Kingdom Come: Deliverance 3 doit reproduire la formule Red Dead Redemption 2

L’histoire d’Henry se termine dans Kingdom Come: Deliverance 2, mais après le succès retentissant de la suite et des critiques élogieuses, il serait insensé pour Warhorse Studios de ne pas continuer l’aventure, et le prochain protagoniste est déjà sous nos yeux.

Nous parlons bien sûr de Godwin, la star de la meilleure quête secondaire du premier jeu et un personnage jouable dans la suite. Quelques légers spoilers sur son passé suivent, mais rien qui ne gâche l’intrigue principale.

Par formule de Red Dead Redemption 2, nous voulons parler d’un préquel largement indépendant qui met en place les événements du premier jeu. Red Dead Redemption est encore plus captivant lorsqu’on connaît le passé de John avec le gang de Van der Linde, et Warhorse Studios est parfaitement positionné pour suivre ce modèle de succès.

Les meilleurs préquels ne sont pas indispensables, mais ils enrichissent le matériau d’origine. Vivre le passé du Père Godwin de première main ferait exactement cela.

Godwin : le protagoniste idéal pour un préquel de Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios

Dans Kingdom Come: Deliverance 2, on découvre que Godwin est un noble bohémien. Après une dispute avec son père, il devient mercenaire, et quoi de mieux qu’un mercenaire pour un RPG ? Parcourir les terres, accepter des missions variées, et surtout, se battre.

On a presque l’impression que Warhorse a déjà commencé à écrire l’histoire, en citant des figures historiques comme Vlatko Vukovic, ainsi que Nicolas Gabriel, le commandant de sa compagnie de mercenaires et ami (probablement fictif, mais peut-être inspiré d’un personnage réel).

Si le charme d’Henry résidait dans son incompétence totale dans le premier jeu, il est temps de passer à autre chose. On veut maintenant un héros qui sait lire et manier une épée.

L’arc narratif de Godwin pourrait explorer ce qu’il advient lorsqu’un jeune seigneur quitte sa vie confortable pour plonger dans le chaos, apprendre à se battre de manière moins honorable, et confronter sa relation avec Dieu puisqu’il deviendra prêtre. Ce serait l’occasion parfaite de redécouvrir les horreurs de la guerre médiévale, dans un nouveau décor et avec une galerie de personnages inédits.

Godwin est sage et bienveillant, mais loin d’être parfait. On pourrait alors voir comment ces événements l’ont transformé de jeune noble en pire prêtre de Bohême.

Montrez-nous la plus grande bataille jamais vue

Warhorse Studios

En 1389, quatorze ans avant les événements du premier jeu, les aventures de Godwin le mènent au Kosovo, où il participe à la célèbre bataille du Kosovo. Si ce préquel se déroulait en 1389, Wenceslas serait alors sur le trône depuis onze ans, offrant ainsi un aperçu des tensions qui ont conduit aux guerres en Bohême, posant les bases des deux premiers jeux.

L’échelle des combats n’a cessé de croître d’un jeu à l’autre, et le Kosovo représenterait la bataille la plus ambitieuse de Warhorse à ce jour. On estime que jusqu’à 65 000 soldats ont pris part à cette bataille. Mais, comme le dit Godwin, il ne voyait que ce qui se trouvait devant lui. Quel fan de Kingdom Come: Deliverance ne voudrait pas participer à l’une des plus grandes batailles de l’histoire médiévale ?

“Même en la racontant, je réalise à quel point c’était une aventure“, déclare Godwin. Cela ferait un excellent préquel.

