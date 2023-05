Honkai Star Rail : Où trouver les pièces manquantes de la quête “To the Faint Star”

Les quêtes ne manquent pas sur Honkai Star Rail, mais si certaines peuvent être accomplies en un tournemain, pour d’autres c’est une autre histoire. Afin de gagner un temps précieux, voici comment terminer facilement la quête “To the Faint Star”.

Le 26 avril 2023, Honkai Star Rail a fait une entrée remarquée dans le paysage vidéoludique, séduisant d’entrée de jeu des millions de joueurs qui avaient hâte de s’aventurer dans ce quatrième volet de la franchise de space fantasy de HoYoverse et de découvrir tout ce qu’il a à offrir.

Voilà déjà près d’une semaine que les joueurs écument ce nouveau RPG, cherchant à débloquer les personnages les plus puissants, à accomplir la plupart des quêtes et à s’emparer des récompenses provenant des coffres.

Comme dans tous les jeux de cet acabit, certaines quêtes sont bien plus complexes que d’autres et peuvent prendre un certain temps, surtout si on ne sait pas où chercher. Si vous êtes en difficulté face à la quête “To the Faint Star”, voici de quoi vous mettre sur la voie.

Avant de pouvoir prendre cette quête, vous devrez d’abord atteindre le niveau 15 dans Honkai Star Rail. Vous recevrez alors un message d’un mauvais numéro sur votre téléphone, provenant d’un chercheur nommé Rocky.

À ce stade, vous pourrez commencer la quête “To the Faint Star” et la première chose que vous devrez faire est de trouver ce chercheur.

Allez parler à Rocky

Rocky se trouve dans la zone de contrôle principale et une fois que vous interagissez avec lui, il vous expliquera qu’il cherche sa compagne, Lesley. Elle n’a pas répondu à ses appels depuis un moment.

HoYoverse Rocky se trouve dans la zone de contrôle principale de la Station spatiale Herta.

Le chercheur déclarera ensuite que cela est dû au dysfonctionnement du Répéteur d’ondes galactiques et vous y serez envoyé pour vérifier son état.

Vérifier l’état du Répéteur d’ondes galactiques

Le Répéteur d’ondes galactiques se trouve dans la zone de stockage. Vous pouvez y accéder en vous téléportant à l’extérieur de l’ancre spatiale du centre de contrôle au premier étage. Vous pouvez ensuite examiner l’état de l’appareil.

Il est alors révélé qu’il manque deux pièces au Répéteur d’ondes galactiques, ce qui explique son dysfonctionnement. La prochaine étape de cette quête consiste donc à rechercher les pièces afin de réparer la machine.

Où trouver les pièces manquantes

Vous pouvez trouver les deux pièces manquantes à l’ouest de la zone de stockage. La première se trouve sur une boîte à côté d’un conteneur et la seconde peut être récupérée sur la plateforme dans le coin.

HoYoverse Les pièces manquantes se trouvent dans la zone de stockage.

Voici ce que vous devez faire :

Allez à l’ouest de la zone de stockage.

Récupérez les deux pièces manquantes.

Retournez au Répéteur d’ondes galactiques.

Interagissez avec lui et réparez la machine.

Récupérez les derniers enregistrements

Découvrir qui est le saboteur

Après avoir récupéré les enregistrements, il sera alors révélé que la machine a été sabotée. Pour savoir qui est le coupable, vous devrez vous téléporter à l’ancre spatiale de la salle de surveillance dans la zone de base et fouiller l’ordinateur.

Vous devrez vaincre un monstre de niveau 13 ici, une créature sensible aux dégâts physiques, de glace et quantiques. Une fois que vous l’aurez vaincue, vous pourrez regarder les bandes de la caméra et vous découvrirez l’identité du coupable : Bernard. Vous devrez alors le confronter à ce sujet.

Mensonges ou vérité ?

Bernard se trouve à l’endroit même où vous avez rencontré Rocky dans la zone de contrôle principale. Après l’avoir confronté, il vous expliquera ses raisons.

Après cela, vous pouvez parler à Rocky et choisir de lui mentir ou de lui dire la vérité. La bonne nouvelle est que le choix que vous faites n’a aucun impact sur les récompenses de la quête ou sur l’intrigue, donc c’est à vous de choisir l’option que vous semble la plus adéquate.

Une fois que vous aurez fini de parler à Rocky, la mission “To the Faint Star” sera marquée comme terminée et vous recevrez votre récompense.