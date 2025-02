Kingdom Come Deliverance 2 cache une référence surprise à One Piece

Les développeurs de Kingdom Come Deliverance 2 ont glissé un clin d’œil inattendu à l’univers de One Piece sous la forme d’un easter egg en jeu.

Kingdom Come Deliverance 2 se démarque par son expérience unique et souvent imprévisible. Que ce soit votre odeur corporelle qui trahit votre présence auprès des PNJ, des chutes de cheval façon Red Dead Redemption 2, ou encore un chaos déclenché par un meurtre accidentel, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver dans cet univers.

Si un joueur a récemment découvert un easter egg amusant rendant hommage à Let Me Solo Her, une légende de la communauté Elden Ring célèbre pour avoir aidé d’autres joueurs à vaincre le boss le plus redoutable du jeu, une autre référence cachée dans le jeu a été trouvée.

Dans celle-ci, il semblerait que Luffy soit, d’une certaine manière, canon dans cet univers médiéval.

Le chapeau de paille de Luffy découvert dans Kingdom Come Deliverance 2

Aujourd’hui, il est presque impossible de ne pas avoir entendu parler de One Piece, le manga et anime qui suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage du Chapeau de Paille.

Un joueur a découvert que le célèbre chapeau de Luffy avait mystérieusement trouvé sa place dans le dernier RPG de Warhorse Studios. Partagé dans un fil Reddit, le chapeau emblématique repose sur un rocher près d’un grand arbre. À première vue, il ressemble trait pour trait à l’objet le plus précieux de Luffy.

Mais ce n’est pas tout. En ramassant ce “Chapeau de paille étrange”, le protagoniste, Henry, prononce une ligne de dialogue unique : “Quelqu’un a laissé un chapeau de paille ici.“

De plus, en consultant la description de l’objet, on peut lire : “Un vieux chapeau de paille que j’ai trouvé sous un vieil arbre. J’ai un étrange pressentiment à son sujet. Il semble porter la volonté de ceux qui l’ont porté avant moi.“

Dans One Piece, Luffy n’est pas le seul à avoir porté le célèbre chapeau de paille. Il appartenait à l’origine à Gol D. Roger, avant d’être transmis à Shanks, puis à Luffy lorsqu’il était enfant. Ce détail rend la description de l’objet dans Kingdom Come Deliverance 2 encore plus pertinente et fidèle à l’esprit du manga.

Ce clin d’œil montre à quel point les développeurs de Warhorse Studios ont su intégrer des références culturelles inattendues, enrichissant ainsi l’expérience des joueurs tout en rendant hommage à des œuvres emblématiques.