Un jeu the Witcher multijoueur pourrait être en développement

Une offre d’emploi pour un rôle de concepteur multijoueur laisse entendre que l’un des studios de CD Projekt RED pourrait travailler dur sur un jeu Witcher en ligne.

L’équipe de production en question, le développeur de The Flame in the Flood, The Molasses Flood, a rejoint la famille CDPR en octobre 2022.

Bien sûr, aucune des deux sociétés n’a pu divulguer sur quel projet The Molasses Flood commencerait à travailler en premier. Cependant, l’équipe basée à Boston a fait part de son intention de produire une nouvelle expérience dans l’univers d’une propriété CDPR existante.

L’expansion des univers de The Witcher et Cyberpunk 2077 constituent les seules possibilités puisque CD Projekt RED ne possède aucune autre propriété intellectuelle existante.

Un jeu multijoueur Witcher pourrait être en cours de production.

CD Projekt RED a actuellement une offre d’emploi pour un Lead Multiplayer Designer, un rôle qui aidera The Molasses Flood à développer un nouveau projet “ambitieux” basé sur l’une des propriétés intellectuelles de CD Projekt.

Dans d’autres domaines de l’offre d’emploi, CDPR note que le candidat idéal possédera un intérêt pour le combat, les économies dans le jeu, et les titres d’“action nerveux”.

Le fait que ces efforts aboutissent à un jeu multijoueur centré sur Witcher reste pour l’instant spéculatif. Cependant, le studio a déjà mentionné son désir de mettre en place une fonctionnalité multijoueur dans la série Witcher.

Le président et co-directeur général de CD Projekt RED, Adam Kiciński, a déclaré aux investisseurs lors d’une séance de questions-réponses en novembre 2021 que Witcher et Cyberpunk recevraient “progressivement” des fonctionnalités en ligne.

Si une expérience Witcher en ligne est en préparation, elle rejoint un couple d’autres jeux dans l’univers fantastique. CDPR a également un autre titre GWENT en production, ainsi qu’un quatrième jeu Witcher.