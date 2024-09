Tous les jeux annoncés lors du Xbox Tokyo Game Show 2024

Envie de découvrir les dernières nouveautés Xbox dévoilées lors du Tokyo Game Show 2024 ? Voici tout ce qui a été révélé pendant la conférence.

Xbox a connu une année exceptionnelle avec des annonces surprenantes de jeux à venir, incluant de futurs épisodes de franchises emblématiques comme Doom, Gears of War, et Call of Duty. La présentation de jeux du 9 juin, durant le Summer Game Fest, a dévoilé un calendrier bien rempli pour 2024 et 2025, avec des exclusivités et des sorties de développeurs tiers.

L’article continue après la publicité

Cela a tellement enthousiasmé les fans que beaucoup ont salué les exclusivités de Microsoft par rapport aux révélations de PlayStation de Sony. Aujourd’hui, Xbox est de retour avec une diffusion spéciale au Tokyo Game Show 2024, où les joueurs ont eu droit à des révélations passionnantes, des extraits de gameplay, et des annonces.

L’article continue après la publicité

Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater

Konami

Bien que déjà confirmé lors d’un précédent événement Xbox, une nouvelle bande-annonce de Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater a été montrée. La première aventure de Big Boss a l’air incroyable, et nous avons hâte de déguster des animaux plutôt appétissants très bientôt.

L’article continue après la publicité

My Hero Academia x Overwatch 2

Xbox

Overwatch 2 va recevoir de nouveaux skins basés sur les personnages de My Hero Academia. Bien que le manga soit terminé, les joueurs pourront se déguiser en héros de la série, comme All Might et Deku. Ces skins seront disponibles pour les abonnés au Game Pass.

Age of Mythology: Immortal Pillars

Xbox

Age of Mythology va avoir droit à une extension qui ajoutera des factions et des monstres inspirés de la culture asiatique. Le DLC Immortal Pillars n’a pas encore de date de sortie, mais il est déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Age of Mythology: Immortal Pillars sera disponible pour les abonnés au Game Pass.

Starcraft Remastered & Starcraft 2: Wings of Liberty

Blizzard Entertainment

Phil Spencer a révélé que Starcraft Remastered et Starcraft 2: Wings of Liberty arriveront sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate le 5 novembre. Avoir deux des meilleurs jeux de stratégie de tous les temps est un énorme atout pour le service, et cela nous donne l’espoir que la série n’est pas encore morte.

Indiana Jones et le Cercle ancien

Bethesda

Naturellement, l’un des plus grands jeux Xbox de l’année a fait une apparition. La bande-annonce s’est principalement concentrée sur la localisation japonaise et n’a révélé aucun nouveau détail, mais elle a confirmé que le jeu sortira cette année.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Indiana Jones et le Cercle ancien sera lancé le 9 décembre avec une sortie dès le premier jour sur Game Pass.

Tanuki Pon’s Summer

Xbox

Un trailer a été montré pour Tanuki Pon’s Summer, un jeu dans lequel vous incarnez un adorable raton-laveur qui aide les habitants d’une petite ville. Un peu comme si Tom Nook était le protagoniste de son propre jeu à la Tony Hawk, où il effectue des figures pour livrer des colis à temps.

L’article continue après la publicité

Tanuki Pon’s Summer peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur Xbox et PC.

Threads of Time

Xbox

Entre Chrono Trigger et Octopath Traveler, Threads of Time pourrait bien être le jeu le plus visuellement époustouflant de la vitrine Xbox, fusionnant tous les magnifiques visuels 16-bits des JRPG en un seul et même jeu somptueux.

L’article continue après la publicité

Threads of Time peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur Xbox et PC.

We Love Katamari

Xbox

Katamari est de retour et roule plus que jamais. Des objets minuscules doivent être roulés pour former des masses de plus en plus grandes, et vous pouvez désormais le faire dans We Love Katamari sur Xbox et PC.

L’article continue après la publicité

We Love Katamari est disponible dès aujourd’hui sur Game Pass.

FragPunk Beta Test

Xbox

Le très attendu jeu de tir héros en 5v5, qui mélange cartes et combats armés, lance son prochain test bêta sur les systèmes Xbox. Ce test introduira de nouveaux héros, comme Spider (visible ci-dessus), ainsi que de nouvelles cartes Shard qui changeront la manière de jouer.

L’article continue après la publicité

Le test bêta fermé de FragPunk sur Xbox et PC (avec Crossplay) commence le 10 octobre, et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

L’article continue après la publicité

Metaphor: ReFantazio

ATLUS

Le dernier jeu d’Atlus a été présenté lors de la conférence avant sa sortie imminente. Malheureusement, aucune information n’a été donnée concernant un lancement sur Game Pass, contrairement aux précédents portages de Persona ou Soul Hackers 2. Toutefois, une démo a été lancée, et la progression pourra être transférée dans le jeu complet.

Metaphor: ReFantazio sera disponible sur Xbox Series X/S et PC le 11 octobre 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Xbox

Le dernier opus de la série Atelier de RPG, qui met en avant des personnages utilisant l’alchimie en combat, arrive sur les systèmes Xbox. Dans cet épisode, l’alchimie est interdite, et le joueur doit découvrir la vérité derrière ses origines. Le jeu propose également un système de combat plus orienté action, ainsi que la possibilité de construire sa propre maison.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land sera disponible le 21 mars 2025 sur Xbox et PC.

L’article continue après la publicité

AsuraJang Rumble

Xbox

Un jeu de type DOTA de style anime, AsuraJang Rumble introduit une mécanique à la Fortnite, avec un champ de bataille qui se réduit progressivement, obligeant les joueurs à se rapprocher. Ce concept innovant promet une expérience intense.

L’article continue après la publicité

AsuraJang Rumble arrivera bientôt sur Xbox Series X/S.

Bleach ReBirth of Souls

Xbox

L’une des trois grandes franchises d’anime des années 2000, Bleach, débarque sur Xbox avec Bleach ReBirth of Souls. Préparez-vous à revêtir le kimono noir et à libérer votre Bankai dans ce jeu de combat aux visuels impressionnants.

L’article continue après la publicité

Bleach ReBirth of Souls sortira sur Xbox Series X/S début 2025.

Synduality Echo of Ada

Xbox

Dans ce shooter PvPvE, votre partenaire IA vous accompagne au combat pendant que vous pilotez un mécha. Une aventure où vos interactions avec cette IA ajoutent une touche particulière à l’expérience.

Synduality Echo of Ada sera lancé le 24 janvier 2025.

L’article continue après la publicité

Fallout 76

Xbox

Les développeurs de Fallout 76 ont révélé l’ajout des chats et des chiens d’ici la fin de l’année, ainsi que la possibilité de construire de petites maisons pour eux. Un ajout qui a conquis les fans.

L’article continue après la publicité

Suikoden I & II Remasterisé HD Gate Rune et Dunan Unification Wars

Deux des meilleurs RPG de la PlayStation originale arrivent sur Xbox avec des graphismes remasterisés et des améliorations de confort.

Initialement retardé, ce remaster très attendu sortira le 6 mars 2025.

All You Need is Help

Xbox

Vous avez joué à Snipperclips et voulu étrangler votre partenaire ? All You Need is Help est une version plus intense avec des blocs de Tetris pour pimenter l’action.

L’article continue après la publicité

Ce jeu de coopération chaotique est disponible dès aujourd’hui sur Xbox et PC, et inclus dans le Game Pass.

L’article continue après la publicité

Slitterhead

Xbox

Ce jeu d’horreur incroyable sur la possession et les serpents monstrueux a révélé une nouvelle bande-annonce avec des combats de boss et des ennemis situés au Japon.

Slitterhead sortira le 8 novembre 2024, et les précommandes sont déjà ouvertes.

The Starbites

Xbox

Les RPG au tour par tour sont bien vivants avec The Starbites, qui mélange méchas et combats JRPG à l’ancienne. Explorez un monde en ruine et affrontez des ennemis tout en maintenant vos robots en état de marche.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dragon Quest III HD-2D

Square Enix

Les fans de Xbox ont découvert un nouveau trailer de Dragon Quest III HD-2D, montrant un donjon et une nouvelle vocation : le Monster Wrangler. La mécanique de combat avec des monstres et l’Arène des Monstres ont également été révélées.

Dragon Quest III HD-2D sortira le 14 novembre, mais aucune information sur une éventuelle arrivée dans le Game Pass.

Trials of Mana

Square Enix

Le remake 3D du troisième jeu Seiken Densetsu arrive enfin sur Xbox. Cet action-RPG fantastique propose plusieurs personnages à choisir dès le début, modifiant ainsi l’histoire en fonction de votre sélection, et un système de classes permet de suivre le chemin de la lumière ou des ténèbres.

L’article continue après la publicité

Trials of Mana est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X/S, PC, et pour les abonnés Game Pass.

Legend of Mana

Xbox

Initialement exclusif à la PlayStation, cet RPG a reçu un remake sur plusieurs plateformes. Legend of Mana débarque enfin sur Xbox, vous permettant de créer un monde pièce par pièce tout en débloquant progressivement une histoire épique.

Legend of Mana est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X/S, PC, et pour les abonnés Game Pass.

L’article continue après la publicité

Final Fantasy Pixel Remasterisés

Square Enix

Les fans de JRPG rétro peuvent enfin profiter des six premiers titres de la série Final Fantasy sur Xbox. Les Final Fantasy Pixel Remasterisés recréent les graphismes 8-bit et 16-bit des anciennes consoles Nintendo tout en étant adaptés aux écrans modernes, tout en conservant le gameplay classique qui a fait la renommée de la série.

Les Final Fantasy Pixel Remasterisés I – VI sont disponibles dès aujourd’hui sur Xbox Series X/S et PC.