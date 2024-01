Like a Dragon: Infinite Wealth : Date de sortie, trailer, personnages et plus encore

Like a Dragon: Infinite Wealth est le prochain titre principal de la franchise Yakuza de Sega. Voici tout ce uqe nous savons sur la prochaine aventure de Kasuga Ichiban.

Les fans de Yakuza ont déjà pu profiter de quelques bandes-annonces de Like a Dragon: Infinite Wealth, présentant le potentiel du nouveau jeu. Contrairement à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Yakuza 8 suit Kasuga Ichiban. Il s’agit du protagoniste qui a fait ses débuts dans Yakuza : Like a Dragon.

Bien que les détails sur le nouveau titre aient été plutôt rares, les développeurs ont donné aux joueurs un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre lors de la sortie du jeu. Voici donc tout ce que l’on sait actuellement sur Like a Dragon: Infinite Wealth.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Sega

Quand sortira Like a Dragon: Infinite Wealth ?

C’est officiel, Like a Dragon: Infinite Wealth sortira le 26 janvier 2024. Plus que quelques semaines à attendre pour profiter du petit nouveau de la franchise Yakuza.

Trailer de Like a Dragon: Infinite Wealth

La dernière bande-annonce, une trailer de l’histoire de 10 minutes, présente Ichiban envoyé à Hawaï pour rechercher sa mère. Là-bas, il retrouve Kiryu alors que les deux sont impliqués dans une autre conspiration yakuza. Il semble que d’autres personnages principaux de la série comme Goro Majima, Taiga Saejima et Daigo Dojima apparaîtront également dans le jeu.

Personnages

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il semble que Kiryu et Ichiban seront les principaux protagonistes du jeu. On sait désormais que Kiryu sera doublé par un nouvel acteur dans la version doublée du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Yong Yea sera la nouvelle voix anglaise de Kiryu aux côtés de Kaiji Von Tang qui reprendra son rôle d’Ichiban de Yakuza 7 : Like a Dragon. L’acteur a confirmé la nouvelle dans un Tweet le 21 juin 2023.

Aux côtés d’Ichiban et Kiryu confirmés, les fans ont eu un aperçu de quelques personnages qui figureront dans le jeu.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Le combattant de MMA Mikuru Asakura a téléchargé une vidéo d’une visite des studios de Ryu Ga Gotoku, les développeurs des jeux Yakuza, et une petite section a montré trois personnages que les joueurs reconnaîtront. Vous pouvez voir Ichiban Kasuga, Koichi Adachi et Yu Nanba de Yakuza : Like a Dragon de 2020.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gameplay de Like a Dragon: Infinite Wealth

Bien que les deux premières bandes-annonces de Yakuza 8 n’aient pas montré de séquences de jeu, nous nous attendons à ce que le prochain titre propose également des combats au tour par tour flamboyants.

Après tout, Yakuza : Like a Dragon a été le premier jeu à abandonner l’action en temps réel pour laquelle la série est connue. Au lieu de cela, les joueurs pouvaient choisir parmi une variété de mouvements et choisir une classe pour chaque personnage, créant ainsi une touche unique au combat de la série.

Cadre de Like a Dragon: Infinite Wealth

Sega Il semble que Kasuga ait atterri aux États-Unis dans Like a Dragon: Infinite Wealth.

La bande-annonce sortie en septembre 2023 montre Ichiban envoyé à Honolulu, Hawaï. Cela confirme les rumeurs d’un jeu se déroulant en dehors du Japon, et vraisemblablement aux États-Unis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’est pas clair pour le moment si le jeu se déroulera entre les États-Unis et le Japon, ou s’il présentera Isezaki Ijincho, basé sur le district réel d’Isezakichō à Yokohama de Yakuza 7.

Voilà tout ce que nous savons sur Like a Dragon: Infinite Wealth. Plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir profiter du jeu.

En attendant, n’hésitez pas à consulter la rubrique Gaming de notre site pour plus d’informations sur Like a Dragon: Infinite Wealth.