Un joueur Steam investit plus de 500 000 $ pour battre un record

Un nouveau record du plus haut niveau de compte Steam vient d’être établi, avec un utilisateur ayant dépensé environ un demi-million de dollars pour atteindre le niveau 5900.

Les niveaux de compte Steam se gagnent en jouant à des jeux et en débloquant des badges. Cependant, il est également possible d’acheter des badges sur le marché pour monter en niveau plus rapidement.

Les joueurs qui souhaitent afficher un niveau de compte élevé doivent dépenser une somme conséquente sur le marché Steam pour grimper dans les rangs. Certains des utilisateurs les plus riches rivalisent pour atteindre les sommets.

Pendant longtemps, le collectionneur bien connu de skins CS, ST4CK, détenait le plus haut niveau, dépassant les 5000 – un exploit qu’il estime lui avoir coûté environ 500 000 $. Cependant, il a maintenant perdu cette première place au profit d’un nouveau rival, qui l’a dépassé de près de 1000 niveaux.

Ce nouveau détenteur du plus haut niveau a été signalé par le streamer CS2 ohnePixel. Le streamer a détaillé à quel point cet exploit est impressionnant, en particulier avec le badge 5101, jamais vu auparavant.

Sans surprise, l’utilisateur, qui se fait appeler stasik, est également le fier propriétaire de nombreux skins CS2 rarissimes. Ceux-ci incluent plusieurs AWP Dragon Lores et M4A4 Howls, coûtant des dizaines de milliers de dollars chacun.

« Ces gens ont des moyens financiers incroyables », a expliqué ohnePixel. « Il a dépensé plus de 500 000 $ pour atteindre ce niveau Steam. Quel genre de personne êtes-vous si vous avez un demi-million à dépenser pour un niveau Steam ? Vous ne faites ça que pour frimer sur internet. »

En vérifiant les skins de l’utilisateur en jeu, ohnePixel a même découvert des autocollants formant des insultes raciales, ce qui pourrait entraîner un bannissement du compte.

La valeur estimée de son inventaire atteint les 300 000 $, portant la valeur totale de son compte à près de 1 million de dollars. Selon le compte, le propriétaire serait originaire des Émirats arabes unis, mais cela ne peut être confirmé.

ST4CK, qui détenait auparavant la première place, a été banni de la communauté en 2023 pour des raisons inconnues, mais cette sanction a été annulée par la suite.

Depuis la vidéo d’onhePixel, stasik continue de monter en niveau, atteignant 5960 au moment de l’écriture. Le niveau est si élevé que Steam n’a pas de badge personnalisé pour celui-ci.

Il est probable que son prochain objectif soit d’atteindre le niveau 6000.