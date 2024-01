Like a Dragon: Infinite Wealth est-il un jeu au tour par tour ? Explication du combat

Like a Dragon: Infinite Wealth est sur le point de sortir et beaucoup se demandent si le jeu suivra les traces de son prédécesseur. Voici donc s’il sera au tour par tour ou non.

Il est temps pour Kasuga et Kiryu de faire équipe à nouveau alors que le prochain titre Like a Dragon: Infinite Wealth. Nous allons en effet voir le retour des deux protagonistes préférés des fans sur les plages d’Hawaï. Prévu pour une sortie le 26 janvier 2024, Like a Dragon: Infinite Wealth est annoncé comme l’une des plus grosses sorties de l’année.

Les fans de Yakuza connaissent bien le système de combat des titres précédents. Cependant, tout le système a été changé lorsqu’il s’est tranformé en tour par tour depuis Yakuza : Like a Dragon. Beaucoup se demandent si ce sera pareil pour Infinite Wealth ou si SEGA a d’autres plans pour le système de combat.

Découvrez donc le style de combat de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Like a Dragon: Infinite Wealth sera-t-il au tour par tour ?

Oui, Like a Dragon: Infinite Wealth sera au tour par tour, tout comme le titre précédent, Yakuza: Like a Dragon. Après le succès de son prédécesseur, le créateur Toshihiro Nagoshi et le producteur Kazuki Hosokawa ont confirmé qu’ils conserveraient le style au tour par tour. Lors d’une Interview pour IGN en 2021, ils ont expliqué leur logique. « La série Yakuza a été transformée en RPG au tour par tour. D’autre part, au fil des ans, le studio Ryu ga Gotoku a accumulé des ressources et un savoir-faire pour créer des jeux d’action flashys et exaltants faciles à apprécier. Nous avons décidé que nous devrions laisser notre gameplay d’action emblématique vivre à travers Lost Judgment ».

Cependant, le combat au tour par tour n’est pas au goût de tout le monde. Si c’est votre cas, vous pourrez essayer le combat en temps réel avec Kiryu dans le prochain titre. En effet, il « éveillera son esprit combatif » de temps en temps.

Like a Dragon: Infinite Wealth sera disponible sur de nombreuses consoles. De la PlayStation 5, PlayStation 4, ne passant par la Xbox One, Xbox Series X et Series S, et PC.

Voilà tout ce que vous deviez savoir sur le style de combat de Like a Dragon: Infinite Wealth. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Gaming de notre site.

