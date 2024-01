Les joueurs de Baldur’s Gate 3 comparent les dialogues avec ceux de Skyrim

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont récemment comparé les dialogues du jeu à ceux d’un autre titan du RPG sorti il y a plus d’une décennie : Skyrim, et le verdict est surprenant.

Baldur’s Gate 3 s’est confortablement imposé comme l’un des meilleurs jeux de 2023, et pour de nombreux joueurs, le meilleur jeu de la décennie. Les choix significatifs, l’excellent doublage et l’écriture du jeu se combinent pour rendre les dialogues captivants et impactants, et c’est une grande partie de la raison pour laquelle les gens le considèrent comme l’un des meilleurs RPG jamais créés.

Avec de telles affirmations, il était inévitable que les joueurs commencent à le comparer avec certains autres RPG de premier plan, et il n’y a qu’un seul endroit où une conversation comme celle-ci mène puisque lorsqu’il s’agit de RPG, tous les chemins mènent à Skyrim.

Ce n’est pas la première fois que Baldur’s Gate 3 est comparé à un jeu de Bethesda, qui sont/étaient la référence en matière de jeux de rôle. En raison de la proximité de leur sortie, Baldur’s Gate 3 et Starfield ont été examinés et comparés de près, de nombreux joueurs concluant que le premier était largement supérieur.

La déception d’un joueur en comparant Baldur’s Gate 3 et Skyrim

Skyrim a maintenant plus de dix ans. Et si le développement de jeux a beaucoup évolué depuis 2011, tout comme l’écriture et la conception narrative dans l’industrie, cela n’a pas empêché certains joueurs de Baldur’s Gate de ressentir que Bethesda ne pouvait tout simplement plus suivre.

Un joueur, qui est retourné sur Skyrim a été énormément déçu par l’expérience, déclarant : “Ça ne se compare tout simplement pas. Je suis récemment retourné sur Skyrim après l’avoir racheté. Ça ne tient plus la route pour moi, perte de 10$.“

Plusieurs autres joueurs étaient d’accord avec cet avis, un autre suggérant même que les dialogues de Skyrim n’étaient pas si éloignés de ceux de Starfield en 2023 : “C’était mon cas en jouant à Starfield. Au moins, Skyrim a l’excuse d’avoir 12 ans.“

