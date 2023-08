Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont passé un temps fou à créer leurs personnages

Incroyable, mais vrai, les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont passé presque un siècle sur les écrans de création de personnages malgré le fait que le jeu ne soit sorti que depuis quelques jours.

Le troisième volet de la célèbre franchise de Larian Studios a dépassé toutes les attentes, devenant rapidement l’une des plus grosses sorties de 2023. Il a même d’ores et déjà battu des records sur Steam en termes de joueurs simultanés, sans parler de ses excellentes notes.

Une grande partie du succès de BG3 réside dans l’énorme liberté laissée aux joueurs, notamment pour la personnalisation de leur personnage. Les développeurs ont clairement pris cela en compte lors du développement du jeu, car le processus de création de personnages pour Baldur’s Gate 3 est si approfondi que certains joueurs y passent plusieurs heures.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont passé presque un siècle à créer leurs personnages

Dans la mise à jour communautaire n°23, Larian Studios a dévoilé des statistiques couvrant la période de lancement du weekend de Baldur’s Gate 3, illustrant la manière dont les joueurs passaient leur temps sur le RPG.

À la surprise générale, plus de 300 joueurs ont terminé le jeu le weekend de sa sortie, et il s’est avéré que les Paladins étaient la classe la plus populaire jusqu’à présent.

Larian Studios a également confirmé que près de 10% des joueurs avaient passé au moins une heure à créer leur personnage, et que plus de 90% des joueurs avaient décidé de créer leur propre personnage plutôt que de jouer avec l’un des modèles prédéfinis. Plus impressionnant encore, au total les joueurs ont passé 88 ans à personnaliser leur personnage !

Le personnage le plus populaire est Gale, bien que les joueurs aient rapidement découvert que Gale est aussi la 7ème cause la plus courante de décès des joueurs.

La création de personnages sera toujours une partie aussi importante que chronophage dans les RPG, mais même ainsi, ce niveau de détail est quelque chose que l’on voit rarement dans l’industrie vidéoludique, et c’est l’une des raisons pour laquelle BG3 est considéré comme le Jeu de l’Année.