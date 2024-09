Le farming des Âmes facilité dans Deadlock suite à la mise à jour du 12 septembre

Les développeurs de Deadlock ont apporté un changement important qui rend le farming des Âmes beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour des Orbes d’Âmes dans le patch du 12 septembre.

Le patch, qui est sorti de nulle part dans le style typique de Valve, a apporté une multitude de changements. On remarque particulièrement la mise à jour de la carte, divers équilibrages de héros et d’objets qui vont sans doute bouleverser les tier lists, la suppression des fuseaux horaires, et bien plus encore.

Parmi les nombreux changements, on trouve une grande modification des Âmes, en particulier des Orbes d’Âmes, qui rendront la phase de voie beaucoup plus facile.

Valve Avec ce nouveau changement, le jeu favorisera celui qui récupère les âmes.

Dans la mise à jour du 12 septembre, les Orbes d’Âmes « favorisent désormais celui qui récupère plutôt que celui que le voleur lorsque les deux entrent en collision dans une fenêtre très étroite de temps ».

En gros, si vous tuez un ennemi et tentez de récupérer l’Orbe d’Âme, mais qu’un ennemi essaie de vous le voler en même temps, le jeu vous favorisera.

Avec ce changement, il devrait être beaucoup plus facile de sécuriser vos propres Orbes d’Âmes, surtout si vous êtes un débutant apprenant les mécaniques du jeu. Vous ne serez plus autant puni par les ennemis qui volent les récompenses de votre dur labeur, du moins pas aussi souvent.

Cela signifie aussi que si vous voulez récupérer autant d’Orbes d’Âmes que possible, vous devrez être plus attentif et les voler bien avant que l’ennemi ne les revendique. Tirer à un intervalle trop rapproché ne fonctionnera plus aussi bien.

Dans l’ensemble, ce changement est une amélioration bienvenue dans le MOBA. Même si ce n’est pas le changement le plus notable, cela offrira aux débutants un peu plus de marge de manœuvre pour sécuriser les Orbes d’Âmes et le farming.

De plus, pour tous ceux qui auraient juré avoir sécurisé leurs propres Orbes d’Âmes, mais que l’ennemi les a prises pour une raison quelconque, ce changement devrait être utile à l’avenir.

Le nouveau patch de Deadlock a simplifié la minimap avec de nouvelles icônes de héros et ajouté un système de signalement pour les joueurs toxiques. De plus, de nombreux bugs ont été corrigés pour améliorer le confort de jeu.