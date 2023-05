Les meilleurs personnages de Honkai Star Rail | Tier list

Après de longues semaines d’attente, Honkai Star Rail, le successeur de Genshin Impact, a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique. Si vous souhaitez vous lancer dès à présent dans cette nouvelle aventure, voici les personnages sur lesquels miser pour faire des étincelles.

Avant l’essor de Genshin Impact, Honkai était la franchise la plus populaire de HoYoverse, ce ne fut donc pas une surprise qu’un quatrième volet finisse par faire parler de lui. Alors que les joueurs trépignaient d’impatience à l’idée de se plonger dans cette nouvelle aventure, Honkai : Star Rail a finalement fait ses débuts le 26 avril 2023.

Comme tout autre jeu de cet acabit, Honkai Star Rail propose un vaste monde ouvert avec de nombreux adversaires auxquels se mesurer, des trésors à récupérer et des énigmes à résoudre. Étant donné qu’il s’agit d’un gatcha, si certains personnages sont gratuits, la plupart nécessitent un certain investissement pour être débloqués, si bien qu’il vaut mieux directement miser sur les meilleurs personnages possibles.

HoYoverse Honkai Star Rail est la quatrième volet de la franchise.

Tier list des personnages de Honkai Star Rail

Tier Personnages S Bronya, Gepard, Bailu, Seele, Luocha, Himeko A Tingyun, Jing Yuan, Welt, Sushang, Kafka B Arlan, Pela, Yanqing, Asta, Clara, March 7th, Nathasha, Trailbazer (Feu), Yanqing, Hook, Dan Heng C Sampo, Trailbazer (Physique), Herta, Silver Wolf D Serval, Qingque

Meilleurs personnages de Honkai Star Rail

Bronya

Bronya est un personnage de soutien solide que vous voudrez avoir à vos côtés dès le début de votre aventure dans Honkai Star Rail. En même temps, elle peut augmenter les dégâts de ses coéquipiers grâce à une AoE, supprimer les affaiblissements, augmenter la vitesse de déplacement et le taux de critiques. On ne peut pas en attendre plus d’un seul personnage.

La capacité de Bronya à accorder un tour supplémentaire est comme la cerise sur le gâteau. En utilisant correctement cette compétence, vous pouvez facilement infliger des dégâts doubles ou soigner votre équipe deux fois.

Bailu

Bailu, qui est surnommé la “Dame guérisseuse” est l’un des guérisseuses les plus puissantes de Honkai Star Rail. Elle ressemble grandement à Kokomi de Genshin Impact, mais cette dernière peut également compter sur des dégâts décents.

Bailu est une guérisseuse dévouée et lors de vos débuts sur le jeu, vous aurez bien besoin d’un personnage de cette stature pour que votre équipe puisse rester sur le terrain aussi longtemps que possible.

HoYoverse Bailu est une guérisseuse particulièrement efficace.

Himeko

En plus des guérisseurs et des soutiens, les dégâts sont une partie essentielle de toute équipe Honkai Star Rail. Himeko peut facilement remplir ce rôle avec ses excellents dégâts. Sans oublier que ses capacités sont suffisamment puissantes pour mettre fin à toute la bataille en un seul tour.

Gepard

En termes de polyvalence, Gepard surpasse presque tous les personnages de Honkai Star Rail. De l’application de dégâts de glace qui gèlent les adversaires à la protection de toute l’équipe avec des boucliers, ce personnage est capable d’assurer dans n’importe quel cas de figure.

Gepard peut également se ressusciter grâce à un talent, ce qui est pratique lorsque vous affrontez des boss particulièrement résistants avec des dégâts explosifs.

Seele

Dans Honkai Star Rail, Seele est axée sur les dégâts et, contrairement aux autres membres des Feux sauvages, elle excelle dans les situations où il faut venir à bout de cibles multiples. En effet, elle obtient un tour supplémentaire après avoir tué un ennemi et, associé à son ultime, cela peut être utilisé pour obtenir quatre tours consécutifs.

Bien sûr, comme toujours, vous pouvez vous amuser et progresser dans Honkai Star Rail sans suivre la méta à la lettre pour autant. Il faut trouver le bon compromis entre les personnages puissants et les personnages qui correspondent le plus à votre style de jeu ainsi qu’à vos attentes.