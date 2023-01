Le nouveau trailer d’Hogwarts Legacy met l’eau à la bouche

Alors que les Potterheads trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir enfin mettre la main sur Hogwarts Legacy, un nouveau trailer est venu leur mettre l’eau à la bouche, apportant de précieuses informations en plus de magnifiques visuels.

Dans moins d’un mois le RPG en monde ouvert d’Avalanche Software fera son entrée dans le paysage vidéoludique, permettant à de nombreux fans d’enfin voir leur rêve devenir réalité. Jusqu’à peu, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard était entouré de multiples zones d’ombres, mais une fuite massive est venue apporter aux futurs joueurs une pléthore d’informations allant d’un aperçu détaillé du bestiaire à la durée de vie du jeu.

Alors qu’ils tentaient encore de se remettre de leurs émotions, ce mercredi 18 janvier, Avalanche Software est entré à son tour dans la danse, avec un trailer en 4K qui a mis des étoiles dans les yeux d’un bon nombre de sorciers en herbe.

AVALANCHE SOFTWARE La sortie d’Hogwarts Legacy est attendue pour le 10 février 2023.

Avalanche Software dévoile la cinématique d’Hogwarts Legacy

En plus d’offrir aux futurs joueurs une petite visite des lieux, ce nouveau trailer offre des bribes d’informations plutôt alléchantes sur l’histoire d’Hogwarts Legacy, à commencer par l’intervention de Matilda Weasley qui confie un message à une chouette.

Alors qu’elle cherche à accomplir sa mission, la chouette offre un aperçu de différents lieux comme la volière, la Grande Salle où l’on aperçoit Nick Quasi-Sans-Tête, et même, au grand désespoir des arachnophobes, de la forêt interdite.

Cette bande-annonce donne également un bon aperçu de la tension qu’il y aura dans certaines quêtes. En effet, entre les araignées géantes, le sorcier qui s’en prend à un Hippogriffe et qui tente même d’abattre la chouette en lui lançant le plus terrible des Sortilèges Impardonnables, sans parler d’élèves combattant un énorme dragon, on sent que l’action sera au rendez-vous.

Le trailer se finit alors que la chouette a trouvé le destinataire de la lettre au beau milieu de Londres, vraisemblablement un futur élève, ou même le personnage incarné par le joueur. Cette fin centrée sur Londres ne semble pas être un hasard, serait-ce une confirmation que le Chemin de Traverse sera de mise ? Va-t-on avoir droit à la voie 9 3/4 ? Un passage au ministère de la Magie ? Il va malheureusement falloir faire preuve d’encore un peu de patience pour le découvrir !

Pour rappel, la sortie d’Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC. Le RPG sera ensuite disponible le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.