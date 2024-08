InZOI, le nouveau concurrent des Sims : fenêtre de sortie, détails de gameplay et plus

InZOI, le prochain titre de simulation de vie développé par KRAFTON, promet des graphismes réalistes, des outils de création innovants, et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

L’année 2024 s’annonce passionnante pour les amateurs de simulations de vie, avec des titres comme Paralives et InZOI qui viennent concurrencer la franchise des Sims d’EA.

Développé par KRAFTON, InZOI est un simulateur de vie proposant des graphismes réalistes et une multitude d’options de personnalisation. Les joueurs peuvent créer leur avatar et choisir comment ils souhaitent vivre leur vie, y compris leur carrière, leurs interactions sociales, et bien plus, tout en personnalisant leur environnement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur InZOI, y compris sa fenêtre de sortie, les fonctionnalités de gameplay, le trailer, et plus encore.

Fenêtre de sortie d’InZOI

Selon le développeur KRAFTON, InZOI sera lancé fin 2024. Concernant la sortie sur console, la section FAQ du jeu sur Discord confirme que les joueurs peuvent s’attendre à une disponibilité sur PS5 et Xbox à l’avenir.

Il n’y a pas encore de date précise pour la sortie sur PC et consoles, mais nous mettrons à jour cette section dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Créateur de personnages InZOI

Les joueurs impatients de découvrir le jeu peuvent se plonger dans le créateur de personnages InZOI pour une durée limitée via Steam, disponible du 20 août au 25 août à 21h.

Ici, les joueurs auront accès à “plus de 250 points de personnalisation” pour créer leur “Zoi ” allant de la forme du corps aux vêtements, en passant par la coiffure, l’apparence et d’autres détails fins. Il sera également possible de télécharger les Zois d’autres joueurs, permettant ainsi d’interagir avec les créations de la communauté.

Parmi les autres fonctionnalités du créateur de personnages, on trouve un mode photo, où vous pouvez sélectionner des poses et des arrière-plans pour votre Zoi, ainsi qu’un suivi facial en temps réel via l’application Live Link Face.

Gameplay et fonctionnalités d’InZOI

En termes de gameplay, InZOI vous permet de créer un personnage et de vivre sa vie de la manière que vous souhaitez dans un simulateur de vie, que ce soit en se rendant au parc, en trouvant un emploi, ou en interagissant avec d’autres personnages pour façonner votre propre histoire.

Le jeu propose un monde ouvert avec des outils créatifs qui vous permettent de modifier des terrains et différentes parties des propriétés de la ville.

Comme le montrent le trailer du jeu et la vidéo de la feuille de route, des fonctionnalités supplémentaires sont mises en avant, notamment les effets météorologiques, les animaux de compagnie, et les voitures.

Un autre élément clé souligné par KRAFTON est le système de karma, où vos actions passées peuvent avoir des conséquences dans le jeu.

InZOI proposera-t-il le support des mods ?

Oui, les joueurs pourront télécharger et utiliser des mods dans InZOI, car le jeu sera lancé avec un support de mods intégré. Le développeur KRAFTON collabore avec Overwolf pour s’assurer que la communauté dispose des meilleurs outils et ressources pour donner vie à leurs visions créatives.

Trailer d’InZOI

Pour l’instant, c’est le seul véritable trailer disponible pour InZOI au moment de la rédaction. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés ici dès que de nouvelles vidéos seront publiées.

