Les joueurs de Forza Motorsport enragent des rétroviseurs “horribles” du jeu

Les rétroviseurs de Forza Motorsport font l’objet de vives critiques, décrits comme un “amas de pixels” par les joueurs ayant eu accès à la version anticipée.

Forza Motorsport est de retour après six longues années, et certains joueurs ont déjà pu mettre la main sur la version anticipée avant le lancement officiel du jeu le 10 octobre. Si le jeu a reçu des éloges de la part des critiques et des joueurs pour ses nouveaux environnements époustouflants, sa liste de pistes remaniée et son nouveau système de progression très populaire, il semblerait que Turn 10 Studios ait négligé certains aspects plus basiques du jeu de course.

Le problème des rétroviseurs pixelisés

Cette année, ce sont les rétroviseurs qui font l’objet de critiques acerbes. Un joueur a notamment partagé ses frustrations sur Reddit avec un post intitulé : “Peut-on parler de la médiocrité de la caméra arrière dans ce jeu ?” Le clip montre ce qui peut être vu via le rétroviseur, et ce n’est pas particulièrement utile pour les joueurs.

Alors que la qualité du clip n’est pas optimale, il a néanmoins incité de nombreux autres joueurs de Forza Motorsport à s’engager dans la discussion. Le commentaire le plus voté déclare simplement : “Même sur PC, c’est affreux.“

D’autres joueurs ont rapidement emboîté le pas pour sensibiliser le problème, notant : “Les rétroviseurs sont un amas de pixels zoomé. Il est presque impossible de dire à quelle distance se trouve une voiture derrière vous.” déclare notamment l’un d’entre eux.

En outre, certains fans sont simplement mécontents de la manière dont le rétroviseur peut être consulté et utilisé en jeu. Ils deviennent confus lorsqu’ils sélectionnent le rétroviseur dans les paramètres, pour ensuite découvrir qu’il n’apparaît pas dans le jeu en raison de son indisponibilité depuis certains angles de caméra.

Les joueurs espèrent donc que les rétroviseurs seront améliorés lors d’une prochaine mise à jour, en écrivant : “J’espère que ce sera corrigé dans le premier patch, c’est un gros problème s’ils prennent au sérieux la sécurité de la conduite en multijoueur“.

Et c’est bien là le principal problème. Le système de pénalités remanié de Forza Motorsport sanctionne les joueurs en cas de collision ou d’infraction sur la piste. Mais avec des rétroviseurs peu fiables et l’absence de radar ou d’observateur, comme dans des jeux tels qu’Assetto Corsa Competizione, les joueurs ont du mal à éviter les ennuis sur la piste.

