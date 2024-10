Liste complète des personnages de Dragon Ball Sparking Zero : Goku, Vegeta, Fusions…

Dragon Ball Sparking Zero est sur le point de proposer l’un des plus grands rosters jamais vus dans un jeu Dragon Ball. Voici la liste complète de tous les personnages confirmés qui apparaîtront dans le jeu.

Cela fait plus d’une décennie que le dernier opus de la série Budokai Tenkaichi est sorti, et les fans attendent impatiemment ce nouvel épisode après toutes ces années. Sparking Zero arrivera le 11 octobre 2024.

L’article continue après la publicité

Depuis la première annonce, de nouveaux personnages jouables ont été dévoilés presque chaque mois, avec des trailers de gameplay et d’histoire montrant des séquences captivantes.

L’article continue après la publicité

Bandai Namco Sparking Zero mettra en scène de nombreux personnages emblématiques.

Roster de Dragon Ball Sparking Zero : Tous les personnages confirmés

Tout comme les précédents titres de Budokai Tenkaichi, le roster de Dragon Ball Sparking Zero se compose de personnages et de leurs différentes transformations. Le jeu inclura des combattants provenant de tous les arcs légendaires de Dragon Ball Z et bien plus encore.

L’article continue après la publicité

Le 19 septembre 2024, Bandai Namco a révélé que Sparking Zero comportera 182 combattants dès son lancement :

Toutes les versions et transformations de Goku

Goku (Z – Début)

Goku (Z – Milieu)

Goku (Z – Milieu, Super Saiyan)

Goku (Z – Fin)

Goku (Z – Fin, Super Saiyan)

Goku (Z – Fin, Super Saiyan 2)

Goku (Z – Fin, Super Saiyan 3)

Goku (GT)

Goku (GT, Super Saiyan)

Goku (GT, Super Saiyan 3)

Goku (GT, Super Saiyan 4)

Goku (Super)

Goku (Super, Super Saiyan God)

Goku (Super, SSGSS)

Goku (Super, Ultra Instinct -Sign-)

Goku Black, Super Saiyan Rosé

Goku (Adolescent)

Toutes les versions et transformations de Vegeta

Vegeta (Z – Scouter)

Vegeta Oozaru

Vegeta (Z – Début)

Vegeta (Z – Début, Super Saiyan)

Super Vegeta

Vegeta (Z – Fin)

Vegeta (Z – Fin, Super Saiyan)

Vegeta (Z – Fin, Super Saiyan 2)

Majin Vegeta

Baby Vegeta (GT)

Vegeta (GT, Super Saiyan 4)

Vegeta (Super)

Vegeta (Super, Super Saiyan)

Vegeta (Super, Super Saiyan God)

Vegeta (Super, SSGSS)

Tous les personnages de fusion confirmés

Gotenks

Gotenks (Super Saiyan)

Gotenks (Super Saiyan 3)

Gogeta

Gogeta (Super Saiyan)

Gogeta (SSGSS)

Kefla

Kefla (Super Saiyan)

Kefla (Super Saiyan 2)

Vegito

Vegito (Super Saiyan)

Vegito (SSGSS)

Gogeta (GT, Super Saiyan 4)

Super Vegito

Zamasu Fusionné

Zamasu Fusionné, Demi-corrompu

Gohan Ultime

Super Gogeta (Z)

Tous les autres Saiyans confirmés

Broly (Super)

Broly (Super, Super Saiyan)

Broly (Super, Super Saiyan Full Power)

Caulifla

Caulifla (Super Saiyan 2)

Gohan (Enfant)

Gohan (Adulte)

Gohan (Futur)

Gohan (Futur, Super Saiyan)

Goten

Goten (Super Saiyan)

Kale

Kale (Super Saiyan)

Kale (Super Saiyan Berserk)

Nappa

Trunks du Futur

Trunks du Futur (Super Saiyan)

Trunks (Épée)

Trunks (Épée, Super Saiyan)

Trunks (Mêlée, Super Saiyan)

Super Trunks

Trunks (Enfant)

Trunks (Enfant, Super Saiyan)

Trunks (Épée, Super Saiyan)

Gohan (Adolescent)

Gohan (Adolescent, Super Saiyan)

Gohan (Adolescent, Super Saiyan 2)

Pan (GT)

Cabba

Cabba (Super Saiyan)

Cabba (Super Saiyan 2)

Broly (Z)

Broly (Z, Super Saiyan)

Broly (Z, Super Saiyan Légendaire)

Turles

Tous les personnages non-Saiyans confirmés

Android 17 (Super)

Android 18

Anilaza

Beerus

Bergamo

Burter

Cell (Forme Parfaite)

Dabura

Dyspo

Freezer (Super)

Gamma 1

Gamma 2

Hit

Jeice

Jiren

Kakunsa

Krillin

Majin Buu

Maître Roshi

Maître Roshi (Max Power)

Mr. Satan

Piccolo

Ribrianne

Roasie

Spopovich

Ten Shin Han

Toppo

Videl

Whis

Yamcha

Yajirobe

Saibaiman

Chiaotzu

Cui

Dodoria

Zarbon

Zarbon (Super)

Nail

Freezer (Z), 1ère Forme

Guldo

Recoome

Capitaine Ginyu

Freezer (Z), 2ème Forme

Freezer (Z), 3ème Forme

Freezer (Z), 4ème Forme

Freezer (Z), Forme Parfaite

Freezer (Mecha)

Roi Cold

Dr. Gero

Android 16

Android 17

Android 19

Cell, 1ère Forme

Cell, 2ème Forme

Cell (Forme Parfaite)

Cell Parfait

Cell Jr.

Super Buu

Kid Buu

Majin Buu (Evil)

Super Buu (Gotenks absorbé)

Super Buu (Gohan absorbé)

Babidi

Gohan Ultime

Gohan (Adulte), Super Saiyan

Great Saiyaman

Super Baby 1 (GT)

Super Baby 2 (GT)

Uub (GT)

Majuub (GT)

Baby Oozaru (GT)

Syn Shenron (GT)

Omega Shenron (GT)

Frost

Soldat de l’armée de Freezer

Cooler

Cooler (Forme Finale)

Cooler Métallique

Android 13

Android 13 Fusionné

Garlic Jr. Super

Dr. Wheelo

Lord Slug

Lord Slug (Forme Géante)

Bojack

Bojack (Full Power)

Hirudegarn

Tapion

Janemba

Janemba (Super)

Le 13 septembre, une fuite a révélé que Kid Goku de la future série Dragon Ball Daima, qui sortira le même jour que Sparking Zero, fera également partie du jeu. Cela indique que la nouvelle série pourrait apporter encore plus de personnages à l’avenir.