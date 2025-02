Kingdom Come Deliverance 2 n’a pas de multi, jouez donc à ces jeux de combat à l’épée en ligne

Kingdom Come: Deliverance 2 a reçu des critiques élogieuses grâce à son monde ouvert somptueux et son système de combat exigeant, mais gratifiant. Cependant, il arrive qu’on veuille tester ses compétences face à d’autres joueurs ou affronter ses amis en duel.

Il existe une multitude de jeux de combat à l’épée, mais étonnamment peu proposent du multijoueur. Si vous aimez pourfendre vos ennemis avec une épée bien aiguisée, des RPG comme Kingdom Come: Deliverance, The Witcher ou Monster Hunter sont d’excellents choix.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de jeux multijoueur de combat à l’épée dignes d’intérêt. Voici une sélection de jeux à essayer si vous auriez aimé que Kingdom Come: Deliverance 2 propose un mode multi.

Les jeux multijoueur à essayer si vous aimez Kingdom Come: Deliverance 2

Chivalry 2

Tom Banner Studios

Chivalry 2 est un choix évident si vous cherchez une action à la première personne similaire à Kingdom Come: Deliverance 2. Bien que le ton soit plus léger et souvent absurde, il regorge de combats médiévaux intenses, et il figure d’ailleurs parmi notre liste des meilleurs jeux PC de tous les temps.

Participez à des batailles massives en brandissant des armes variées issues du Moyen Âge : épées, arcs et flèches, massues et haches. Ce n’est clairement pas un jeu de rôle médiéval sérieux, mais si vous voulez une expérience proche de Kingdom Come: Deliverance à partager avec des amis, Chivalry 2 est une valeur sûre.

Mordhau

Triternion

Mordhau ressemble à Chivalry, mais avec un côté beaucoup plus hardcore. Vous y retrouverez la même perspective à la première personne et des batailles épiques, mais l’ambiance est plus sérieuse et le combat est bien plus difficile.

Alors que Chivalry est suffisamment accessible pour que les débutants puissent s’amuser rapidement, dans Mordhau, il vous faudra pratiquer pour espérer survivre. Oubliez le système de blocage basé sur l’endurance : ici, vous devez maîtriser le timing des parades et apprendre à lire les feintes sous peine de vous faire éliminer en quelques secondes.

Mais si vous êtes habitué aux combats exigeants de Kingdom Come: Deliverance 2, vous savez déjà que la pratique mène à la perfection. Comme KCD, Mordhau récompense la patience et la précision. Si vous avez aimé cet aspect du jeu, il mérite clairement d’être essayé.

For Honor

Ubisoft

For Honor se concentre sur des combats en petit comité plutôt que sur des batailles de grande envergure. Imaginez un jeu de combat en 3D où l’on se bat avec des épées. Comme dans Kingdom Come: Deliverance 2, vous devez gérer les directions d’attaque et de défense, mais ce qui différencie For Honor, c’est la perspective à la troisième personne et les combos inspirés des jeux de baston.

Ce n’est pas un jeu strictement médiéval, car vous pouvez incarner des chevaliers, des vikings, des samouraïs, des pirates ou même des Medjaÿ égyptiens. Mais malgré cette diversité, le système de combat reste proche de celui de KCD et est tout aussi satisfaisant à maîtriser.

Mount & Blade II: Bannerlord

TaleWorlds Entertainment

Bannerlord est très différent des jeux cités précédemment. Il s’agit avant tout d’un jeu de stratégie solo où vous cherchez à conquérir des territoires. Ce qui le distingue des autres jeux de stratégie en temps réel, c’est la possibilité de participer aux batailles vous-même, en contrôlant votre propre héros ou des soldats aléatoires.

Le jeu propose également un mode multijoueur où vous pouvez diriger vos troupes contre les armées d’autres joueurs. Les combats en 1v1 ne sont pas aussi profonds que ceux des autres jeux de cette liste (ou de Kingdom Come: Deliverance 2), mais si vous rêvez d’endosser le rôle de commandant dans une bataille médiévale aux côtés d’autres joueurs, il n’y a pas de meilleure option.

Même si Kingdom Come: Deliverance 2 ne propose pas de mode multijoueur, ces jeux sauront combler votre envie de combats à l’épée en ligne. Que vous cherchiez des batailles épiques, des duels exigeants ou des stratégies de commandement, il y en a pour tous les goûts.