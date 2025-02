Lies of P DLC Overture : fenêtre de sortie, trailer et plus

L’attente touche à sa fin : le premier DLC de Lies of P, Overture, a enfin été dévoilé. Après des mois de spéculations et d’indices disséminés par Neowiz Games, l’extension tant attendue de ce soulslike est désormais officielle confirmée.

Voici tout ce que nous savons sur Lies of P: Overture, de sa fenêtre de sortie à ses nouvelles mécaniques de gameplay.

Fenêtre de sortie du DLC Overture de Lies of P

Pour l’instant, aucune date de sortie précise n’a été annoncée. Cependant, Neowiz Games a confirmé une fenêtre de lancement pour l’été 2025.

L’article continue après la publicité

Cela signifie que Lies of P: Overture arrivera entre juin et septembre 2025. Une annonce plus précise pourrait être faite lors d’un futur événement PlayStation ou d’un showcase dédié à Lies of P.

L’article continue après la publicité

Trailer

Neowiz Games a dévoilé la première bande-annonce du DLC Overture lors du State of Play de février 2025.

Dans cette vidéo, on découvre un décor hivernal inquiétant où de nouveaux dangers menacent la ville de Krat. L’ambiance sombre et l’esthétique gothique sont toujours au rendez-vous, mais avec une atmosphère encore plus pesante et mystérieuse.

L’article continue après la publicité

Les premières images laissent également entrevoir de nouvelles armes, des capacités inédites et des adversaires redoutables qui viendront renouveler l’expérience du jeu de base.

Histoire

Contrairement à ce que certains attendaient, Overture ne poursuit pas l’histoire principale de Lies of P, mais la précède.

L’article continue après la publicité

Dans un article publié sur le PlayStation Blog, Choi Ji-Won, directeur du jeu, a expliqué que cette extension permettra aux joueurs d’explorer les événements qui ont mené à la catastrophe de Krat.

L’article continue après la publicité

“Nous voulons que les joueurs traversent les limites du temps et découvrent les origines de la Frénésie des Marionnettes, qui a plongé Krat dans le chaos.“

Ce DLC remontera donc dans le passé, là où tout a commencé, pour enrichir le scénario et répondre aux questions restées en suspens.

Selon Choi Ji-Won, Overture vise à compléter l’expérience du jeu d’origine, à la manière d’un “director’s cut” dans le cinéma.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Dans le milieu du cinéma, un ‘director’s cut’ est une version qui inclut des scènes supplémentaires que le réalisateur considère comme essentielles à son œuvre. Avec Lies of P: Overture, nous avons peut-être inconsciemment créé un ‘developer’s cut’ du jeu.“

En suivant les traces du Stalker Légendaire, une figure mythique évoquée à plusieurs reprises dans le jeu de base, les joueurs devraient en apprendre davantage sur les mystères de l’univers de Lies of P.

L’article continue après la publicité

Neowiz Games

Gameplay

Si le cœur du gameplay restera fidèle à l’expérience originale, de nouveaux outils viendront enrichir les combats :

L’article continue après la publicité

Un Bras de légion inédit équipé d’un fusil à pompe

De nouvelles attaques de Fable plus spectaculaires et destructrices

De nouvelles armes compatibles avec le système d’assemblage du jeu

Ces ajouts offriront aux joueurs encore plus de possibilités de personnalisation, tout en introduisant de nouvelles stratégies pour affronter les boss.

Comme tout bon soulslike, Overture promet des combats exigeants et des boss toujours plus impitoyables.

Les joueurs devront adapter leur approche, aussi bien contre les nouveaux ennemis du DLC que contre ceux du jeu de base, qui pourraient réserver quelques surprises…