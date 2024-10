Un horrible bug de Dragon Ball Sparking Zero efface toutes vos données instantanément

Les joueurs de Dragon Ball Sparking Zero ont signalé un nouveau bug terrifiant qui supprime leurs données de sauvegarde, les obligeant à recommencer leur progression depuis le tout début du jeu.

Après les nombreuses plaintes concernant les tricheurs dans Dragon Ball Sparking Zero, la communauté du jeu fait maintenant face à un nouveau problème encore plus inquiétant : la suppression totale de leurs données de sauvegarde. Jusqu’à présent, de nombreux rapports émanent des fans sur PS5 et Xbox Series X/S, qui ont été victimes de ce bug dévastateur.

Ce problème semble ne concerner que les joueurs sur console et se produit de manière aléatoire, ce qui le rend encore plus effrayant. Selon les témoignages sur le subreddit de Sparking Zero, le bug se manifeste lorsque les joueurs éteignent leur console PS5 ou Xbox.

“J’étais en train de jouer hier soir et plus tôt dans la journée, j’étais au niveau 7 du joueur et j’étais arrivé sur Namek dans l’épisode de Goku. Je suis revenu quelques heures plus tard et toute ma progression avait soudainement disparu” écrit un joueur.

Des centaines de commentaires similaires partagent la douleur de perdre leurs données de sauvegarde, certains ayant investi de nombreuses heures dans le jeu, pour voir leur progression complètement effacée. “Ça m’est arrivé hier soir, je n’ai même plus envie de jouer“, répond un autre joueur.

Un joueur particulièrement affecté a exprimé son mécontentement : “À quoi bon acheter la version deluxe pour jouer en avance si toutes mes données sont effacées ? Nous devrions être remboursés parce que c’est absurde. J’étais dans le top 100 avec un Gogeta sa4, ça indique que j’ai un taux de victoire de 80% et maintenant je ne l’ai même plus débloqué.“

Pour le moment, il n’existe aucune solution à ce problème, et ceux qui ont vu leurs données de sauvegarde disparaître constatent que même leurs sauvegardes dans le cloud ne sont pas présentes. Cela est particulièrement frustrant pour les fans qui ont consacré beaucoup de temps au mode Ranked, acheté des objets cosmétiques et débloqué de nombreux personnages.

On espère que les développeurs trouveront rapidement une solution à ce problème avant qu’il n’affecte davantage de joueurs. Si vous découvrez que vos sauvegardes dans Dragon Ball Sparking Zero ont été supprimées, nous vous conseillons alors de contacter le service client du jeu en suivant ce lien ici.