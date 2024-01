Les joueurs de The Finals exigent le nerf de cette stratégie “explosive”

Une stratégie explosive associant le C4 à un baril sème actuellement le chaos dans The Finals et de nombreux joueurs réclament son nerf avant qu’il ne soit trop tard.

The Finals propose de nombreuses armes uniques et des capacités spécifiques à chaque build qui peuvent être utilisées pour donner un avantage aux joueurs en partie.

Des snipers mortels aux gadgets en tout genre, il existe de nombreuses façons de déjouer vos adversaires.

Cependant, l’une des stratégies les plus puissantes du moment est le combo mortel du C4 sur un baril.

Ces deux éléments combinés permettent de tuer instantanément même les joueurs les plus résistants et éliminer des équipes en un claquement de doigts.

Et il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que la communauté ne prenne d’assaut les réseaux sociaux pour dénoncer cette stratégie.

Les joueurs de The Finals exigent un nerf de la stratégie “déséquilibrée” du baril C4

“Ma première rencontre avec les barils C4 a été de me faire bombarder dans le dos par ça, d’attendre pendant le compteur d’élimination de l’équipe, de réapparaître, et de me faire immédiatement bombarder par le même joueur à nouveau. Je n’ai jamais été aussi tenté d’abandonner une partie” a déclaré un joueur frustré.

“Oui, quand tu es dans un lobby avec des tanks qui font constamment ça (parce que pourquoi ne le feraient-ils pas), cela transforme le jeu de super amusant à l’expérience la plus désagréable possible” a répondu un autre.

Lorsqu’ils ont souligné comment les développeurs devraient nerf ce combo, de nombreux fans de The Finals ont convenu qu’il y avait une solution simple. “Les objets attachés devraient faire tomber les objets lancés beaucoup plus rapidement. Les bidons ne devraient pas voler en ligne droite, ils devraient plonger.“

Cependant, les joueurs ont découvert que ce problème est uniquement lié au combo baril et C4. “Chose intéressante, quand vous mettez une mine sur un baril explosif, il vole significativement plus lentement et légèrement vers le bas” a répondu un joueur. “Je pense qu’ils doivent juste ajouter du poids au C4.“

Se faire éliminer ou même tuer instantanément à l’aide de cette stratégie explosive est assez frustrant, et par conséquent, les joueurs espèrent que les développeurs s’intéressent à ce problème au plus vite afin de le corriger.