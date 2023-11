Ce joueur de Baldur’s Gate 3 crée le “daron” ultime pour sauver le monde

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 sont souvent prêts à tout pour créer le personnage parfait. Néanmoins, ce génie prouve que le protagoniste idéal est un simple daron.

La création de personnage est l’un des aspects les plus fascinants de Baldur’s Gate 3. Dans ce jeu, les joueurs passent souvent des heures à essayer de créer le personnage parfait avec lequel ils vibreront tout au long de l’histoire.

Entre la personnalisation physique, la race, la classe, les stats et bien d’autres, il est facile de se laisser longuement absorber par cette première étape de l’aventure.

Cependant, un joueur investi en a eu assez de voir encore et toujours la communauté créer des jeunes héros, sûrs d’eux et désinvoltes. Selon ce véritable génie du RPG, le vrai héros de Faerûn est forcément un nain quarantenaire, moustachu, à la calvitie assumée et aux cernes béantes. Le vrai héros de Baldur’s Gate 3 ne peut être qu’un daron.

Ce joueur explique pourquoi le héros de Baldur’s Gate 3 est un “daron”

Le 23 novembre, un utilisateur Reddit nommé Zodigod a publié une capture d’écran qui a immédiatement captivé l’attention du subreddit Baldur’s Gate 3.

Sur l’image, on voit le post du joueur hughmunculus sur un réseau social, dans lequel ce dernier explique son raisonnement pour la création de son personnage dans Baldur’s Gate 3.

hughmunculus commence par déplorer la puérilité des personnages qu’il a pris l’habitude de créer. Cette fois, il a décidé de ne plus tomber dans la facilité en créant un énième Dark urge, Drow ou demi-elfe. “J’en ai assez de remplir Faerûn de personnages libidineux qui encouragent les comportements puérils de mon groupe.”, explique le joueur.

“Pour remédier à ça, j’ai crée « Your Dad » (que l’on peut traduire par “Ton Père” ou “Ton Daron”), la réplique ultime et à taille réelle d’un père typique du New Jersey qui va sauver le royaume et mettre fin aux tristes affaires lubriques de mon groupe.”

Les internautes sont immédiatement tombés sous le charme du nain moustachu, l’imaginant avoir des réponses typiques de daron aux actions des membres du groupe : “Ombrecoeur ! Lae’Zel ! Si vous n’arrêtez pas de vous chamailler, on arrête tout et on rentre au Nautiloïde !”

Un tel joueur a commenté : “Au lieu de scènes romantiques, il emmène juste les membres du groupe à la pêche.” Un autre joueur a ajouté : “c’est en fait une idée géniale pour une prochaine partie. Le “père de banlieue normal” qui est juste happé dans tout ce désordre et essaie de s’en sortir avec une logique froide de paternel.”

Avec ce concept de personnage étrangement réaliste et raisonnable dans un univers de fantasy, ce joueur ingénieux pourrait bien avoir inspiré de nombreuses futures parties de Baldur’s Gate 3. Après tout, les darons ne font jamais d’erreur, pas vrai ?