menaçante consiste à replier ses cornes sur son visage pour former un véritable canon électromagnétique qui tire des salves électriques à une vitesse impressionnante.

Lala Barina

Capcom

Non. Non. Mille fois non. Lala Barina est un Temnoceran et, dans le jargon Monster Hunter, cela signifie que c’est une énorme bestiole répugnante dont on se passerait bien. Mais il fallait bien que ces horreurs fassent leur retour dans Wilds.

Lala Barina tisse sa toile dans la Forêt Écarlate, où cette horreur a installé son nid. L’eau qui recouvre le sol de la forêt est d’un rouge inquiétant, et il n’est pas exclu que cette créature y soit pour quelque chose.

Elle possède un dard abdominal particulièrement menaçant, parfait pour teindre la région du sang de ses victimes. Elle se déplace de manière erratique, semblant exécuter une sorte de danse qui pourrait bien être une danse de la mort.

Pour une raison quelconque, Capcom a décidé d’inclure Lala Barina dans l’histoire principale de Monster Hunter Wilds, ce qui signifie que les arachnophobes devront prendre leur courage à deux mains.

Uth Duna

Capcom

On ne dit pas qu’Uth Duna, en tant que Léviathan, confirme le retour de Lagiacrus dans Monster Hunter Wilds… mais on ne dit pas le contraire non plus. Bref, passons à autre chose.

Uth Duna est le prédateur apex de la Forêt Écarlate, et on espère qu’il passe son temps à manger tous les Lala Barina avant qu’on ait à les affronter. Il apparaît fréquemment pendant les immenses déluges qui s’abattent sur la région et est parfaitement adapté à cet environnement gorgé d’eau.

Il utilise des fluides corporels pour se recouvrir d’un revêtement protecteur, ce qui lui permet d’encaisser même les coups les plus puissants d’une Grande Épée ou d’un Marteau.

Lors d’un affrontement contre Uth Duna, il faudra s’attendre à beaucoup de plongées, d’esquives et de contournements.

Rathalos

Un Monster Hunter sans Rathalos n’existe pas. Cette Wyverne Volante était le monstre emblématique du tout premier jeu de la série et fait son grand retour dans Monster Hunter Wilds.

On a eu un premier aperçu de Rathalos dès l’annonce initiale du jeu en 2023. Malheureusement, il n’a pas encore sa propre section sur le site officiel de Monster Hunter Wilds, donc on ne sait pas encore précisément où il apparaîtra.

Ce que l’on sait, c’est qu’il vaut mieux préparer des Bombes Flash avant de le chasser. Sans cela pour le faire tomber du ciel, les chasseurs utilisant des armes de mêlée risquent d’en baver, puisque Rathalos adore planer au-dessus du champ de bataille.

Cela dit, le nouveau système de changement d’armes pourrait permettre d’emporter une arme à distance comme le Fusarbalète Lourd pour contrer son agilité aérienne. Son retour promet d’être mémorable.

Rathian

Capcom

Aucun Monster Hunter ne serait complet sans la Reine de la terre. Oui, Rathian fera également son retour dans Wilds. Et malgré sa ressemblance frappante avec Rathalos, son comportement est nettement différent.

Bien qu’elle soit capable de lancer des boules de feu dévastatrices et d’effectuer des attaques aériennes, elle est surtout connue pour sa queue barbelée qui inflige des dégâts de poison. Cette Wyverne Volante saura rapidement apprendre le respect aux chasseurs qui oublient d’emmener leurs Antidotes.

Il est recommandé de viser la queue de Rathian dès le début du combat pour la couper au plus vite. L’utilisation de Capsules Flash est aussi un bon moyen d’éviter qu’elle ne prenne trop souvent son envol.

Congalala

Le singe rose espiègle est de retour et il semble plus dangereux que jamais. Cette bête à crocs appréciée des fans est connue pour son attaque de gaz nauséabond qui empêche les chasseurs de se soigner.

Les Congalala consomment aussi des champignons qui donnent un effet élémentaire à son souffle. Derrière son allure nonchalante et un peu ridicule, ce singe au pimpant pelage rose est un adversaire à ne pas sous-estimer.

Rompopolo

Capcom

Le Bassin Pétrolier est l’habitat de Rompopolo, qui vit dans les profondeurs de ce paysage désolé. Cette Wyvern de Terre à l’apparence sinistre utilise les poches toxiques situés sur son corps pour cracher des fumées nocives sur les chasseurs.

Il possède également un dard semblable à celui d’une guêpe qui dépasse de sa queue, ainsi qu’une longue langue. Comme si cela ne suffisait pas, il est aussi capable de s’immerger sous les marécages huileux du Bassin Pétrolier.

Ajarakan

Capcom

Ajarakan se trouve dans les profondeurs du Bassin Pétrolier. Il partage quelques similitudes avec Congalala, notamment son habitude de se balancer sur des structures avant de se jeter sur ses cibles, les lacérant de ses puissantes griffes.

Ajarakan est couvert de pointes incandescentes qui jaillissent de son dos. Visiblement immunisé à la chaleur, on l’a vu creuser dans le sol pour s’imprégner de lave et renforcer ses attaques de feu.

Nu Udra

Capcom

Le prédateur apex du Bassin Pétrolier n’est autre que Nu Udra aussi appelé le Flamme Noire par les habitants d’Azuz. Cette créature mystérieuse partage de nombreuses similitudes avec un Kraken, utilisant ses tentacules colossaux pour immobiliser ses proies.

Si cela n’était pas déjà assez terrifiant, cette créature peut également projeter des flammes rougeoyantes depuis son corps. On l’a même vu saisir deux Ajarakan en même temps.

Hirabami

Capcom

Hirabami est un puissant monstre de type Léviathan qui habite une région montagneuse appelée les Falaises de Glace. Il lacère ses proies avec sa queue en forme de pince et peut les pulvériser avec de puissantes attaques de glace.

Sa physiologie unique lui permet d’utiliser sa membrane dorsale comme une voile pour capter les courants aériens. Les blizzards violents des Falaises de Glace lui permettent ainsi de flotter dans les airs pendant de longues périodes, compliquant la tâche des chasseurs utilisant des armes de mêlée.

Hirabami promet un combat redoutable, en particulier à cause des conditions climatiques instables de la région.

Nerscylla

Capcom

Nerscylla est un autre monstre de la classe Temnoceran, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les arachnophobes. Il semble avoir fait son nid dans les Falaises de Glace et a l’habitude de piéger et de dévorer les Hirabami locaux.

En combat, il inflige des quantités massives de dégâts de poison, rendant toute confrontation prolongée particulièrement difficile. En rang supérieur et au-delà, Nerscylla gagne également la capacité d’endormir les chasseurs, ainsi qu’une forme de poison plus rapide et plus virulente.

Jin Dahaad

Capcom

Jin Dahaad est le redoutable prédateur apex des Falaises de Glace, et c’est l’un des monstres les plus mystérieux révélés jusqu’à présent. La seule information que Capcom nous a donnée est que Jin Dahaad est énorme. Vraiment énorme.

Nous devrons attendre la sortie du jeu pour en apprendre davantage sur cette créature imposante.

Gypceros

Capcom

Gypceros est une Wyverne Rapace connue pour son comportement craintif. Ce monstre de première génération a fait ses débuts dans le jeu original et a fait sa dernière apparition dans Monster Hunter Generations Ultimate en 2017.

C’est un monstre assez maladroit, qui passe le plus clair de son temps à frapper chaotiquement tout ce qui bouge avec son bec, lorsqu’il n’est pas occupé à foncer sur ses adversaires avec bien peu de contrôle de ses mouvements.

Néanmoins, il est indispensable de se méfier de la queue extensible de Gypceros, qui est son point faible mais aussi une arme redoutable à la portée considérable.

Gravios

Capcom

Gravios est un autre monstre de retour dans Monster Hunter Wilds, et il a élu domicile dans le Bassin Pétrolier. Cette créature massive est incroyablement robuste et peut être un véritable cauchemar à affronter.

Il est impératif de garder son arme aussi affûtée que possible en l’affrontant, et de chercher à frapper les rares parties de son corps qui ne sont pas lourdement blindées.

Mizutsune

Capcom

Mizutsune est l’un des monstres les plus célèbres de la franchise, introduit comme l’un des Quatre Condamnés, les monstres emblématiques de Monster Hunter Generations. La chasse à Mizutsune peut être difficile à maîtriser en raison du tourbillon de bulles qu’il projette.

Ces bulles ralentissent les chasseurs et épuisent leur endurance, rendant l’esquive de ses charges et de ses attaques aquatiques plus compliquée. Cependant, une fois la mécanique maîtrisée, le combat contre Mizutsune se transforme en une véritable danse élégante.

Gore Magala

Capcom

Gore Magala fait son grand retour dans Monster Hunter Wilds, ce qui signifie des chasses difficiles où il faudra gérer son virus de la Furie, qui empêche les chasseurs de régénérer leur santé.

Il affecte également les autres monstres à proximité, les rendant plus agressifs et augmentant leur puissance d’attaque. Si ce monstre fonctionne comme dans ses apparitions précédentes, l’affrontement sera particulièrement exigeant.

Blangonga

Capcom

Introduit dans Monster hunter Dos, le terrifiant Blangonga est de retour avec Wilds. Cette Bête à Crocs mélange des caractéristiques physiques d’un grand singe et d’un tigre à dent de sable, et il n’est pas du genre frileux.

Ses griffes, ses dents et son souffle glacé sont autant d’armes dans son arsenal, et il n’hésite pas à ruser en s’enfouissant sous la neige pour surprendre ses ennemis ou ses proies.