Le prochain jeu de FromSoftware est déjà en approche

Alors qu’Elden Ring est encore présent dans bien des esprits, FromSoftware serait sur le point d’en remettre une couche avec un nouveau jeu qui serait déjà “au dernier stade de son développement”.

Elden Ring était sans conteste l’un des jeux les plus attendus de ce début d’année 2022. Impatients de découvrir ce que ce nouveau Souls-like a dans le ventre, de nombreux joueurs se sont lancés dans l’aventure dès le premier jour, permettant au dernier titre de FromSoftware de réaliser un très beau démarrage et encore aujourd’hui, il compte de nombreux adeptes.

Advertisement

Néanmoins, même si 4 mois plus tard Elden Ring continue de faire tourner des têtes, FromSoftware et son directeur Hidetaka Miyazaki ont plus que jamais le regard tourné vers l’avenir.

En effet, lors d’une interview avec 4Gamer, un média japonais, Miyazaki a confié que le développement de leur prochain titre, qu’ils avaient commencé à évoquer en 2018, était presque terminé.

Outre la date de sortie, à présent tout le monde se demande quel est ce mystérieux nouveau titre qui se prépare dans l’ombre. Un second opus pour Elden Ring ? Pour Bloodborne ? Un nouveau Armored Core ? Une nouvelle licence ?

Advertisement

Un nouveau jeu FromSoftware qui n’est que la partie émergée de l’iceberg

Comme si cela ne suffisait pas, Miyazaki a dévoilé qu’il travaillait déjà sur “sur un titre fantasy plus abstrait que tout ce qui a été fait par le passé” en tant que directeur avant de préciser que plusieurs titres étaient en développement et que le studio cherchait à augmenter son équipe de développeurs.

Une information qui s’est confirmée peu après sur Twitter avec la partage de plusieurs offres d’emploi.

Le moins que l’on puisse dire c’est que FromSoftware ne se repose pas sur ses lauriers. Il ne reste à présent plus qu’à patienter jusqu’à l’officialisation de ce prochain titre, ce qui ne saurait tarder.