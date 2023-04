Le Grand Inquisiteur est-il dans Star Wars Jedi : Survivor ?

En tant que l’un des derniers Jedi encore en vie, Cal Kestis a eu sa part de duels avec les Inquisiteurs qui traquent les Jedi. Devra-t-il combattre contre le Grand Inquisiteur dans Star Wars Jedi : Survivor ?

Dans Star Wars Jedi : Survivor, les joueurs retrouvent Cal Kestis, cinq ans après son affrontement avec Dark Vador et les Inquisiteurs. Alors que Cal explore de nouvelles planètes et rencontre de nouvelles personnes, il y a de fortes chances qu’il finisse à nouveau par croiser la route des Inquisiteurs traquant les Jedi, peut-être même le Grand Inquisiteur.

Le Grand Inquisiteur est un Pau’an et ancien Garde du Temple Jedi qui dirige les autres Inquisiteurs dans leurs missions pour traquer les Jedi restants et capturer les enfants sensibles à la Force. Obi-Wan Kenobi et l’équipage du Ghost de Rebels ont eu des confrontations avec ce redoutable chasseur de Jedi, mais apparaîtra-t-il dans Star Wars Jedi : Survivor ? Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Disney+ Le Grand Inquisiteur est notamment apparu dans Star Wars Rebels et dans Obi-Wan Kenobi

Le Grand Inquisiteur sera-t-il présent dans Star Wars Jedi : Survivor ?

À l’heure actuelle, il n’y a aucune garantie que le Grand Inquisiteur apparaîtra dans Star Wars Jedi : Survivor – c’est d’ailleurs en fait peu probable.

Alors que Star Wars Jedi : Survivor se déroule la même année que la série Obi-Wan Kenobi, il y a de fortes chances que le Grand Inquisiteur soit trop occupé à poursuivre Obi-Wan ou à se remettre des blessures infligées par Reva, la Troisième Sœur.

Bien qu’il ne soit pas impossible que Cal et le reste de l’équipage du Mantis croisent la route du Grand Inquisiteur, il est plus probable que Vador et le Grand Inquisiteur aient toute leur attention focalisée sur Obi-Wan et qu’ils envoient plutôt d’autres Inquisiteurs pour traquer Cal.

Bien qu’il y ait un Pau’an dans la bande-annonce de Star Wars Jedi : Survivor, il s’agit en réalité d’un sénateur “qui conclut un accord dangereux sur Coruscant” et non du Grand Inquisiteur. Ce mystérieux sénateur Pau’an pourrait bien être l’antagoniste de Coruscant du jeu.