Kits Les Sims Atelier d’Artiste & Chambre d’enfant enchantée : tout ce qu’on sait

Les Sims va sortir deux nouveaux kits qui apporteront divers objets au jeu : Atelier d’Artiste et Chambre d’enfant enchantée. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Bien que les kits des Sims 4 ne soient pas aussi riches en gameplay que d'autres packs, ils apportent des objets et des cosmétiques inédits, centrés autour d'un thème spécifique. Récemment, EA a dévoilé un aperçu des prochaines nouveautés à venir dans The Sims 4 à travers un court teaser.

En plus d’une toute nouvelle extension sur le thème de la Vie et de la Mort, les joueurs recevront deux nouveaux kits appelés Atelier d’Artiste et Chambre d’enfant enchantée. Un nouveau billet de blog des développeurs nous a permis d’en savoir plus sur ce qu’ils contiendront.

Si vous êtes curieux de savoir quels types d’objets ces kits apporteront au jeu, nous avons résumé tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Kit The Sims 4 Atelier d’Artiste

Electronic Arts Un aperçu du kit Les Sims 4 Atelier d’Artiste.

Comme son nom l’indique, le kit Atelier d’Artiste est axé sur l’art et la créativité. Selon EA, ce kit vous permettra « d’installer votre nouveau chevalet au centre de votre atelier », tout en étant entouré de divers outils comme des pinceaux, des pots de peinture et de « nouveaux objets de nature morte inspirants » que les Sims peuvent utiliser comme référence ou « pour stimuler leur créativité ».

Bien que les Sims puissent déjà s’adonner à diverses activités créatives dans le jeu, ce pack semble enrichir les possibilités en permettant aux Sims de « se lancer dans d’autres projets artistiques grâce à la nouvelle tablette et à l’établi d’ébéniste, en explorant réellement toutes les possibilités », en plus de la peinture.

Kit The Sims 4 Chambre d’enfant enchantée

Electronic Arts Nouvelles additions du kit The Sims 4 Chambre d’enfant enchantée.

Le kit Chambre d’enfant enchantée explore une esthétique « qui trouve l’équilibre entre sophistication et fantaisie », offrant aux nouveau-nés, bébés et tout-petits des objets tels que des jouets « délicatement » confectionnés, du papier peint attrayant, des berceaux ornés, des couffins et des lits, ainsi qu’un baldaquin majestueux et un « lustre raffiné », entre autres.

Il est également intéressant de savoir que ce pack a été créé en collaboration avec SixamCC, l’un des créateurs célèbres pour ses packs de contenu personnalisé diversifiés et ses meubles.

Ce n’est pas la première fois que The Sims 4 collabore avec un créateur de la communauté, puisque cela a déjà été fait auparavant avec le kit Mode Urbaine.

Les kits Les Sims 4 Atelier d’Artiste et Chambre d’enfant enchantée seront disponibles le 19 septembre 2024.