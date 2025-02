10 jeux coop comme It Takes Two auxquels vous devez jouer

Si les jeux en ligne penchent souvent vers la compétition, avec des titres comme Call of Duty, Fortnite ou Valorant, les jeux coopératifs offrent une bouffée d’air frais pour ceux qui recherchent une expérience plus détendue et collaborative.

Sorti en 2021, It Takes Two de Hazelight Studios a conquis le monde du jeu vidéo grâce à son approche innovante du gameplay coopératif. Entre puzzles ingénieux, sections de plateformes dynamiques et mini-jeux amusants, le jeu ne laisse jamais place à l’ennui.

L’article continue après la publicité

Considéré comme l’un des meilleurs jeux coop de sa génération, It Takes Two a laissé de nombreux joueurs en quête d’aventures similaires. Voici donc 10 jeux coopératifs incontournables si vous avez adoré It Takes Two.

L’article continue après la publicité

A Way Out

Hazelight Studios C’est déjà un peu plus sérieux que It Takes Two.

Commençons par l’évidence : A Way Out, également développé par Hazelight Studios, partage de nombreuses similitudes avec It Takes Two. Avant que ce dernier ne vole la vedette, A Way Out a révolutionné la coopération locale en plaçant deux joueurs aux commandes de personnages dont les histoires sont intimement liées.

L’article continue après la publicité

Vincent et Léo doivent collaborer pour atteindre un objectif commun, à travers des séquences et des énigmes astucieuses. L’ambiance y est plus sérieuse, sans Moon Baboons ni éléphants en peluche, mais l’expérience reste tout aussi immersive.

Brothers: A Tale of Two Sons

starbreeze studios Brothers: A Tale of Two Sons donne souvent lieu à des scénarios amusants.

Bien que ce jeu ne soit pas développé par Hazelight Studios, il est dirigé par Josef Fares, le cerveau derrière A Way Out et It Takes Two.

L’article continue après la publicité

Si vous jouez à Brothers après It Takes Two, vous reconnaîtrez facilement les prémices des idées qui ont conduit aux succès de Hazelight. Initialement sorti en 2013 sans véritable mode coopératif, son remake en 2024 intègre enfin cette fonctionnalité.

En rapport: Black Ops 6 va introduire un suivi des défis et une pause en coop Zombies dans la Saison 2

L’article continue après la publicité

Le jeu propose une histoire émouvante et poignante, soutenue par des puzzles intuitifs qui demandent timing et réflexion latérale.

We Were Here Forever

Total Mayhem Games

Récemment disponible sur PC, PlayStation et Xbox, We Were Here Forever est un excellent jeu de puzzle en coopération qui met à l’épreuve votre communication et vos compétences pour résoudre des défis particulièrement complexes.

L’article continue après la publicité

Vous et un ami êtes plongés dans un château mystérieux et devez résoudre des énigmes pour survivre et vous échapper. Le jeu offre un mélange parfait entre ambiance oppressante, casse-têtes ingénieux et créativité, garantissant une expérience coopérative à la fois captivante et immersive.

L’article continue après la publicité

Sackboy: A Big Adventure

Sumo Digital Partez avec un ami dans des montagnes enneigées, des jungles luxuriantes, des royaumes océaniques et bien plus encore.

Soyons honnêtes : tout le monde adore Sackboy. Il est tout simplement irrésistible. Les jeux LittleBigPlanet ont toujours offert des expériences harmonieuses et polyvalentes. Sackboy: A Big Adventure ne fait pas exception. Exit la création et le crafting des jeux originaux : ici, l’accent est mis sur des plateformes amusantes, mais diaboliquement complexes.

Ajoutez un partenaire de jeu, et vous vous retrouverez à explorer des niveaux aussi étranges que merveilleux, pour des heures de plaisir garanti.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Unravel 2

EA Si vous avez apprécié que Cody et May soient représentés sous toutes les coutures dans It Takes Two, il n’y a rien de bien différent à ce que deux personnages soient représentés sous la forme de fils.

Unravel 2 est une autre aventure coopérative idéale, mettant en scène deux petites créatures anthropomorphes faites de fil… parce que pourquoi pas ?

Le jeu regorge d’obstacles interactifs à surmonter en duo, et, sans surprise, le travail d’équipe est au cœur de l’expérience. Avec son gameplay de plateformes précis et engageant, Unravel 2 est un excellent représentant du genre.

Cuphead

StudioMDHR Cuphead est bien plus difficile que It Takes Two, mais le sentiment de victoire est thérapeutique.

Si vous n’avez pas encore croisé la route de Cuphead et son style cartoon irrésistible, cette découverte pourrait bien être le meilleur (ou le pire) jour de votre vie.

L’article continue après la publicité

Derrière ses graphismes dessinés à la main et son ambiance rétro charmante, Cuphead cache une difficulté redoutable.

L’article continue après la publicité

Préparez-vous à affronter des boss impitoyables et des niveaux run and gun stressants où la moindre erreur peut être fatale. Petit conseil : assurez-vous que votre amitié ou votre relation résiste à la pression avant de vous lancer dans Cuphead en coop.

For The King

IronOak Games Affrontez des bêtes avec vos amis dans For The King.

Bien que For The King ne soit pas un jeu coopératif sur canapé, il est parfait pour les amateurs de jeux de stratégie et de communication.

L’article continue après la publicité

Idéal pour les fans de jeux de plateau souhaitant explorer les jeux vidéo en équipe, For The King vous permet de créer votre propre personnage, doté de compétences uniques, et d’explorer ensemble un monde impitoyable. Ne sous-estimez jamais un combat dans ce jeu exigeant.

L’article continue après la publicité

Lara Croft and the Guardian of Light

Crystal Dynamics / Feral Interactive Guardian of Light est un excellent jeu coopératif pour tous les fans de Tomb Raider.

Les fans de Tomb Raider trouveront dans Lara Croft & the Guardian of Light un excellent jeu coopératif. Ce jeu d’action non linéaire, avec caméra isométrique, vous propose d’incarner soit Lara Croft, soit le guerrier maya Totec.

L’article continue après la publicité

Ensemble, vous devrez récupérer le Miroir de Fumée et stopper l’esprit maléfique Xolotl. Avec des compétences différentes pour chaque personnage, le jeu mise sur la coopération pour progresser. Petit plus : vous pouvez aussi vous mesurer à votre partenaire pour collecter le plus de gemmes ou éliminer le plus d’ennemis.

Human: Fall Flat

No Brakes Games Human Fall Flat est un excellent party game.

Human: Fall Flat repose sur des mécaniques physiques hilarantes pour vous faire progresser d’un bout à l’autre des niveaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous devrez utiliser votre corps, le terrain et les objets à votre disposition pour atteindre la fin des niveaux, souvent dans des situations absurdes et cocasses. Chaque niveau offre plusieurs solutions, ajoutant une grande rejouabilité pour ceux qui veulent découvrir toutes les façons (et les plus rapides) de réussir les 20 niveaux.

Un choix parfait si vous cherchez un nouveau jeu de soirée entre amis.

Portal 2

Valve Portal 2 est un jeu de puzzle emblématique doté d’un mode coopératif dédié.

Portal 2 reste l’un des jeux de puzzle les plus emblématiques de tous les temps. Développé par Valve, il vous met au défi de naviguer dans le Laboratoire d’Aperture Science en utilisant le célèbre pistolet à portails pour traverser des environnements complexes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de sa campagne solo, Portal 2 propose un mode multijoueur complet où deux joueurs incarnent les robots Atlas et P-Body. Si vous avez rejoué la campagne principale des centaines de fois, le mode coopératif est une excellente façon de redécouvrir les mécaniques uniques du jeu avec des amis.

Que vous soyez fan de plateformes, de puzzles ou d’aventures narratives, ces jeux coopératifs sont parfaits pour prolonger le plaisir après It Takes Two.