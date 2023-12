Les joueurs de The Finals dénoncent un audio “atroce” jugé pire que celui d’Apex Legends

Si The Finals est le nouveau jeu du moment sur lequel tout le monde se trouve, tout n’est pas parfait pour autant. Certains joueurs affirment que l’audio en jeu est bien en dessous de la moyenne, pire encore que l’audio souvent décrié d’Apex Legends.

Lors des Game Awards 2023, Embark Studios a pris les joueurs par surprise en lançant soudainement leur nouveau FPS au monde. The Finals propose un gameplay chaotique et destructeur, où des équipes de trois joueurs doivent se combattre pour devenir les vainqueurs de l’arène.

The Finals est en toute forme un jeu compétitif et le son des pas ennemis joue un rôle crucial dans les jeux de ce genre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que la majorité de la communauté débat sur les builds et armes à utiliser, certains joueurs ont critiqué l’audio “atroce” qui est jugé pire que celui d’Apex Legends.

Les joueurs de The Finals frustrés par l’audio et les bruits de pas

Sur Reddit, un joueur a exprimé toute sa frustration concernant le piètre état de l’audio de The Finals.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“C’est comme Apex Legends, mais dans ce cas, il n’y a pas de moteur audio vieux de 20 ans à blâmer, seulement un problème d’équilibrage.“

“Oui. Ne pas pouvoir entendre un Lourd s’approcher de moi avec un marteau est frustrant. Le son a vraiment besoin d’être amélioré” a convenu un autre joueur, tandis qu’un autre a commenté : “Ne pas pouvoir entendre UN SEUL ENNEMI est si frustrant.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre fan a cependant déclaré : “La conception sonore elle-même est magnifique. Les pièces de monnaie tombant au sol, les effets, les explosions, la musique, etc.. Mais l’implémentation du son spatial est rude. Les pas et la direction réelle du son des tirs ne sont pas à la hauteur des standards de nombreux jeux modernes, et les ingénieurs doivent s’y pencher.“

Ne pas pouvoir entendre correctement les pas est une préoccupation majeure pour tout jeu compétitif. Il serait donc préférable que les développeurs de The Finals tiennent compte des retours des joueurs et se penchent sur cette question au plus vite avant qu’une certaine lassitude ne s’installe.

L’article continue après la publicité